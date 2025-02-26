Почувствовать себя местным – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Пскове, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Погрузитесь в мир керамики в деревне Сигово. Под руководством мастера создайте уникальный сувенир из печорской глины. Подходит для детей и взрослых
Начало: В деревне Сигово
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Званый ужин на хуторе близ Изборска
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Званый ужин на хуторе близ Изборска
Приехать в гости к современному крестьянину и отведать честной деревенской еды
Начало: В деревне Печорское-Олохово
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1500 ₽ за человека
Псковская элегия
На автобусе
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Псковская элегия
Сентиментальное путешествие по уединённым достопримечательностям вокруг Пскова с пикником
Начало: На Советской улице
12 мая в 11:00
18 авг в 11:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 февраля 2025
    Званый ужин на хуторе близ Изборска
    вкусно, интересно, рекомендуем!
  • Е
    Елена
    16 февраля 2025
    Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
    Добрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружной компанией с подростками делали
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    подсвечники и кружки) Елена нам все рассказала, показала, помогала, все наши изделия покрыла глазурью и отправила нам в Москву) было очень атмосферно, весело, и креативно!!!

    Добрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружнойДобрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружнойДобрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружнойДобрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружнойДобрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружнойДобрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружнойДобрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружнойДобрый день) хотим выразить большую благодарность Елене за проведенный мастер класс по керамике) мы большой дружной
  • Н
    Наталья
    11 февраля 2025
    Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
    Были семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютно, душевно. В доме пахнет русской печкой. Екатерина напоила горячим чаем с домашними кексами и настойками. Спасибо Вам огромное.
    Были семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютноБыли семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютноБыли семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютноБыли семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютноБыли семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютноБыли семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютноБыли семьей с детьми и внучкой на мастер классе у Елены. Мы в восторге!!!! Тепло, уютно
  • К
    Кристина
    11 января 2025
    Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
    Уютное место, прекрасный мастер, чудесно провели время с детьми и всей семьей, с нетерпением ждём результата
    Уютное место, прекрасный мастер, чудесно провели время с детьми и всей семьей, с нетерпением ждём результатаУютное место, прекрасный мастер, чудесно провели время с детьми и всей семьей, с нетерпением ждём результата

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
  2. Званый ужин на хуторе близ Изборска
  3. Псковская элегия
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Приказные палаты
  10. Набережная реки Великая
Сколько стоит экскурсия по Пскову в марте 2025
Сейчас в Пскове в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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