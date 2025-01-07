В Печорах вы увидите Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где молитвы не прекращались 500 лет. Узнаете о жизни города в эстонский период. В Изборске посетите крепость 14 века и Труворово городище, услышите предания о брате Рюрика. Словенские ключи и Изборско-Мальская долина дополнят впечатления. Удобная обувь обязательна
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древние крепости и храмы
- 🙏 Уникальные православные святыни
- 📜 Легенды и предания о Труворе
- 🌿 Природные красоты Изборско-Мальской долины
- 🚗 Удобство путешествия на собственном транспорте
Что можно увидеть
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Изборская крепость
- Труворово городище
- Словенские ключи
Описание экскурсии
Старинные Печоры — сакральный центр и эстонский город
В первую очередь, Печоры ассоциируются со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем. Вы познакомитесь с православными святынями обители, архитектурным своеобразием храмов и историей крепостных стен с башнями. Побываете в знаковом духовном центре, где более 500 лет не прерывалась молитва. А также узнаете интересные факты о жизни города, который 20 лет находился в составе Эстонской республики.
Форпост Пскова и былинная долина
В маршрут прекрасно вписывается Изборск с крепостью 14 века — настоящий музей под открытым небом. Вы посетите Труворово городище, где увидите древние поклонные православные кресты с языческими ритуальными камнями и услышите предания о брате легендарного Рюрика. Посетите Словенские ключи, где я расскажу о местных поверьях, и вы сможете загадать желания. Окинете взглядом просторы Изборско-Мальской долины и откроете один из самых известных форпостов на западной границе, удивительный памятник псковского оборонного зодчества.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на транспорте путешественника
- Для посещения храмов необходимо помнить о традиционных правилах, касающихся одежды
- Удобная обувь в походе по Изборско-Мальской долине будет очень кстати
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Спасибо Алёне за незабываемый день!
Мне с Вами было комфортно и приятно.
Желаю Вам удачной погоды в путешествиях.
Наугад выбрали экскурсовода, которым Алёну. Надо сказать, что выбор оказался на редкость удачным. За познавательным рассказом неравнодушного человека, глубоко знающего историю