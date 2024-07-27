Экскурсии в Собор Иоанна Предтечи

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Иоанна Предтечи» в Пскове, цены от 1 050 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большой Псков на автобусе и пешком
На автобусе
73 отзыва
7.5 часов
Групповая
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
15 авг в 10:30
2 100 за человека
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
32 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
14 авг в 09:00
20 авг в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
На велосипеде
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
13 авг в 09:00
15001 050 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Ирина великолепно провела её, водителю благодарность за аккуратное и бережное отношение к пассажирам.
  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на внушительную продолжительность и жару! Я влюбилась в Псков, благодаря обширному обзору достопримечательностей этого прекрасного старинного
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    города! Экскурсовод Ирина четко и слаженно вела нас весь маршрут! Псков показался мне настоящим музеем под открытым небом! Хочется возвращаться сюда вновь и вновь! Обязательно поедем и на другие экскурсии!

  • О
    Ольга
    16 июня 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Я выбрала Анну как гида по Пскову и окрестностям случайным образом, но ничего не бывает случайным! Анна прекрасный знаток своего
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    края, влюблённый в каждый уголок города, обладает глубоким пониманием православных традиций и канонов, умеет заинтересовать и взрослых и детей! Рекомендую и уверена, что встреча с Анной для желающих узнать культуру, архитектуру и историю Пскова станет незабываемой.

  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Если вы сомневаетесь стоит ли выбрать эту экскурсию и экскурсовода, то отбросьте сомнения. Это отличная экскурсия. А Анна - профессионал и приятный в общении человек.
  • И
    Ирина
    4 марта 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Собор Иоанна Предтечи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой Псков на автобусе и пешком
  2. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
  3. По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Набережная
  5. Кремль
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Собор Иоанна Предтечи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 050 до 8 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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