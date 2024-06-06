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в монастырском комплексе, там лучше крайне внимательно запоминать дорогу до выхода из комплекса или до отхожего места. Храм в комплексе(уже недействующий) - чудесный, правда за 20 минут рассказать о нём невозможно, но в целом экскурсовод при монастырском комплексе смогла объяснить в крайне сжатые временные рамки историю храма, часть изображений на фресках. Вечерняя прогулка во второй части по набережной реки Пскова - так же понравилась. Услышал интересные истории, связанные с ней.