Культовый, исторический и архитектурный центр Пскова

Мы расскажем про все постройки кремля, как они использовались ранее и каково их предназначение сегодня. Вы зайдёте в величественный Троицкий собор и осмотрите его главные святыни: раку с мощами святых, икону святого праведного Николая, Троицу Ветхозаветную с Деяниями, Чудотворную икону Чирской Божьей матери и другие.

Но самым ярким впечатлением посещения собора станет, конечно, грандиозный семиярусный резной золоченый иконостас. Завершим прогулку 👣 шикарным панорамным видом на реки Пскову и Великую, который откроется вам у башни Кутекрома.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация: