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Групповая
10 часов
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Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 20 чел.
Групповая
9 часов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970₽ за человека
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 400₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда30 мая 2024Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
- ггалина30 мая 2024Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
- ИИрина29 мая 2024Великолепная экскурсия! Несмотря на знание биографии А. С. Пушкина услышали много нового. Наш гид Алина владеет огромным запасом информации. В сочетании с отличным чтением отрывков пушкинских произведений это дает много положительных эмоций! Спасибо!!!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Очень повезло с экскурсоводом: Светлана прекрасно преподносит информацию, везде успевали, много увидели.
- ИИрина26 мая 2024Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
- ААртем25 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод достаточно интересно рассказывает историю жизни великого поэта(для тех кто забыл или никогда особо не интересовался в
- ААлексей23 мая 2024Поездка была замечательная, жаль, что в Святогорском монастыре не всё можно посмотреть из-за реставрации к юбилею Пушкина. В Михайловском и Тригорском очень красиво и интересно. Организация экскурсии отличная.
- ССергей19 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
- ЕЕлена19 мая 2024Экскурсовод Юлия очень понравилась как рассказчик и как организатор. Время пролетело незаметно. Единственное, что не хорошо, так это потерянное время
- ТТатьяна17 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам! Мария замечательный рассказчик, чудесно
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пушкинские Горы»
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