2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Псков средневековый, губернский, современный

Псков - это путешествие во времени, где древние крепости и храмы расскажут свои истории. Откройте для себя очарование города
Псков - это настоящая машина времени, которая поможет ощутить очарование прошлых времен. Древние крепости и башни, исторические улицы и купеческие дома ждут вас.

Псковские храмы и монастыри откроют свои тайны, а
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легенды о хищных зайцах и крокодилах добавят интриги. Город живет своей уникальной жизнью, сохраняя особенное обаяние.

Погрузитесь в историю и культуру, почувствуйте связь времен и узнайте, как Псков связан с Москвой, Петербургом и соседними странами

4.8
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть древние крепости и башни
  • ⛪ Посетить значимые храмы и монастыри
  • 📜 Узнать историю и легенды Пскова
  • 🌍 Связь с Москвой и Петербургом
  • 🕰 Погружение в атмосферу прошлого

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Пскова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить Псков, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, с ноября по март, Псков покрывается снегом, что придает ему особое очарование, но некоторые объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный

Что можно увидеть

  • Кром
  • Стена Окольного города
  • Покровский угол
  • Кремль
  • Церковь Косьмы и Дамиана
  • Церковь Николы со Усохи
  • Церковь Михаила и Гавриила Архангелов

Описание экскурсии

Псков сквозь столетия

Гуляя по старинным улочкам, вы увидите крепость Крома, фортификационные сооружения, стену Окольного города с башнями и Покровский угол — место, где решилась судьба России в 1581 году. А на исторической Великой улице рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и особняки. Кроме того, я обязательно покажу самые значимые храмы и монастыри Пскова: Кремль и церкви Косьмы и Дамиана, Николы со Усохи, Михаила и Гавриила Архангелов с Городца.

История и легенды Пскова

Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен Псков, какие известные люди в нем бывали и какие события происходили на этой древней земле. Помогу провести параллели между Псковом и Москвой, Петербургом, Эстонией, Литвой, Белоруссией и Новгородом. А также раскрою диковинные легенды о хищных зайцах и крокодилах в реке Великая.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Входные билеты не включены в стоимость — около 200 рублей на человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника А.С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Радмилла
Радмилла — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 481 туриста
Дорогие гости, приветствую вас, я гид по области Радмилла! Жила я в Пскове не всегда, поэтому училась понимать и любить именно как вы, приехав сюда в гости. Могу рекомендовать вам
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и мою коллегу, молодую и задорную Марину. Наши экскурсии — результат кропотливой краеведческой работы. Мой подход академичен, я вожу любые категории гостей, а Марина эмоциональна и хорошо ладит с детьми. Хорошие гиды — к вашим услугам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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М
Были на экскурсии 1 мая. Замечательная обзорная экскурсия по городу: было интересно, познавательно и нескучно. Радмила рассказала и показала много интересных фактов о Пскове и жизни горожан в разные эпохи.
Были на экскурсии 1 мая. Замечательная обзорная экскурсия по городу: было интересно, познавательно и нескучно. Радмила
Радмилла
Радмилла
Ответ организатора:
Благодарю за добрые слова, Мария!
Как гласит пословица: У хороших людей и погода хорошая, и гид хороший!
Спасибо за Ваш интерес к экскурсии!
Приезжайте, у нас много интересных маршрутов!
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В
Экскурсия прошла отлично, Радмила очень приятная женщина, в рассказе уделяла внимание детям, учла наши просьбы, ответила на все наши, даже странные и иногда не по теме, вопросы. Экскурсией довольны
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Е
Экскурсия проходила уже в 4 день пребывания в Пскове, поэтому мы были знакомы со многими достопримечательностями. Марина-замечательный профессионал, смогла подстроиться под наши запросы, познакомить с теми объектами, о которых мы
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ещё не знали, провела нас по интереснейшим местам, некоторые из которых знакомы только местным жителям. Прогулка сопровождалась рассказом о замечательных фактах, связанных с жизнью псковичан и их гостей. Это было очень увлекательно полезно. Спасибо большое Марине за увлеченность и познавательное времяпрепровождение!

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И
впервые были в Пскове, поэтому хотелось посмотреть даже Кремль, а сам город. В чем Радмила нам и помогла. Замечательный экскурсовод, с хорошо поставленной речью. Наших подростков, а их было 3, завлекала в дискуссию.
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Вера
Обзорная экскурсия, которую провела Радмилла, была для нас очень полезна, чтобы составить общее представление о городе и его истории и наметить объекты для дальнейшего посещения. Радмилла - профессиональный и квалифицированный
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гид, с большим опытом, это чувствовалось по тому, как спокойно и доброжелательно она подстраивалась под наш темп и интересы, отвечала на все вопросы, находила общий язык с детьми, которые вели себя не всегда идеально, показала им несколько знаменитых псковских Барсиков. Я бы сказала, она идеальный гид для семей с детьми. Нам, как православным людям, также было ценно, что Радмилла много и интересно рассказывала о храмах и святынях Пскова и его окрестностей, по её советам мы в последующие дни посетили Мирожский монастырь и другие храмы. Думаю, она была бы очень хорошим гидом для паломнических групп (по моему опыту подобных поездок). Благодарим за приятное и интересное общение и надеемся на новые встречи в будущих поездках!

Обзорная экскурсия, которую провела Радмилла, была для нас очень полезна, чтобы составить общее представление о городе
Обзорная экскурсия, которую провела Радмилла, была для нас очень полезна, чтобы составить общее представление о городе
Обзорная экскурсия, которую провела Радмилла, была для нас очень полезна, чтобы составить общее представление о городе
Обзорная экскурсия, которую провела Радмилла, была для нас очень полезна, чтобы составить общее представление о городе
Обзорная экскурсия, которую провела Радмилла, была для нас очень полезна, чтобы составить общее представление о городе
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Елена
Здравствуйте!
Хочу поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии по Пскову, которую для моей семьи провела Радмилла одним прекрасным солнечным утром.
От памятника Пушкину мы прошли до стен Кремля по главным улицам города, регулярно
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сворачивая в уютные переулки-закоулки. И от этих "закоулков" у меня захватывало дух: один поворот и перед тобой вырастает необыкновенно красивая воздушная церковь, ещё поворот- и на тебя смотрит яркий нарядный доходный дом, ещё поворот и ты наслаждаешься утренней прохладной тенистого парка. Маршрут построен филигранно! Я очень быстро поняла, что решение взять эту индивидуальную экскурсию было гениальным! При самостоятельном изучении я бы 100% не увидела и половины этих восхитительных, необычных и разнообразных уголков Пскова.
Мне было на самом деле интересно: мы затрагивали историю, географию, архитектуру, литературу и многое другое.
Признаюсь, я быстро устаю на экскурсиях, на которых поставленным, но безжизненным голосом тебе выдают заученный текст по типу" Родился, крестился, женился". А нашей прогулкой с Радмиллой я просто наслаждалась, тк подобранные ею факты, нюансы, параллели были настолько разнообразными, тонкими и удивительными, что хотелось слушать ещё и ещё.
Отдельно хочется отметить тёплое и дружеское отношение к детям. Старшая дочь активно включалась в обсуждения и отгадывала загадки. Шестилетний сын безмерно оживлялся, когда речь заходила о барсиках, необычных названиях улиц и инженерных решениях- то есть каждый нашел в экскурсии то, чем интересуется и что любит.
Большое спасибо, Радмилла, за это волшебное утро! Обязательно приедем ещё!

С уважением, Елена

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
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