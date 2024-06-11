Погрузитесь в атмосферу губернского Пскова XIX — начала ХХ веков и узнаете самое интересное о его укладе жизни и архитектуре, людях и событиях, легендах и сплетнях.
А также рассмотрите государственные и
А также рассмотрите государственные и
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы прогуляемся по одному из самых старейших русских городов с уникальной тысячелетней историей. Начнётся путешествие с Кремля (Крома) – самого сердца города. Вы узнаете романтическую легенду о княгине Ольге и возникновении города, о ратных подвигах князя Довмонта и о том, как литовский язычник стал православным русским святым, череде войн и оборон мощнейшей крепости древней Руси. Вы попадёте в губернский Псков XIX – начала ХХ века. Вы узнаете о губернском городе, его учреждениях, архитектуре, людях и событиях, городских легендах и сплетнях. В современном городе сохранились и наполнены новой жизнью государственные и частные здания: почтамт, учебные заведения, дома вице-губернатора и предводителя дворянства и полицейская управа, в которой мы сможем побывать и выпить чашечку кофе обсуждая криминальные события Пскова XIX-XX века. Общественная жизнь губернского Пскова во второй половине XIX века отличалась необыкновенной активностью. Традиции древнего вечевого города служили примером для местных органов самоуправления, становления земства, различных форм благотворительности и культурной жизни. Завершится прогулка на набережной реки Великой, откуда открывается чудесный вид на район Завеличья и его достопримечательности.
Пятница в 12:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в Псковский Кром
Что не входит в цену
- Личные расходы на сувениры и кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Завершение: Псков, ул. Свердлова, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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