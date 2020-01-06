2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Псков сквозь столетия

Гуляя по старинным улочкам, вы увидите крепость Крома, фортификационные сооружения, стену Окольного города с башнями и Покровский угол — место, где решилась судьба России в 1581 году. А на исторической Великой улице рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и особняки. Кроме того, я обязательно покажу самые значимые храмы и монастыри Пскова: Кремль и церкви Косьмы и Дамиана, Николы со Усохи, Михаила и Гавриила Архангелов с Городца.

История и легенды Пскова

Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен Псков, какие известные люди в нем бывали и какие события происходили на этой древней земле. Помогу провести параллели между Псковом и Москвой, Петербургом, Эстонией, Литвой, Белоруссией и Новгородом. А также раскрою диковинные легенды о хищных зайцах и крокодилах в реке Великая.