1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
- ООльга3 июня 2024Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
- ННадежда30 мая 2024Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет
- ННаталья25 мая 2024Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
- ААртем25 мая 2024Рекомендую экскурсию к посещению. К самому маршруту претензий нет. Экскурсовод и водитель компетентны в своей области. Единственное, что получил нагоняй
- ЛЛариса18 мая 2024Экскурсия интересная, очень познавательная. 7 часов на одном дыхании. Вы все большие молодцы! Спасибо!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Добрый день. Очень понравилась экскурсия. Интересный маршрут благодаря, которому мы посетили уникальные знаковые места Пскова. Особая благодарность экскурсоводу за "живую" подачу интересной информации. Выданные аудиогиды позволяли слышать экскурсовода на расстоянии и не толпиться вокруг нее.
- ННаталья11 марта 2024Прошло больше года с нашей поездки в Псков, но я до сих пор вспоминаю с удовольствием, несмотря на отвратительную погоду
- ИИрина4 марта 2024Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!
- ННика3 марта 2024Дорогая Анна! Не передать словами, как нам повезло с Вами повстречаться! Вы человек очень особенный, чистый, добрый, знающий. Большое счастье - такой проводник! Благодарим от всего сердца, Вы настоящее сокровище! С Анной мы провели два незабываемых дня, и узнали, почувствовали, увидели важное сердцу) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы»
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