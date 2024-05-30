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школе:)). Комфортабельный автобус. По пути есть несколько достопримечательностей, про которые даже не слышал, экскурсовод объяснила. На вопросы по экскурсии получил удовлетворяющие меня ответы. Возьмите немного мелочи, чтобы возложить цветы, купленные у пушкиногорских бабушек к могиле Пушкина или героям инженерных войск, которые разминировали и храм и могилу поэта. Во второй части экскурсии понравилась история прообразов сёстёр Лариных в "Евгении Онегине" и собственно место, где эти девушки жили. Рекомендую данную экскурсию к посещению.