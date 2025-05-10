На этой экскурсии у вас будет возможность узнать об истории и культуре города Великого Новгорода, заглянуть в Юрьев монастырь, рассмотреть достопримечательности «старого» города и посетить музей деревянного зодчества, где перед вами предстанут постройки и предметы крестьянского быта XIX века.
Ближайшие даты:10
мая
Время начала: 09:00
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- «Господин великий Новгород» — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI век), памятник 1000-летия Руси.
- «К истоку Волхова» — экскурсия в Юрьев монастырь XII века.
- Экскурсия в музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»: деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками — конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.
по воскресеньям
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ярославово дворище и древний Торг
- Новгородский Кремль
- Софийский собор
- Памятник 1000-летия Руси
- Юрьев монастырь
- Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, перекус и др.)
- Обед, предварительный заказ обеда обязателен (650 руб. /чел)
Место начала и завершения?
Ул. Некрасова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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