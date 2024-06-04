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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа4 июня 2024Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
- ММария3 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
- ССветлана30 мая 2024Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
- ТТатьяна20 мая 2024Очень приятный, увлеченный своим делом экскурсовод. Хочу отметить высокий профессионализм, интересную подачу материала, великолепное знание истории города. Получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.
- ЛЛюдмила14 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
- ММарина7 мая 2024Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
- ЛЛариса6 мая 2024Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасно организованную экскурсию. Места очень красивые.
- ИИрина4 мая 2024Прекрасная экскурсия, наш гид Людмила Владимировна показала самые интересные места и погрузила в самые интересные события нашей истории. Профессиональный гид
- ЮЮлия2 мая 2024Мы остались очень и очень довольны поездкой в Псков в целом и путешествием с Людмилой в особенности. Она постаралась учесть
- ЕЕлена1 мая 2024Сегодня Людмила была нашим гидом в Изборске и Печорах. Все прошло на высшем уровне просто 5 звёзд. Не смотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Церковь Николая Чудотворца»
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