В ходе экскурсии каждый объект расскажет вам свою уникальную историю:
- одна гостиница, изменившая облик целого района;
- простая колхозница, вдохновившая скульптора;
- городской сумасшедший благородных кровей;
- ужасающая месть княгини Ольги;
- псковские крокодилы, кошмарившие местное население;
- подземная река и площадь на болоте.
Это и многое другое ждёт вас!
Эта прогулка для тех, кого не слишком интересуют архитектурные изыски, но привлекают яркие факты и драматичные моменты биографии.
Кстати, не забудьте надеть удобную обувь и захватить фотоаппарат! Экскурсия закончится у стен Псковского Крома, в двух шагах от живописной набережной, а значит, вам наверняка захочется прогуляться и дальше!