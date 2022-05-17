Что вас ожидает

Остров Залит

Дни в этой рыбацкой деревушке идут своим чередом. Как и сто, двести, триста лет на назад, на причале можно увидеть громко переговаривающихся рыбаков, разгружающих полные улова лодки. По песчаной улице мчатся советские мотоциклы и машины без номеров, потому что номера не нужны — ГИБДД до островов не доезжает. А ребятня, приехавшая к бабушке на лето, весело плещется на пляже.

Мы обойдем весь остров, полюбуемся видом на пролив Малый Ксут, увидим несколько любопытных памятников советской эпохи и Никольский храм XVIII века — обсудим, как жили здесь в Средневековые и чем живет остров сейчас.

Остров Белов

Вы совершите большую пешеходную прогулку по этому природному заповеднику и обойдете три реликтовые рощи: еловую, лиственную и сосновую. По пути будут расскажу о местных пиратах, о том, как здесь появился монастырь, научу вас Талабскому диалекту. Если повезет, увидим птиц, которые относятся к охраняемым видам, а в теплую погоду обязательно искупаемся.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия носит светский, а не паломнический характер; будут рассказы и о старце Николае, и о храмах, но лейтмотивом экскурсии является знакомство с историей и природой островов Талабского архипелага.

Организационные детали

Экскурсия начинается в 30 км от города, в деревне Толбица

Экскурсия проводится в период навигации, с мая по октябрь

Дополнительные расходы