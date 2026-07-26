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Иммерсивный спектакль-променад в Пскове по роману «Два капитана»

Полноценный театральный звук, история, настоящий город. И вы - внутри книги
Спектакль-променад — это не классическая прогулка по Пскову. Это экскурсия по роману «Два капитана», часть событий которого происходят в нашем городе. Вы услышите историю от первого лица, которую озвучили актёры Псковского театра драмы.

А ещё будете не только погружаться в сюжет, но и собирать воспоминания героев в различных формах и нести их с собой.
Иммерсивный спектакль-променад в Пскове по роману «Два капитана»
Иммерсивный спектакль-променад в Пскове по роману «Два капитана»
Иммерсивный спектакль-променад в Пскове по роману «Два капитана»

Описание экскурсии

Сюжет по мотивам романа «Два капитана»

«Псков начала 20 века, из реки выносит тело почтальона с сумкой, набитой письмами. За несколько лет до этого капитан прощается с семьёй и отправляется в полярную экспедицию. Мальчик лежит на холме, смотрит в небо и видит аэроплан, он ещё не знает, что совсем скоро его жизнь будет навсегда связана с поиском, небом и девочкой по имени Катя…»

Маршрут

Покровская башня — набережная реки Великой — центральные улицы Энска (так в романе называют Псков) — памятный комплекс псковичам-флотоводцам — слияние двух рек

Рефлексия

Кто уже посетил променад, говорят, что спектакль заставляет думать, вспоминать и чувствовать.

Аудиоформат в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией

Это позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с аудиогидами со стереозвучанием и шумоподавлением
  • Детей должны сопровождать взрослые
  • Променад закончится у слияния двух рек
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры900 ₽
Студенты900 ₽
Дети до 18 лет900 ₽
Стандартный1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Покровской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 23354 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!

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