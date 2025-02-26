Добрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружной компанией с подростками делали

подсвечники и кружки) Елена нам все рассказала, показала, помогала, все наши изделия покрыла глазурью и отправила нам в Москву) было очень атмосферно, весело, и креативно!!!

Н Наталья

Были семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютно, душевно. В доме пахнет русской печкой. Екатерина напоила горячим чаем с домашними кексами и настойками. Спасибо Вам огромное.