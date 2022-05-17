По Псковскому морю - к Талабским островам

Побывать на рыбачьем и заповедном островах и узнать, как здесь жили в Средневековье

Индивидуальная
Наше Псково-Чудское озеро не случайно зовут морем — куда ни посмотри, горизонта не видно.

Оно хранит много историй о купцах, путешественниках и пиратах, а его жемчужиной считают Талабский архипелаг.

На катере мы посетим два его острова: понаблюдаем за их жизнью, поговорим об их прошлом и на себе ощутим течение времен.
По Псковскому морю - к Талабским островам
По Псковскому морю - к Талабским островам
По Псковскому морю - к Талабским островам
По Псковскому морю - к Талабским островам
По Псковскому морю - к Талабским островам
По Псковскому морю - к Талабским островам
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Что вас ожидает

Остров Залит

Дни в этой рыбацкой деревушке идут своим чередом. Как и сто, двести, триста лет на назад, на причале можно увидеть громко переговаривающихся рыбаков, разгружающих полные улова лодки. По песчаной улице мчатся советские мотоциклы и машины без номеров, потому что номера не нужны — ГИБДД до островов не доезжает. А ребятня, приехавшая к бабушке на лето, весело плещется на пляже.
Мы обойдем весь остров, полюбуемся видом на пролив Малый Ксут, увидим несколько любопытных памятников советской эпохи и Никольский храм XVIII века — обсудим, как жили здесь в Средневековые и чем живет остров сейчас.

Остров Белов

Вы совершите большую пешеходную прогулку по этому природному заповеднику и обойдете три реликтовые рощи: еловую, лиственную и сосновую. По пути будут расскажу о местных пиратах, о том, как здесь появился монастырь, научу вас Талабскому диалекту. Если повезет, увидим птиц, которые относятся к охраняемым видам, а в теплую погоду обязательно искупаемся.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия носит светский, а не паломнический характер; будут рассказы и о старце Николае, и о храмах, но лейтмотивом экскурсии является знакомство с историей и природой островов Талабского архипелага.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 30 км от города, в деревне Толбица
  • Экскурсия проводится в период навигации, с мая по октябрь

Дополнительные расходы

  • Трансфер: если у вас нет авто, я могу доставить вас на своем легковом автомобиле, доплата составит 1000 руб. за трансфер туда и обратно
  • Оплата катера: 5000 руб. для группы от 1 до 5 человек; 1000 руб. /чел., если вас больше. Катера быстроходные, с опытными капитанами.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Толбица
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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