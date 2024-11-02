Приглашаем вас изучить достопримечательности города и услышать их историю на автопешеходной экскурсии. Вы увидите старинные памятники на территории кремля и узнаете, почему псковичи называют его Кромом. Полюбуетесь храмами и купеческими особняками. Насладитесь панорамой города и рассмотрите 30-метровый монумент Александру Невскому.

Описание экскурсии

Начнём экскурсию с Псковского кремля (Крома). Вы увидите Троицкий собор — памятник древней Руси. Посетите псковские Помпеи — удивительный Довмонтов город 13 века. Мы расскажем, для чего он был возведён и как археологи помогли раскопать его заново.

Проедем по старинным улицам города. Полюбуемся на храмы и башни, купеческие особняки и памятник княгине Ольге. А затем поднимемся на гору Соколиху, чтобы насладиться панорамой Пскова и разглядеть потрясающий монумент князю Александру Невскому. Высотой почти 30 метров, он установлен в память о Ледовом побоище.

Вы узнаете:

почему кремль — это Кром, а город Энск из романа Каверина «Два капитана» — это Псков

как строят «по-псковски» и что такое «поребрик-бегунок-поребрик»

почему псковичи предпочитали звонницы колокольням

легенду об основании Пскова и историю про три памятника города

кто такие скобари

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