Церковь Николая Чудотворца

Найдено 7 экскурсий в категории «Церковь Николая Чудотворца» в Пскове, цены от 2 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
По древнему Пскову с историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000 за всё до 3 чел.
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия к Талабским островам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700 за человека
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 10 чел.
Из Пскова в древний Остров на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350 за человека
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мариа
    4 июня 2024
    По древнему Пскову с историком
    Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    По древнему Пскову с историком
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Групповая экскурсия к Талабским островам
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    По древнему Пскову с историком
    Очень приятный, увлеченный своим делом экскурсовод. Хочу отметить высокий профессионализм, интересную подачу материала, великолепное знание истории города. Получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
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    контролировала все вопросы по организации посадок на катера, обеда. Обед был очень вкусный, блюда подавались друг за другом, что не позволяло им остыть👌

    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно
  • Л
    Лариса
    6 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасно организованную экскурсию. Места очень красивые.
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, наш гид Людмила Владимировна показала самые интересные места и погрузила в самые интересные события нашей истории. Профессиональный гид
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    и понимающий, отзывчивый человек. Особенно яркие впечатления от церкви 15века в Выбутах и от посещения Острова (монастырь, цепные мосты, церковь Николы Чудотворца 16века). Большое спасибо за все, обязательно обратимся еще раз!

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
    Мы остались очень и очень довольны поездкой в Псков в целом и путешествием с Людмилой в особенности. Она постаралась учесть
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    все наши пожелания и не заставила скучать даже 9-летнюю дочь! Видно, что человек на своем месте, совершенно влюблена в свое дело, априори любит людей, с которыми проводит экскурсии, интеллигентна, образована, да просто наиприятнейший человек! Спасибо ей большое за наш прекрасный день в Пскове и окрестностях!

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
    Сегодня Людмила была нашим гидом в Изборске и Печорах. Все прошло на высшем уровне просто 5 звёзд. Не смотря на
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    то что обратились за 2 дня до назначенного времени экскурсии все было чётко и организовано. Сама экскурсия была интересная, информативная. Интересно было всем и взрослым и детям. Отдельное спасибо за организацию экскурсии в пещеры в Печорах. Будем рекомендовать Людмилу как экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Церковь Николая Чудотворца»

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  1. Автобусная экскурсия на Талабские острова
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  3. Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
  4. Групповая экскурсия к Талабским островам
  5. Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Церковь Николая Чудотворца" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 350 до 18 760. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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