Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Пскова
Прогуляйтесь по территории Псковского кремля и узнайте захватывающую историю 📖 этого древнего места, как образовался Довмонтов город 🏙️ и где принимались все самые важные решения в жизни города.

Вы узнаете о ловушках для наступающего врага, которые помогали уберечь кремль от захватчиков.

Пройдете через захаб — узкий коридор, проход в кремль, в котором было легко расправиться с врагами ещё до их проникновения внутрь крепости.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости

Что вы увидите

  • Псковский кремль
  • Троицкий собор
  • Колокольня Троицкого собора
  • Вечевая площадь
  • Дом причта
  • Зелейная палата
  • Башня Кутекрома
  • Плоская башня
  • Высокая башня
Культовый, исторический и архитектурный центр Пскова
Мы расскажем про все постройки кремля, как они использовались ранее и каково их предназначение сегодня. Вы зайдёте в величественный Троицкий собор и осмотрите его главные святыни: раку с мощами святых, икону святого праведного Николая, Троицу Ветхозаветную с Деяниями, Чудотворную икону Чирской Божьей матери и другие.
Но самым ярким впечатлением посещения собора станет, конечно, грандиозный семиярусный резной золоченый иконостас. Завершим прогулку 👣 шикарным панорамным видом на реки Пскову и Великую, который откроется вам у башни Кутекрома.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Возьмите с собой наушники.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. Кремль, 4, Псков
Место завершения
🏁 ул. Набат, 2, Псков
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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