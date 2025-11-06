Приглашение на увлекательное путешествие в прошлое. Гид-историк расскажет о роли Изборска в обороне Руси, а также о духовных и исторических аспектах Печерского монастыря. Участники смогут насладиться живописными видами Словенских ключей и Изборско-Мальской долины. Это уникальная возможность узнать больше о средневековой тактике и инженерных решениях, а также отдохнуть душой среди природы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Изборск

Древнейший русский город и уникальная крепость 14 века дадут нам много тем для обсуждения.

Поговорим об историческом пути Изборска в контексте общерусской и европейской истории

Разберёмся, какую важную роль играла маленькая крепость в обороне Пскова

Обсудим стратегию и тактику средневековой войны, строительные технологии, инженерные решения и внешнеполитические манёвры

А для остроты ощущений спустимся в настоящий подземный ход и поднимемся на башню, с высоты которой полюбуемся красотой Изборско-Мальской долины!

Словенские ключи

Отвлечемся от военных событий — и отыщем удовольствие в умиротворяющем пейзаже. Живописные водопады, гладь Городищенского озера, почти ручные лебеди вдохновляют и надолго оставляют в памяти радостный след.

Печерский монастырь

20 минут в пути — и перед вами предстанет сказочный ансамбль Псково-Печерского монастыря. Чтобы понять его ценность, мало погрузиться в историю. Поэтому будем говорить и о духовной составляющей, в которой главное — смыслы. Попробуем раскрыть их со светских позиций.

Организационные детали

Обратите внимание, в Псково-Печерском монастыре мы посещаем ближние пещеры, в которых выставлены мощи святых

Если вы хотите посетить дальние пещеры — напишите мне, я оформлю заявку в монастырь и объясню вам детали

Дополнительные расходы