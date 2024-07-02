1 чел.
По популярности
скидка
10%
9 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборЭкскурсия в Пушкинские Горы - в мини-группе
Групповая экскурсия по Пскову с посещением усадеб Михайловское и Тригорское. Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в его поэтической родине
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
20 июля в 09:00
24 июля в 09:00
39703 573₽ за человека
скидка
10%
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Историческое путешествие: Печоры и Изборск в мини-группе
Отправьтесь в путешествие по Печорам и Изборску в уютной группе до 15 человек. Откройте для себя историю монастыря и легенды древнего города
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
21 июля в 11:00
25 июля в 10:00
34003 060₽ за человека
скидка
15%
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
21 июля в 10:30
4 авг в 10:30
57004 845₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июля 2024Красивые, благодатные, древние места. Сочетают в себе историю, великолепную природу, пример мужества людей. С большим удовольствием посетила экскурсию. Подойдет всем, кто интересуется историей
- ННадежда1 июля 2024Места однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества Пушкина. Экскурсия, в целом, понравилась,
- ЕЕвгения29 июня 2024Замечательная экскурсия. Татьяна очень живо, интересно и содержательно подаёт материал, без лишних отступлений. Знает много стихов, которые хорошо и к месту читает. Светлана - водитель, сделала нашу поездку очень комфортной. Спасибо
- ССветлана30 мая 2024Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
- ИИрина26 мая 2024Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
- ДДарья19 мая 2024Сама экскурсия очень понравилась, вопросов не возникло. И хорошо, что группа для микроавтобуса небольшая, все камерно. Слышно в автобусе было
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 060 до 4 845 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Скидки в Пскове на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024