7.5 часов
Групповая
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
15 авг в 10:30
2 100₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборПсковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
14 авг в 09:00
20 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
13 авг в 09:00
15001 050₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Ирина великолепно провела её, водителю благодарность за аккуратное и бережное отношение к пассажирам.
- ННаталья26 июля 2024Экскурсия очень понравилась, несмотря на внушительную продолжительность и жару! Я влюбилась в Псков, благодаря обширному обзору достопримечательностей этого прекрасного старинного
- ООльга16 июня 2024Я выбрала Анну как гида по Пскову и окрестностям случайным образом, но ничего не бывает случайным! Анна прекрасный знаток своего
- ННаталья8 июня 2024Если вы сомневаетесь стоит ли выбрать эту экскурсию и экскурсовода, то отбросьте сомнения. Это отличная экскурсия. А Анна - профессионал и приятный в общении человек.
- ИИрина4 марта 2024Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Собор Иоанна Предтечи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Собор Иоанна Предтечи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 050 до 8 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2024 год по теме «Собор Иоанна Предтечи», 105 ⭐ отзывов, цены от 1050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь