Псковский Кром (Кремль) — место зарождения Пскова

Именно в Кремле на Вечевой площади собиралось и гремело народное вече. В вольном граде Пскове вече решало общегосударственные дела. Напротив Вечевой площади пред Вами предстанет символ всей Псковской Земли — Троицкий Собор (1699). Также вы познакомитесь с музеем под открытом небом — Довмонтовым городом.

Далее вы пройдёте по улицам старой части Пскова. Посмотрите средневековые башни, церкви, купеческие палаты, побываете у памятника Святой Равноапостольной княгини Ольги.

Героическая история 📖 Пскова откроется вам у подножия знаменитой Покровской башни. Она входит в так называемый Покровский комплекс исторической части Пскова. К нему также относятся Покровские ворота, часть крепостной стены, петровские бастионы, церковь ⛪ Покрова от Пролома, памятник 300-летия обороны 1581 г.

После посетим гору Соколиху, где вы сможете полюбоваться великолепной панорамой Пскова. Здесь воздвигнут памятник Александру Невскому, в честь победы над немецкими рыцарями в Ледовом побоище 1242 г. Высота памятника 29, 9 метра. Он направлен в сторону Чудского озера, где происходило сражение.

Посетив основные исторические достопримечательности 🏛️ Пскова и пройдя по его древним улицам, вы вернетесь к Псковскому Кремлю где и завершится экскурсия ⛳