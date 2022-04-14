Машина Времени (3 дня) из Москвы

Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля, экскурсия

Авторский тур
Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля, экскурсия в Изборск и Печоры, в Пушкинские Горы и поездка в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина».
Машина Времени (3 дня) из Москвы
Машина Времени (3 дня) из Москвы
Машина Времени (3 дня) из Москвы
Машина Времени (3 дня) из Москвы
Машина Времени (3 дня) из Москвы
Машина Времени (3 дня) из Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Имение Пушкина - Михайловское
  • Свято-Успенский Святогорский монастырь
  • Усадьба Тригорское
  • Музейный комплекс «Линия Сталина»
  • Цепные мосты через реку Великая
  • Историко-краеведческий музей г. Остров
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Памятник Клавдии Назаровой

Что вас ожидает:

    Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
    Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.
    Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на большую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».

    Экскурсия в Изборск и Печоры

    В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

    Экскурсия в Пушкинские Горы

    Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.
    Город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
    Остров — древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Из-за пограничного положения этому городу суждено было стать форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживать натиск Ливонского ордена, а в XX веке так же яростно сопротивляться нашествию фашистских захватчиков, ведь в 30-е годы прошлого века рядом с Островом пролегла «Линия Сталина», состоящая из ДОТов с противотанковыми и противопехотными препятствиями, траншеями и землянками. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где помимо фортификационных сооружений можно увидеть коллекцию раритетной военной техники.
    Главной достопримечательностью и символом города являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Кроме этого, во время экскурсии по городу мы с вами увидим церковь Николая Чудотворца — старейшее в Острове каменное здание, памятник Клавдии Назаровой, посетим городской краеведческий музей.

    Важная информация:

      Правила посещения Псковской области:

      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов,

      совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:

      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Встреча и проводы на ж/д вокзале
      • Размещение в отеле (2 ночи, номер выбранной категории)
      • Экскурсия Псков-Изборск-Печоры
      • Экскурсия в Пушкинские горы
      • Экскурсия в город Остров
      • Входные билеты на платные объекты
      • Пакет питания: 3 завтрака + 3 обеда
      • Трансферы по программе
      Что не входит
      • Ж/д билеты
      • Личные расходы
      Место начала и завершения?
      ул. Вокзальная, д. 23, Псков
      Когда и сколько длится
      Когда: Еженедельно по вторникам
      Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
      Важная информация
      • Правила посещения Псковской области:
      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
      • С 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
      • С 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов
      • Совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:
      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Еженедельно по вторникам

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