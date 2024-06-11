Описание экскурсии

Во время экскурсии мы прогуляемся по одному из самых старейших русских городов с уникальной тысячелетней историей. Начнётся путешествие с Кремля (Крома) – самого сердца города. Вы узнаете романтическую легенду о княгине Ольге и возникновении города, о ратных подвигах князя Довмонта и о том, как литовский язычник стал православным русским святым, череде войн и оборон мощнейшей крепости древней Руси. Вы попадёте в губернский Псков XIX – начала ХХ века. Вы узнаете о губернском городе, его учреждениях, архитектуре, людях и событиях, городских легендах и сплетнях. В современном городе сохранились и наполнены новой жизнью государственные и частные здания: почтамт, учебные заведения, дома вице-губернатора и предводителя дворянства и полицейская управа, в которой мы сможем побывать и выпить чашечку кофе обсуждая криминальные события Пскова XIX-XX века. Общественная жизнь губернского Пскова во второй половине XIX века отличалась необыкновенной активностью. Традиции древнего вечевого города служили примером для местных органов самоуправления, становления земства, различных форм благотворительности и культурной жизни. Завершится прогулка на набережной реки Великой, откуда открывается чудесный вид на район Завеличья и его достопримечательности.