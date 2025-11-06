Приглашение на увлекательное путешествие в прошлое.
Гид-историк расскажет о роли Изборска в обороне Руси, а также о духовных и исторических аспектах Печерского монастыря. Участники смогут насладиться живописными видами Словенских ключей и Изборско-Мальской долины.
Это уникальная возможность узнать больше о средневековой тактике и инженерных решениях, а также отдохнуть душой среди природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Изучение древней крепости
- 🙏 Погружение в духовную атмосферу
- 🌿 Природные красоты Словенских ключей
- 🕰 Исторические факты и рассказы
- 👨🏫 Профессиональный гид-историк
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Изборская крепость
- Псково-Печерский монастырь
- Словенские ключи
Описание экскурсии
Изборск
Древнейший русский город и уникальная крепость 14 века дадут нам много тем для обсуждения.
- Поговорим об историческом пути Изборска в контексте общерусской и европейской истории
- Разберёмся, какую важную роль играла маленькая крепость в обороне Пскова
- Обсудим стратегию и тактику средневековой войны, строительные технологии, инженерные решения и внешнеполитические манёвры
А для остроты ощущений спустимся в настоящий подземный ход и поднимемся на башню, с высоты которой полюбуемся красотой Изборско-Мальской долины!
Словенские ключи
Отвлечемся от военных событий — и отыщем удовольствие в умиротворяющем пейзаже. Живописные водопады, гладь Городищенского озера, почти ручные лебеди вдохновляют и надолго оставляют в памяти радостный след.
Печерский монастырь
20 минут в пути — и перед вами предстанет сказочный ансамбль Псково-Печерского монастыря. Чтобы понять его ценность, мало погрузиться в историю. Поэтому будем говорить и о духовной составляющей, в которой главное — смыслы. Попробуем раскрыть их со светских позиций.
Организационные детали
- Обратите внимание, в Псково-Печерском монастыре мы посещаем ближние пещеры, в которых выставлены мощи святых
- Если вы хотите посетить дальние пещеры — напишите мне, я оформлю заявку в монастырь и объясню вам детали
Дополнительные расходы
- Билеты в Изборскую крепость — 200 ₽ за человека, дети до 16 лет бесплатно
- Благотворительный взнос в монастыре — 600 ₽ за группу
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — 350 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 1065 туристов
Здравствуйте! Я историк, профессиональный экскурсовод, коренная псковичка, участвовала в съёмках фильмов и передач о Пскове для центральных телевизионных каналов. С удовольствием проведу для вас экскурсии по Пскову, Изборску, Печорам и другим достопримечательностям Псковской земли. Нескучно, без штампов и банальностей — только подлинная история, доступно, ярко и увлекательно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
6 ноя 2025
Ольга замечательный гид! Интересная, насыщенная экскурсия! Мы были очень довольны посмотрев такие места, пропитанные историей и пообщавшись с умным и приятным во всех отношениях человеком.
Наталья
9 авг 2025
Благодарим Ольгу за великолепную, очень познавательную экскурсию! Она учла, что в нашей команде мальчишки-подростки и постаралась максимально их заинтересовать и включить в исторические рассуждения. Понравилось всем!
Впечатления невероятные, хотим вернуться в эти места ещё!
Благодарим 🙏👍
М
Марина
21 июл 2025
На экскурсии с Ольгой третий раз. Дважды была по Пскову. В общем, комментарии излишни, нравится мне этот гид!)
И очень люблю псковскую землю.
А
Андрей
8 мая 2025
Были на экскурсии с Ольгой в Изборске и Печорах на майских праздниках. Ольга увлекательно рассказывает. Складывалось ощущение что мы были на стройке Изборской крепости)) Ольга предлагает и слушателям порассуждать и
К
Кристина
5 мая 2025
Ольга для нашей семьи провела замечательную экскурсию «Изборск и Печоры». Несмотря на серьезную длительность экскурсии, около 5,5 часов, никто не устал, у Ольги очень структурная и увлекательная подача материала, было очень интересно как для взрослого, так и для подростка. Все буквально оживало перед глазами, мы получили огромное удовольствие, спасибо!!
С
Светлана
24 мар 2025
Чудесная экскурсия, насыщенная и одновременно комфортная для туристов. За один день мы ощутили и умиротворение в монастыре, и ждажду исследований на территории крепости, особенно добираясь до древнего колодца с водой. Ольга необычайно эрудированный гид, постоянно поддерживающий диалог со всей группой. Девочки оценят множество разнообразных фактов и историй, а мужчины-инженерные знания в возведении фортификационных сооружений. Однозначно рекомендуем!
