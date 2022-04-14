Что вас ожидает:

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля

Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на большую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».

Экскурсия в Изборск и Печоры

В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

Экскурсия в Пушкинские Горы

Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.

Город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»

Остров — древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Из-за пограничного положения этому городу суждено было стать форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживать натиск Ливонского ордена, а в XX веке так же яростно сопротивляться нашествию фашистских захватчиков, ведь в 30-е годы прошлого века рядом с Островом пролегла «Линия Сталина», состоящая из ДОТов с противотанковыми и противопехотными препятствиями, траншеями и землянками. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где помимо фортификационных сооружений можно увидеть коллекцию раритетной военной техники.

Главной достопримечательностью и символом города являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Кроме этого, во время экскурсии по городу мы с вами увидим церковь Николая Чудотворца — старейшее в Острове каменное здание, памятник Клавдии Назаровой, посетим городской краеведческий музей.

Важная информация:

Правила посещения Псковской области:

На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.

с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов,

совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов: