Индивидуальная
до 10 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Погрузитесь в мир керамики в деревне Сигово. Под руководством мастера создайте уникальный сувенир из печорской глины. Подходит для детей и взрослых
Начало: В деревне Сигово
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Званый ужин на хуторе близ Изборска
Приехать в гости к современному крестьянину и отведать честной деревенской еды
Начало: В деревне Печорское-Олохово
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Псковская элегия
Сентиментальное путешествие по уединённым достопримечательностям вокруг Пскова с пикником
Начало: На Советской улице
12 мая в 11:00
18 авг в 11:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 февраля 2025вкусно, интересно, рекомендуем!
- ЕЕлена16 февраля 2025Добрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружной компанией с подростками делали
- ННаталья11 февраля 2025Были семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютно, душевно. В доме пахнет русской печкой. Екатерина напоила горячим чаем с домашними кексами и настойками. Спасибо Вам огромное.
- ККристина11 января 2025Уютное место, прекрасный мастер, чудесно провели время с детьми и всей семьей, с нетерпением ждём результата
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Почувствовать себя местным»
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