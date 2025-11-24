Групповая
В трендеАвтобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
Погрузиться в былинную атмосферу Древней Руси и узнать об истоках национальной государственности
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:00
13 янв в 11:00
2850 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборСвятые Печоры и древний Изборск: экскурсия в небольшой группе
Путешествие в Печоры и Изборск обещает захватывающие истории и великолепные виды. Узнайте о старцах монастыря и легендах Изборска
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:30
1 фев в 11:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Оценить главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Изборск и Печоры: 2 твердыни Северо-Западной Руси
Посетить древний город, Мальскую долину и Псково-Печерский монастырь - из Пскова
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
Посетите два уникальных города за один день: Изборск и Печоры. Узнайте об их богатой истории и легендах, путешествуя на собственном авто
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Познакомьтесь с историей Пскова, посетите Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь. Вдохновляющие виды и увлекательные рассказы ждут вас
Начало: По договорённости
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
20 000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Погрузитесь в историю Руси, посетив древние крепости и монастыри. Откройте для себя удивительные места и узнайте их тайны
Начало: Псков
13 янв в 08:00
16 янв в 08:00
9335 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
13 янв в 08:00
16 янв в 08:00
7340 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Перенеситесь в мир древнерусских сказаний и православных святынь. Узнайте историю Псково-Печёрского монастыря и Изборско-Мальской долины
Начало: На улице Мирная
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Путешествие в мир древних легенд и архитектуры. Откройте для себя крепости, монастыри и целебные источники, окунувшись в историю Псковской земли
Начало: На ул. Пароменской
23 фев в 11:30
9 мар в 11:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
6880 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в небольшой группе
Погрузитесь в историю Псковской области, посетив средневековую крепость, Труворово городище и Псково-Печорский монастырь. Комфортная поездка в мини-группе
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 11:00
15 фев в 11:00
19 фев в 11:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Каменные стражи Северной Руси: Псков, Изборск и Печоры
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Псковский Кром, Изборскую крепость и Печорский монастырь. Узнайте больше об истории и культуре региона
Начало: На Советской улице
10 мая в 09:00
4900 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБольшая обзорная экскурсия по Пскову
Увидеть и узнать всё самое-самое - на автобусе и пешком
Начало: Ул. Профсоюзная д. 1
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00
Сегодня в 11:00
6 фев в 11:00
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 ноября 2025Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и ПечорыДата посещения: 23 ноября 2025Спасибо Вам огромное за организацию и такую невероятную экскурсию!!! Экскурсовод Юля просто кладезь информации!!!
- ООльга19 июля 2025Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долинаДата посещения: 19 июля 2025Очень понравилось путешествовать с Татьяной. Комфортное авто, все спокойно, не спеша. Информации достаточно много, очень доходчиво и интересно. Рекомендую!
- ИИрина30 июня 2025Большая обзорная экскурсия по ПсковуДата посещения: 13 июня 2025Понравилось все, кроме обеда, то что дали есть было не возможно. Остальное - просто замечательно! Узнали так много интересного, разложили новую информацию по "полочкам"))) Огромное спасибо за такую великолепную экскурсию!!!
- ИИрина8 июня 2025Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долинаДата посещения: 7 июня 2025Благодарим Татьяну за интересную и познавательную экскурсию. Привели замечательный день, познакомились с историей Печер, насладились красотой Избороска.
- ВВероника27 мая 2025Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и ПечорыДата посещения: 27 мая 2025Благодарим за четкость и ясность оформления путевки. Организатора Александру за предупредительность и вежливость. Экскурсовода Ирину за интересную и познавательную информацию, внимание и неторопливый темп без суеты. Водителя за бережное и своевременное управление автобусом. Будем советовать путешествия с вами!
- ААлексей27 декабря 2025Прекрасный экскурсовод Татьяна подробно, интересно и глубоко познакомила нас с историей и монастыря и крепости и края. Все продумано и технично. Рекомендую всем!
- ИИнга22 декабря 2025Спасибо, все было на достойном уровне
- ААлександр16 декабря 2025Наш гид Дмитрий провел чудесную экскурсию-путешествие, как в географическом, так и в историческом смысле. Это было настолько ярко, что казалось,
- ССветлана11 декабря 2025Очень понравилась экскурсия Изборск - Печоры с гидом Юлией.
Было интересно и познавательно, нам предоставили наушники, комфортабельный автобус. Самое яркое впечатление осталось от Городищенского озера в Изборске. Спасибо, будем вас рекомендовать!
- ММарина10 декабря 2025Очень интересная поездка, хорошо организована, на всё хватило времени, познакомились с Изборском и Печорами. Не сложилось с пещерами в монастыре,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Великий Новгород»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в январе 2026
Сейчас в Пскове в категории "Великий Новгород" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 2300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1870 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Пскове на 2026 год по теме «Великий Новгород», 1870 ⭐ отзывов, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март