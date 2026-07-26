Спектакль-променад — это не классическая прогулка по Пскову. Это экскурсия по роману «Два капитана», часть событий которого происходят в нашем городе. Вы услышите историю от первого лица, которую озвучили актёры Псковского театра драмы.
А ещё будете не только погружаться в сюжет, но и собирать воспоминания героев в различных формах и нести их с собой.
А ещё будете не только погружаться в сюжет, но и собирать воспоминания героев в различных формах и нести их с собой.
Описание экскурсии
Сюжет по мотивам романа «Два капитана»
«Псков начала 20 века, из реки выносит тело почтальона с сумкой, набитой письмами. За несколько лет до этого капитан прощается с семьёй и отправляется в полярную экспедицию. Мальчик лежит на холме, смотрит в небо и видит аэроплан, он ещё не знает, что совсем скоро его жизнь будет навсегда связана с поиском, небом и девочкой по имени Катя…»
Маршрут
Покровская башня — набережная реки Великой — центральные улицы Энска (так в романе называют Псков) — памятный комплекс псковичам-флотоводцам — слияние двух рек
Рефлексия
Кто уже посетил променад, говорят, что спектакль заставляет думать, вспоминать и чувствовать.
Аудиоформат в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией
Это позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с аудиогидами со стереозвучанием и шумоподавлением
- Детей должны сопровождать взрослые
- Променад закончится у слияния двух рек
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионеры
|900 ₽
|Студенты
|900 ₽
|Дети до 18 лет
|900 ₽
|Стандартный
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Покровской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 23354 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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