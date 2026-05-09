2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Псковские храмы и монастыри откроют свои тайны, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древние крепости и башни
- ⛪ Посетить значимые храмы и монастыри
- 📜 Узнать историю и легенды Пскова
- 🌍 Связь с Москвой и Петербургом
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кром
- Стена Окольного города
- Покровский угол
- Кремль
- Церковь Косьмы и Дамиана
- Церковь Николы со Усохи
- Церковь Михаила и Гавриила Архангелов
Описание экскурсии
Псков сквозь столетия
Гуляя по старинным улочкам, вы увидите крепость Крома, фортификационные сооружения, стену Окольного города с башнями и Покровский угол — место, где решилась судьба России в 1581 году. А на исторической Великой улице рассмотрите сохранившиеся купеческие дома и особняки. Кроме того, я обязательно покажу самые значимые храмы и монастыри Пскова: Кремль и церкви Косьмы и Дамиана, Николы со Усохи, Михаила и Гавриила Архангелов с Городца.
История и легенды Пскова
Я расскажу, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен Псков, какие известные люди в нем бывали и какие события происходили на этой древней земле. Помогу провести параллели между Псковом и Москвой, Петербургом, Эстонией, Литвой, Белоруссией и Новгородом. А также раскрою диковинные легенды о хищных зайцах и крокодилах в реке Великая.
Организационные детали
- Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Входные билеты не включены в стоимость — около 200 рублей на человека
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Как гласит пословица: У хороших людей и погода хорошая, и гид хороший!
Спасибо за Ваш интерес к экскурсии!
Приезжайте, у нас много интересных маршрутов!
Хочу поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии по Пскову, которую для моей семьи провела Радмилла одним прекрасным солнечным утром.
От памятника Пушкину мы прошли до стен Кремля по главным улицам города, регулярно