Спектакль-променад — это не классическая прогулка по Пскову. Это экскурсия по роману «Два капитана», часть событий которого происходят в нашем городе. Вы услышите историю от первого лица, которую озвучили актёры Псковского театра драмы. А ещё будете не только погружаться в сюжет, но и собирать воспоминания героев в различных формах и нести их с собой.

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Описание экскурсии

Сюжет по мотивам романа «Два капитана»

«Псков начала 20 века, из реки выносит тело почтальона с сумкой, набитой письмами. За несколько лет до этого капитан прощается с семьёй и отправляется в полярную экспедицию. Мальчик лежит на холме, смотрит в небо и видит аэроплан, он ещё не знает, что совсем скоро его жизнь будет навсегда связана с поиском, небом и девочкой по имени Катя…»

Маршрут

Покровская башня — набережная реки Великой — центральные улицы Энска (так в романе называют Псков) — памятный комплекс псковичам-флотоводцам — слияние двух рек

Рефлексия

Кто уже посетил променад, говорят, что спектакль заставляет думать, вспоминать и чувствовать.

Аудиоформат в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией

Это позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу.

Организационные детали