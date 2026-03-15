Из одного средневекового русского города вы отправитесь в еще более древний.
Псков и Великий Новгород совершенно разные несмотря на близкое соседство: в каждом свой принцип застройки, своя церковная школа архитектуры и свой неуловимый шарм. Вы убедитесь в этом на нашей экскурсии и полюбуетесь памятниками старины.
Псков и Великий Новгород совершенно разные несмотря на близкое соседство: в каждом свой принцип застройки, своя церковная школа архитектуры и свой неуловимый шарм. Вы убедитесь в этом на нашей экскурсии и полюбуетесь памятниками старины.
Описание экскурсии
- Трассовая экскурсия. Дорога в Великий Новгород займет около четырех часов, но вы не заскучаете, слушая рассказы гида. Узнаете о знаковых объектах по пути и начнете погружаться в славное прошлое этой земли.
- Музей деревянного зодчества Витославлицы. На подъезде к Новгороду, на берегу озера Мячино, вас встретит музей под открытым небом. На территории бывшей дворянской усадьбы вы увидите привезенные сюда сохранившиеся образцы деревянного зодчества. Среди них крестьянские дома, кузница и конюшня, амбар и баня, храмы и колокольня.
- Экскурсия по Новгороду со средневековым персонажем. В компании посадницы Агафьи или посадника Сбыслава вы познакомитесь с достопримечательностями. Увидите Софийский собор и звонницу, памятник Тысячелетию России, Владычный двор, храмы 12-15 века, печатню, ганзейский фонтан. Узнаете о деяниях Владимира Красна Солнышка, Ярослава Мудрого, Александра Невского, Ивана Великого и его внука, царя Грозного.
Тайминг
09:00–13:00 — переезд в Великий Новгород (210 км)
13:00–14:00 — экскурсия в Музей деревянного зодчества Витославлицы
14:30–15:30 — обед в кафе в центре города
15:30–17:30 — театрализованная экскурсия по Великому Новгороду
17:30–20:00 — свободное время в центре города
20:00 — отправление в Псков
00:00 — ориентировочное прибытие в Псков
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе
- Начало и окончание в центре Пскова
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
- На все автобусные экскурсии места в автобусе распределяются автоматически программой, и зависят от номера заявки и даты приобретения экскурсии (чем раньше вы приобретаете экскурсию — тем ближе к началу салона будут располагаться ваши места)
- Программа экскурсии спланирована так, чтобы вы гарантированно успевали добраться до ЖД вокзала самостоятельно от площади Ленина (точка окончания программы) к отправлению поездов на Москву в 19:30 и Санкт-Петербург в 19:32. Если в день экскурсии будет предусмотрен трансфер на ж/д вокзал для группы, то вы сможете выйти там. Точную информацию можно узнать накануне экскурсии.
- Время отправления на экскурсию может незначительно меняться. Накануне экскурсии вы получите СМС-оповещение от организатора на номер, указанный при бронировании.
- На экскурсию не допускаются дети младше 5 лет. Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
- К сожалению, животные любых видов и размеров не могут присутствовать на экскурсии
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входные билеты на объекты включены в стоимость
- Обед включён в билет с питанием. Если вы выбрали билет без питания, групповой комплексный обед необходимо заказать заранее — не позднее чем за день до экскурсии. После этого внести изменения будет нельзя.
Для путешественников без обеда предусмотрено 45 минут свободного времени для самостоятельного питания
- Обратите внимание: во время обслуживания группы кафе не сможет приготовить полноценные блюда по меню. Будут доступны только лёгкие позиции, например салат, суп дня, напиток или десерт
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|«Взрослый», без обеда
|5400 ₽
|«Пенсионер», без обеда
|5200 ₽
|«Учащийся» (от 14 лет/студент), без обеда
|5200 ₽
|«Ребёнок» (от 5 до 14 лет), без обеда
|5200 ₽
|«Взрослый», с обедом
|6300 ₽
|«Пенсионер», с обедом
|6100 ₽
|«Учащийся» (от 14 лет/студент), с обедом
|6100 ₽
|«Ребёнок» (от 5 до 14 лет), с обедом
|6100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина в Пскове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 23719 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия!
Хороший, чистый автобус, опытный водитель Александр и грамотный гид Юлия Владимировна сделали мой день незабываемым!
Экскурсия очень интересная, достаточно свободного времени, очень вкусный обед и прекрасные локации на маршруте!
Рекомендую посетить экскурсию однозначно!
Хороший, чистый автобус, опытный водитель Александр и грамотный гид Юлия Владимировна сделали мой день незабываемым!
Экскурсия очень интересная, достаточно свободного времени, очень вкусный обед и прекрасные локации на маршруте!
Рекомендую посетить экскурсию однозначно!
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Экскурсия очень классная! Во время поездки нас сопровождала гид Юлия и на протяжении пути до Новгорода не давала нам заскучать. Больше всего мне понравилась экскурсия по Кремлю (или по Детинцу,
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С
Прекрасная экскурсия! Новый чистый автобус, аккуратный водитель. Юлия Владимировна - замечательный экскурсовод. Не смотря на то, что группа была большая, все было четко и быстро. Очень порадовало наличие радио гида - не приходилось толпиться. Спасибо огромное!
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Благодарим за чудесную организацию нашего мини-путешествия! Комфортабельный автобус, внимательный гид и отличная компания. Экскурсия на одном дыхании! Уже готовы присоединиться к новым для нас маршрутам ☺️
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Д
В целом хорошо все. Много нового все таки узнаешь. В плохую погоду лучше не ездить, много времени нужно проводить на улице. В ресторане покормят ничего так, но без души. На то он и ресторан, видимо. . Не очень понравился. Очень интересно ведут экскурсии в монастыре и в новгородском детинце. Остальные ораторы нудноваты, но если не зацикливаться, то норм)))
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Т
Совсем плохо организована экскурсия по Музею деревянного зодчества. Вместо того, чтобы предоставить участникам возможность осмотреть как можно больше обьектов наследия строителей прошлых веков, экскурсовод Музея устроила затяжной рассказ у печки.
Александра
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день!
Спасибо за Ваш отзыв.
Мы сожалеем, что часть экскурсия вас разочаровала.
В следующий раз мы постараемся учесть Ваши комментарии и пожелания по распределению экскурсионного и свободного времени на программе.
Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях!
Спасибо за Ваш отзыв.
Мы сожалеем, что часть экскурсия вас разочаровала.
В следующий раз мы постараемся учесть Ваши комментарии и пожелания по распределению экскурсионного и свободного времени на программе.
Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях!
Вам был полезен этот отзыв?
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