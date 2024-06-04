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все наши пожелания и не заставила скучать даже 9-летнюю дочь! Видно, что человек на своем месте, совершенно влюблена в свое дело, априори любит людей, с которыми проводит экскурсии, интеллигентна, образована, да просто наиприятнейший человек! Спасибо ей большое за наш прекрасный день в Пскове и окрестностях!