В ходе экскурсии каждый объект расскажет вам свою уникальную историю:

одна гостиница, изменившая облик целого района;

простая колхозница, вдохновившая скульптора;

городской сумасшедший благородных кровей;

ужасающая месть княгини Ольги;

псковские крокодилы, кошмарившие местное население;

подземная река и площадь на болоте.

Это и многое другое ждёт вас!

Эта прогулка для тех, кого не слишком интересуют архитектурные изыски, но привлекают яркие факты и драматичные моменты биографии.

Кстати, не забудьте надеть удобную обувь и захватить фотоаппарат! Экскурсия закончится у стен Псковского Крома, в двух шагах от живописной набережной, а значит, вам наверняка захочется прогуляться и дальше!