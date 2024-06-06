1 чел.
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Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псков: путешествие по страницам великой истории
Откройте для себя сокровища Пскова: от мощных стен Кремля до захватывающих видов с горы Соколиха
Начало: Псковский Кремль, Kremlin, 4, у ворот
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!
- ЕЕлена4 июня 2024Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
- ЕЕкатерина28 мая 2024Спасибо Никите за экскурсию 🤗 Глубокое знание истории и любовь к своему делу влюбили нас в Псков♥️ Хотелось бы вернуться в этот прекрасный город🏰
- ННаталия28 мая 2024Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
- ИИрина27 мая 2024Большое путешествие по Пскову было действительно большим. Мы много увидели, посетили большое количество достопримечательностей, получили разнообразную информацию об исторических памятниках
- ЛЛидия27 мая 2024Все очень здорово!
- ААртем25 мая 2024Рекомендую экскурсию к посещению. К самому маршруту претензий нет. Экскурсовод и водитель компетентны в своей области. Единственное, что получил нагоняй
- ВВера19 мая 2024Спасибо большое! Всё очень понравилось! Увидела всё, что хотела. Замечательный рассказ экскурсовода. Советую тем, кто пойдет на эту экскурсию, обязательно брать экскурсию с обедом.
- ААлександр19 мая 2024Блестяще организованная и проведенная экскурсия. Особо хочется отметить эрудированную высококвалифицированного внимательного и деликатного экскурсовода Марию Рышкевич. Такие экскурсоводы позволяют получить
- ННаталия19 мая 2024Очень мало времени на 12 источников и лебедей в Изборске. Не говорят про возможность поесть в трапезной в Псково-Печерском монастыре. Остальное все отлично, очень приятный экскурсовод. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Памятник Александру Невскому»
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