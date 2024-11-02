Приглашаем вас изучить достопримечательности города и услышать их историю на автопешеходной экскурсии. Вы увидите старинные памятники на территории кремля и узнаете, почему псковичи называют его Кромом. Полюбуетесь храмами и купеческими особняками. Насладитесь панорамой города и рассмотрите 30-метровый монумент Александру Невскому.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Начнём экскурсию с Псковского кремля (Крома). Вы увидите Троицкий собор — памятник древней Руси. Посетите псковские Помпеи — удивительный Довмонтов город 13 века. Мы расскажем, для чего он был возведён и как археологи помогли раскопать его заново.
Проедем по старинным улицам города. Полюбуемся на храмы и башни, купеческие особняки и памятник княгине Ольге. А затем поднимемся на гору Соколиху, чтобы насладиться панорамой Пскова и разглядеть потрясающий монумент князю Александру Невскому. Высотой почти 30 метров, он установлен в память о Ледовом побоище.
Вы узнаете:
- почему кремль — это Кром, а город Энск из романа Каверина «Два капитана» — это Псков
- как строят «по-псковски» и что такое «поребрик-бегунок-поребрик»
- почему псковичи предпочитали звонницы колокольням
- легенду об основании Пскова и историю про три памятника города
- кто такие скобари
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в кремль: 600 ₽ за группу от 1 до 5 чел.
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 11149 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
2 ноя 2024
С нами работала Замечательнный гид Елена!
Мы остались очень довольны, экскурсия одинаково полезна и интересна как взрослым, так и детям
Не перегружена лишней информацией, легко воспринимается и запоминается
Елена - очень профессиональный гид, очевидно обладает глубокими познаниями об истории города и региона и с душой относится к своему делу
Выражаем признательность и рекомендуем!:)
Мы остались очень довольны, экскурсия одинаково полезна и интересна как взрослым, так и детям
Не перегружена лишней информацией, легко воспринимается и запоминается
Елена - очень профессиональный гид, очевидно обладает глубокими познаниями об истории города и региона и с душой относится к своему делу
Выражаем признательность и рекомендуем!:)
Входит в следующие категории Пскова
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