2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии

Radmilla
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Radmilla – ваш гид
Псков — это настоящая машина времени, которая поможет вам ощутить очарование прошлых времен.

Я покажу его древние крепости и башни, дворы и улицы, храмы и монастыри.

Раскрою, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного обаяния.
2999 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный

Что вас ожидает

Псков сквозь столетия
Гуляя по старинным улочкам, вы увидите крепость Крома, фортификационные сооружения, стену Окольного города с башнями и Покровский угол — место, где решилась судьба России в 1581 году. А на исторической Великой улице рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и особняки. Кроме того, я обязательно покажу самые значимые храмы и монастыри Пскова: Кремль и церкви Косьмы и Дамиана, Николы со Усохи, Михаила и Гавриила Архангелов с Городца.

История и легенды Пскова
Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен Псков, какие известные люди в нем бывали и какие события происходили на этой древней земле. Помогу провести параллели между Псковом и Москвой, Петербургом, Эстонией, Литвой, Белоруссией и Новгородом. А также раскрою диковинные легенды о хищных зайцах и крокодилах в реке Великая.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Входные билеты не включены в стоимость — около 200 рублей на человека
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный
Псков средневековый, губернский, современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Radmilla
Radmilla
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Радмилла, я филолог, философ и дипломированный гид. Во Пскове живу 25 лет. Я здесь не родилась — когда приехала, то училась понимать, исследовать этот древний город и находить в его истории ответы на вопросы. Я узнала сильные и слабые стороны Пскова и полюбила его всем сердцем. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Радмилла очень приятный экскурсовод, однако экскурсия несколько сумбурна, нет общецелевого, системного подхода
6 января 2020
Прекрасный и знающий экскурсовод, любящий свой город. Рекомендую всем.

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