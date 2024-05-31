Прогулки на катере в Пскове

Найдено 4 экскурсии в категории «На катере» в Пскове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Дополнительные оплачивается катер — 1000 руб»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«Затем пересаживаемся на персональный катер летом или на снегоход зимой и отправляемся на остров им»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
«Трансфер на катере включен в стоимость»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия к Талабским островам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
«Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица и уже оттуда на катере доберемся до островов:»
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
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    прислушивался к нашим рекомендациям, отвечал на все вопросы, заинтересовал всех участников нашей группы, включая самого младшего (15 лет) и самую старшую (75 лет). Интеллигентный, с чувством юмора, с искренней любовью к этому краю - таким мы увидели нашего гида. Конечно, красок и эмоций добавил теплый солнечный день, но без искусства гида он не прошел бы настолько великолепно. И обед был очень вкусным на острове. И водитель с капитаном отработали на высший бал. Всем спасибо!

    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Групповая экскурсия к Талабским островам
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
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    оперативно, само место стоит того, чтобы его посетить. Не буду открывать все секреты, но они там есть) С чувством умиротворения увезли с собой частичку островной идилии.

    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
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    контролировала все вопросы по организации посадок на катера, обеда. Обед был очень вкусный, блюда подавались друг за другом, что не позволяло им остыть👌

    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно
  • Л
    Лариса
    6 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасно организованную экскурсию. Места очень красивые.
  • G
    Georgy
    6 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Экскурсия понравилась. Можем порекомендовать её как православным христианам (как мы, например), так и тем, кто интересуется историей или даже просто
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    любит открывать для себя новые места. Борис интересный рассказчик и компетентный гид. Единственный минус - это стоимость экскурсии, которая, конечно, уже включает и оплату лодки, и комиссионное вознаграждение Трипстера, но в итоге остаётся ощущение несколько завышенной цены. Однако поскольку сама экскурсия нам, безусловно, понравилась, то и оценку мы снижать не стали.

  • З
    Зоя
    4 января 2024
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    Экскурсия была спланирована и организована на отлично! Было интересно и взрослым и детям! Наш гид Дмитрий очень интересный рассказчик!! Спасибо!
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    "А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать, очень осерчаю D))))))" -
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    с этого началось наше "знакомство" с Талабскими островами! Да, я очень капризный путешественник, и мне важно и нужно получить информацию, эрудированный попутчик, умный, знающий, открытый к диалогу, с кем можно обсудить тему экскурсии и не только, кто не оставит мой вопрос без ответа. И нам мега-повезло!!!! Да, мы поехали на экскурсию с Дмитрием - чудесный, потрясающий человек, умнейший, очень доброжелательный. С ним мы провели прекрасный день. Много нового узнали взрослые, а так же подростки - среди нас были 13-летние детки)). Самое чудесное, что наша прогулка совпала с поминанием отца Николая Гурьянова, который умер 24 августа 2002 года у себя в домике на Талабских островах (о. Залит). Да, было много паломников, церковных людей, службу вел Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов). Но мой отзыв не об этом. Организация нашего путешествия была на высоте - начиная с переписки, уточнения деталей. Встретились четко по времени, по дороге общались, экскурсия началась с машины)) Катерок у нас был чудесный!!! Все чистенько, уютно, моряк наш был одет прямо по параде))) Это было очень душевно и причятно! Мы посетили два острова, много гуляли, природа великолепная! о. Залит мне даже особенно понравился, потому как ощущение было побыть в народе местном, пообщаться с людьми местными - для меня это самое ценное. Сама неспешная прогулка в таких местах должна быть именно с таким человеком, как Дмитрий. Это место силы и рядом должен быть человек спокойный, душевный. Мы до сих пор вспоминаем это путешествие и сердечное спасибо организаторам, а Дмитрию всех благ и мира в душе и в семье!!! Побольше таких людей вокруг всем!!!

    "А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать
  • Н
    Наталья
    27 июля 2023
    Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
    Благодарим за путешествие наших организаторов! При оформлении поездки Екатерина терпеливо отвечала на любые вопросы, чем сняла недопонимание некоторых моментов. Вся поездка была
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    четко организована по времени - успели все! Даже искупаться в Псковском озере. Приятным бонусом вначале было то, что автобус забрал нас прямо с вокзала, исключив необходимость искать место сбора. Само путешествие было невероятно приятным эмоционально, лёгким на восприятие информации, неспешным по прогулкам, спокойным и добрым от рассказчика. Особое спасибо Николаю, как экскурсоводу. Ничего грузящего. Все лаконично и по-существу, а главное много доброты. Отдохнули по-настоящему!

    Благодарим за путешествие наших организаторов!Благодарим за путешествие наших организаторов!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Автобусная экскурсия на Талабские острова
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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "На катере" можно забронировать 4 экскурсии от 3 400 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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