Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города

Псков

Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города

Что вы увидите 🤩

  • Храм Святой Анастасии Римлянки
  • Церковь Василия Великого на Горке
  • Мурал "Два капитана"
  • памятник "Пушкин и крестьянка"
  • Псковский скобарь
  • Памятник Княгине Ольге
  • Церковь Михаила и Гавриила Архангелов

В ходе экскурсии каждый объект расскажет вам свою уникальную историю:

  • одна гостиница, изменившая облик целого района;
  • простая колхозница, вдохновившая скульптора;
  • городской сумасшедший благородных кровей;
  • ужасающая месть княгини Ольги;
  • псковские крокодилы, кошмарившие местное население;
  • подземная река и площадь на болоте.
Это и многое другое ждёт вас!
Эта прогулка для тех, кого не слишком интересуют архитектурные изыски, но привлекают яркие факты и драматичные моменты биографии.
Кстати, не забудьте надеть удобную обувь и захватить фотоаппарат! Экскурсия закончится у стен Псковского Крома, в двух шагах от живописной набережной, а значит, вам наверняка захочется прогуляться и дальше!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
590 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендация сувенирного магазина, где можно приобрести полотна псковских художников
  • Рекомендация православной картинной галереи
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
Завершение: Бывший кинотеатр "Октябрь" (площадь Ленина, 3)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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