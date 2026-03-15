Прекрасная экскурсия! Хороший, чистый автобус, опытный водитель Александр и грамотный гид Юлия Владимировна сделали мой день незабываемым! Экскурсия очень интересная, достаточно свободного времени, очень вкусный обед и прекрасные локации на маршруте! Рекомендую посетить экскурсию однозначно!

Экскурсия очень классная! Во время поездки нас сопровождала гид Юлия и на протяжении пути до Новгорода не давала нам заскучать. Больше всего мне понравилась экскурсия по Кремлю (или по Детинцу,

как его сами называют местные). Нам встретились 3 интересных персонажа в костюмах, из-за чего информация воспринималась лучше. Ну а в свободное время я смогла вдоволь нагуляться по городу и зайти в местное кафе перекусить до отъезда. Однозначно рекомендую!

Прекрасная экскурсия! Новый чистый автобус, аккуратный водитель. Юлия Владимировна - замечательный экскурсовод. Не смотря на то, что группа была большая, все было четко и быстро. Очень порадовало наличие радио гида - не приходилось толпиться. Спасибо огромное!

Благодарим за чудесную организацию нашего мини-путешествия! Комфортабельный автобус, внимательный гид и отличная компания. Экскурсия на одном дыхании! Уже готовы присоединиться к новым для нас маршрутам ☺️

Д Душина

В целом хорошо все. Много нового все таки узнаешь. В плохую погоду лучше не ездить, много времени нужно проводить на улице. В ресторане покормят ничего так, но без души. На то он и ресторан, видимо. . Не очень понравился. Очень интересно ведут экскурсии в монастыре и в новгородском детинце. Остальные ораторы нудноваты, но если не зацикливаться, то норм)))