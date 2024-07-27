читать дальше края, влюблённый в каждый уголок города, обладает глубоким пониманием православных традиций и канонов, умеет заинтересовать и взрослых и детей! Рекомендую и уверена, что встреча с Анной для желающих узнать культуру, архитектуру и историю Пскова станет незабываемой.

Я выбрала Анну как гида по Пскову и окрестностям случайным образом, но ничего не бывает случайным! Анна прекрасный знаток своего