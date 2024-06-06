Экскурсии к памятнику Александру Невскому

Найдено 9 экскурсий в категории «Памятник Александру Невскому» в Пскове, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
173 отзыва
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670 за всё до 20 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880 за всё до 4 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
14 отзывов
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650 за человека
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
241 отзыв
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200 за человека
Большое путешествие по Пскову
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600 за человека
Псков - город великой истории
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Псков: путешествие по страницам великой истории
Откройте для себя сокровища Пскова: от мощных стен Кремля до захватывающих видов с горы Соколиха
Начало: Псковский Кремль, Kremlin, 4, у ворот
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 2 чел.
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Спасибо Никите за экскурсию 🤗 Глубокое знание истории и любовь к своему делу влюбили нас в Псков♥️ Хотелось бы вернуться в этот прекрасный город🏰
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
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    Мы посмотрели много интересных мест старого и нового Пскова, узнали потрясающую историю города, услышали легенды старого города. Советуем познакомиться с Псковом с Ольгой.

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Пскову
    Большое путешествие по Пскову было действительно большим. Мы много увидели, посетили большое количество достопримечательностей, получили разнообразную информацию об исторических памятниках
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    города и его окрестностях. Гидом у нас была Ирина слушать её было легко, приятно и интересно. Автобус был комфортабельный. Перед экскурсией всем выдали индивидуальные одноразовые наушники, что очень удобно. Еще накормили вкусным обедом, который входил в стоимость билета.

  • Л
    Лидия
    27 мая 2024
    Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
    Все очень здорово!
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Рекомендую экскурсию к посещению. К самому маршруту претензий нет. Экскурсовод и водитель компетентны в своей области. Единственное, что получил нагоняй
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    в монастырском комплексе, там лучше крайне внимательно запоминать дорогу до выхода из комплекса или до отхожего места. Храм в комплексе(уже недействующий) - чудесный, правда за 20 минут рассказать о нём невозможно, но в целом экскурсовод при монастырском комплексе смогла объяснить в крайне сжатые временные рамки историю храма, часть изображений на фресках. Вечерняя прогулка во второй части по набережной реки Пскова - так же понравилась. Услышал интересные истории, связанные с ней.

  • В
    Вера
    19 мая 2024
    Большое путешествие по Пскову
    Спасибо большое! Всё очень понравилось! Увидела всё, что хотела. Замечательный рассказ экскурсовода. Советую тем, кто пойдет на эту экскурсию, обязательно брать экскурсию с обедом.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
    Блестяще организованная и проведенная экскурсия. Особо хочется отметить эрудированную высококвалифицированного внимательного и деликатного экскурсовода Марию Рышкевич. Такие экскурсоводы позволяют получить
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    большой объем интересной информации, обеспечивают правильное восприятие исторических событий. Очень приятно наблюдать в ее лице Патриота своего города! Большое спасибо всей Команде Атмосферы путешествий.

  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
    Очень мало времени на 12 источников и лебедей в Изборске. Не говорят про возможность поесть в трапезной в Псково-Печерском монастыре. Остальное все отлично, очень приятный экскурсовод. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Памятник Александру Невскому»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
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  4. Неизведанные красоты Псковской области
  5. По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
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  2. Самое главное
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  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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