Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)

Путешествие в Печоры и Изборск на вашем транспорте. Откройте для себя величие древних крепостей и погрузитесь в атмосферу легенд и преданий
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Печор и Изборска.

В Печорах вы увидите Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где молитвы не прекращались 500 лет. Узнаете о жизни города в эстонский период. В Изборске посетите крепость 14 века и Труворово городище, услышите предания о брате Рюрика. Словенские ключи и Изборско-Мальская долина дополнят впечатления. Удобная обувь обязательна
4.94
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние крепости и храмы
  • 🙏 Уникальные православные святыни
  • 📜 Легенды и предания о Труворе
  • 🌿 Природные красоты Изборско-Мальской долины
  • 🚗 Удобство путешествия на собственном транспорте
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Изборская крепость
  • Труворово городище
  • Словенские ключи

Описание экскурсии

Старинные Печоры — сакральный центр и эстонский город

В первую очередь, Печоры ассоциируются со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем. Вы познакомитесь с православными святынями обители, архитектурным своеобразием храмов и историей крепостных стен с башнями. Побываете в знаковом духовном центре, где более 500 лет не прерывалась молитва. А также узнаете интересные факты о жизни города, который 20 лет находился в составе Эстонской республики.

Форпост Пскова и былинная долина

В маршрут прекрасно вписывается Изборск с крепостью 14 века — настоящий музей под открытым небом. Вы посетите Труворово городище, где увидите древние поклонные православные кресты с языческими ритуальными камнями и услышите предания о брате легендарного Рюрика. Посетите Словенские ключи, где я расскажу о местных поверьях, и вы сможете загадать желания. Окинете взглядом просторы Изборско-Мальской долины и откроете один из самых известных форпостов на западной границе, удивительный памятник псковского оборонного зодчества.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на транспорте путешественника
  • Для посещения храмов необходимо помнить о традиционных правилах, касающихся одежды
  • Удобная обувь в походе по Изборско-Мальской долине будет очень кстати
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Коммунальная 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте) (Денис)Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте) (Денис)Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте) (Денис)Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте) (Денис)
А
7 янв 2025
Отличная экскурсия, очень познавательная и интересная. Спасибо большое Алене!)
Е
7 янв 2025
Очень интересная экскурсия, дети в полном восторге и уже хотят вернуться.
Спасибо Алёне за незабываемый день!
Р
22 апр 2024
Алена очень хороший и информативный гид. Только положительные рекомендации могу дать. Всем рекомендую!
Денис
5 янв 2024
Огромное спасибо Алёне за увлекательную и познавательную экскурсию! Прекрасное знание истории родного края и умение преподнести материал не могли оставить нас равнодушными, хочется вернуться сюда ещё не один раз!
Огромное спасибо Алёне за увлекательную и познавательную экскурсию! Прекрасное знание истории родного края и умение преподнестиОгромное спасибо Алёне за увлекательную и познавательную экскурсию! Прекрасное знание истории родного края и умение преподнестиОгромное спасибо Алёне за увлекательную и познавательную экскурсию! Прекрасное знание истории родного края и умение преподнестиОгромное спасибо Алёне за увлекательную и познавательную экскурсию! Прекрасное знание истории родного края и умение преподнести
Т
25 июл 2023
Были с Алёной на двух экскурсиях: «Печоры-Петсери и древний Изборск» и «Путешествие-поход по Талабским островам». Ездили вчетвером, в том числе двое детей. Обе поездки очень понравились. Интересное, познавательное, приятное общение. Рекомендую.
Ольга
7 мая 2023
Добрый вечер. Хотим передать огромное спасибо экскурсоводу Алене за замечательную и очень познавательную экскурсию" Печоры-Петсери и древний Изборск". Алена увлекла нас этими необыкновенно красивыми и милыми древними городами. После экскурсии
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нам захотелось еще раз приехать в каждый из городов по отдельности и провести там побольше времени. Очень понравились святые источники и прекраснейший пруд с замечательными лебедями.
С уважением, Семья Кадыковых О. В. и Ю. М.

И
24 мар 2023
Нам не очень повезло с погодой, был сильный холодный ветер, что весьма усложняло ситуацию. Экскурсовод Алёна - вполне хорошо всё рассказывала, разве что слишком стандартно, бОльшую часть из рассказанного мы уже знали. От экскурсоводов Трикстера уже привыкли ждать более индивидуального подхода
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Ирина, мне искренне жаль, что наш февральский ветер испортил Вам настроение и впечатление.
Мне с Вами было комфортно и приятно.
Желаю Вам удачной погоды в путешествиях.
Х
16 ноя 2022
Очень благодарны Алене за прекрасную экскурсию в Печоры и Изборск. Алена - очень интересный экскурсовод, очень приятный в общении человек. Обратились к Алене на Трипстере по рекомендации друзей, и мы остались чрезвычайно довольны экскурсией и рекомендуем ее всем.
А
2 окт 2022
Были 2.10.2022. Очень хорошая Эскурсия, много интересного. Огромное спасибо
Надежда
27 июл 2022
Большое спасибо за прекрасную поездку в Печоры и Изборск. Алёна рассказывала очень живо, эмоционально, не перегружая информацией, но поддерживая постоянный интерес. Чувствуется, что Алена очень любит свой край и своё дело.
В
19 июн 2022
Спасибо Алене за интересную экскурсию! Знание истории и Любовь к родному краю покорили нас!
Elena
14 июн 2022
Несмотря на то что бог Перун залил небесной водой Псков и окрестности, Алёна скрасила нам потоп - мужественно и интересно провела нас по маршруту, доставив нам много интересных впечатлений.
Марина
8 окт 2021
Побродив по просторам Интернета, нашли экскурсии в Изборск и Печоры.
Наугад выбрали экскурсовода, которым Алёну. Надо сказать, что выбор оказался на редкость удачным. За познавательным рассказом неравнодушного человека, глубоко знающего историю
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своего. края человека незаметно пролетела дорога до Печор. Тронуло до глубины души посещение псковской святыни Псковско-Печерского монастыря.
Не менее интересными оказались посещение Мальской долины и Изборска. Ни одного нашего аопроса не осталось без подробного объяснения.
Спасибо большое！

С
1 сен 2021
Большое спасибо Алёне за интересную и познавательную экскурсию! В Пскове были впервые, было решено не ограничиваться знакомством только с ним, поэтому решили ехать в Печорский монастырь и Изборск. Практически ничего не знали об этих местах, Алёна в непринужденной манере доброго знакомого заполнила пробелы в знаниях. Все как мы любим, много гуляли и наслаждались потрясающими видами. Спасибо ей большое!
Е
29 июл 2021
Приехали в Псков первый раз, решили помимо города посетить Печерский монастырь и город Изборск. Практически ничего не знали об этих местах, экскурсовод очень интересно рассказала их историю, легенды и местные поверья. Несмотря на то, что мы были с детьми, всем понравилось. Экскурсовод тонко чувствовала настроение слушателей, дала время походить самостоятельно и купить сувениры. Все остались довольны.

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