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Псков — город великой истории

5
9 отзывов
Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
На автомобиле 🚘 с гидом вы побываете в сердце города, Псковском Кроме, увидите Довмонтов город 🏙️ и прогуляетесь 👣 по старой части Пскова.

Поднявшись на гору Соколиху, вы сможете насладиться панорамой города и окрестностей и осмотреть монумент «Ледовое побоище».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Псков — город великой истории
Псков — город великой истории

Что вы увидите

  • Псковский Кремль:
  • Троицкий собор
  • Вечевая площадь
  • Довмонтов город
  • Старый город:
  • памятника Святой Равноапостольной княгини Ольги
  • Покровская башня
  • Гора Соколиха:
  • памятник А. невскому
Псковский Кром (Кремль) — место зарождения Пскова
Именно в Кремле на Вечевой площади собиралось и гремело народное вече. В вольном граде Пскове вече решало общегосударственные дела. Напротив Вечевой площади пред Вами предстанет символ всей Псковской Земли — Троицкий Собор (1699). Также вы познакомитесь с музеем под открытом небом — Довмонтовым городом.
Далее вы пройдёте по улицам старой части Пскова. Посмотрите средневековые башни, церкви, купеческие палаты, побываете у памятника Святой Равноапостольной княгини Ольги.
Героическая история 📖 Пскова откроется вам у подножия знаменитой Покровской башни. Она входит в так называемый Покровский комплекс исторической части Пскова. К нему также относятся Покровские ворота, часть крепостной стены, петровские бастионы, церковь ⛪ Покрова от Пролома, памятник 300-летия обороны 1581 г.
После посетим гору Соколиху, где вы сможете полюбоваться великолепной панорамой Пскова. Здесь воздвигнут памятник Александру Невскому, в честь победы над немецкими рыцарями в Ледовом побоище 1242 г. Высота памятника 29, 9 метра. Он направлен в сторону Чудского озера, где происходило сражение.
Посетив основные исторические достопримечательности 🏛️ Пскова и пройдя по его древним улицам, вы вернетесь к Псковскому Кремлю где и завершится экскурсия ⛳
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, питание и др. )
Начало и место завершения
🚩 у ворот Кремля
Псков — город великой истории
Псков — город великой истории
Псков — город великой истории
Псков — город великой истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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9 отзывов оставили туристы

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