1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Дополнительные оплачивается катер — 1000 руб»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«Затем пересаживаемся на персональный катер летом или на снегоход зимой и отправляемся на остров им»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
«Трансфер на катере включен в стоимость»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
«Из Пскова по Гдовской дороге мы отправимся до местечка Толбица и уже оттуда на катере доберемся до островов:»
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
- ССветлана30 мая 2024Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
- ППолина30 мая 2024Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
- ЛЛюдмила14 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
- ММарина7 мая 2024Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
- ЛЛариса6 мая 2024Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасно организованную экскурсию. Места очень красивые.
- GGeorgy6 мая 2024Экскурсия понравилась. Можем порекомендовать её как православным христианам (как мы, например), так и тем, кто интересуется историей или даже просто
- ЗЗоя4 января 2024Экскурсия была спланирована и организована на отлично! Было интересно и взрослым и детям! Наш гид Дмитрий очень интересный рассказчик!! Спасибо!
- ИИрина25 сентября 2023"А Дмитрий то точно достойный гид?!?!)))) Я очень капризная, сразу предупреждаю. Если материала не будет знать, очень осерчаю D))))))" -
- ННаталья27 июля 2023Благодарим за путешествие наших организаторов! При оформлении поездки Екатерина терпеливо отвечала на любые вопросы, чем сняла недопонимание некоторых моментов. Вся поездка была
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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