Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы – экскурсии в Пскове

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы» в Пскове, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков: от древности до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670 за всё до 5 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
Однажды в Пскове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
    Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Однажды в Пскове
    Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Рекомендую экскурсию к посещению. К самому маршруту претензий нет. Экскурсовод и водитель компетентны в своей области. Единственное, что получил нагоняй
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    в монастырском комплексе, там лучше крайне внимательно запоминать дорогу до выхода из комплекса или до отхожего места. Храм в комплексе(уже недействующий) - чудесный, правда за 20 минут рассказать о нём невозможно, но в целом экскурсовод при монастырском комплексе смогла объяснить в крайне сжатые временные рамки историю храма, часть изображений на фресках. Вечерняя прогулка во второй части по набережной реки Пскова - так же понравилась. Услышал интересные истории, связанные с ней.

  • Л
    Лариса
    18 мая 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Экскурсия интересная, очень познавательная. 7 часов на одном дыхании. Вы все большие молодцы! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Добрый день. Очень понравилась экскурсия. Интересный маршрут благодаря, которому мы посетили уникальные знаковые места Пскова. Особая благодарность экскурсоводу за "живую" подачу интересной информации. Выданные аудиогиды позволяли слышать экскурсовода на расстоянии и не толпиться вокруг нее.
  • Н
    Наталья
    11 марта 2024
    Однажды в Пскове
    Прошло больше года с нашей поездки в Псков, но я до сих пор вспоминаю с удовольствием, несмотря на отвратительную погоду
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    с непрерывным мокрым снегом стеной. Сам город, конечно, дивный. Но основная составляющая успеха для нас заключалась в гиде. Наталья Алексеевна, конечно, удивительной интеллигентности и знаний человек. С любовью к родине, что немаловажно сейчас. У нас сложный ребенок-речевик с нулевым кругозором и таким же вниманием, но гиду удалось и его заинтересовать, и нам быть интересным. Удалось передать дух города, его пульс. Старшему подростку тоже все зашло, за что отдельное спасибо.

  • И
    Ирина
    4 марта 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!
  • Н
    Ника
    3 марта 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Дорогая Анна! Не передать словами, как нам повезло с Вами повстречаться! Вы человек очень особенный, чистый, добрый, знающий. Большое счастье - такой проводник! Благодарим от всего сердца, Вы настоящее сокровище! С Анной мы провели два незабываемых дня, и узнали, почувствовали, увидели важное сердцу) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Псков: от древности до наших дней
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  3. Большой Псков на автобусе и пешком
  4. Однажды в Пскове
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы" можно забронировать 4 экскурсии от 2 100 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 494 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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