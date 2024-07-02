Экскурсии со скидкой в Пскове до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Пскове, цены от 3 060 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Пушкинские Горы - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
12 отзывов
9 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Экскурсия в Пушкинские Горы - в мини-группе
Групповая экскурсия по Пскову с посещением усадеб Михайловское и Тригорское. Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в его поэтической родине
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
20 июля в 09:00
24 июля в 09:00
39703 573 за человека
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
10 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Историческое путешествие: Печоры и Изборск в мини-группе
Отправьтесь в путешествие по Печорам и Изборску в уютной группе до 15 человек. Откройте для себя историю монастыря и легенды древнего города
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
21 июля в 11:00
25 июля в 10:00
34003 060 за человека
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
На автобусе
скидка
15%
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
21 июля в 10:30
4 авг в 10:30
57004 845 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Красивые, благодатные, древние места. Сочетают в себе историю, великолепную природу, пример мужества людей. С большим удовольствием посетила экскурсию. Подойдет всем, кто интересуется историей
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    России, готов к пешим маршрутам. В экскурсии сбалансированы рассказы гида и свободное время для самостоятельного знакомства с местами. Рекомендую от души. Татьяне (гиду) и Вячеславу (водителю) спасибо за профессионализм.

    Красивые, благодатные, древние местаКрасивые, благодатные, древние местаКрасивые, благодатные, древние местаКрасивые, благодатные, древние местаКрасивые, благодатные, древние места
  • Н
    Надежда
    1 июля 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Места однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества Пушкина. Экскурсия, в целом, понравилась,
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    за исключением слишком быстрого темпа, с которым приходилось передвигаться по усадьбам: было ощущение, что мы все время куда-то опаздываем и бежим.

    Места однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества Пушкина
  • Е
    Евгения
    29 июня 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Татьяна очень живо, интересно и содержательно подаёт материал, без лишних отступлений. Знает много стихов, которые хорошо и к месту читает. Светлана - водитель, сделала нашу поездку очень комфортной. Спасибо
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
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    сейчас ремонт дорог плюс по Изборску много ходить тропинками (удобную обувь надо!). Прекрасно провели время! Потрясающие виды природы! Очень содержательный рассказ! Спасибо!

    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
    Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очередиГид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очередиГид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очередиГид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очередиГид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Сама экскурсия очень понравилась, вопросов не возникло. И хорошо, что группа для микроавтобуса небольшая, все камерно. Слышно в автобусе было
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    прекрасно, рассказами и знаниями гида наша компания осталась очень довольна. Слегка напрягло слишком обширное свободное время после экскурсий и в Изборске и в Печерах. Пойти и там и там особенно некуда, 30 мин было бы вполне достаточно на сувениры. Мы и дети были очень голодны, но в обеих городках большие проблемы с общепитом (все занято, самих заведений очень мало, блюда готовят от часа, пирожные в кофейне хватали последние, на еду в открытой столовой без слез не взглянешь). Лучше бы сделали тогда коллективный обед для всех членов экскурсии. Но это был единственный минус. Остальным всем остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Скидки»

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  1. В Пушкинские Горы - в мини-группе
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  3. Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
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