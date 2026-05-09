2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Псков - это настоящая машина времени, которая поможет ощутить очарование прошлых времен. Древние крепости и башни, исторические улицы и купеческие дома ждут вас.Псковские храмы и монастыри откроют свои тайны, а

легенды о хищных зайцах и крокодилах добавят интриги. Город живет своей уникальной жизнью, сохраняя особенное обаяние. Погрузитесь в историю и культуру, почувствуйте связь времен и узнайте, как Псков связан с Москвой, Петербургом и соседними странами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Пскова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить Псков, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, с ноября по март, Псков покрывается снегом, что придает ему особое очарование, но некоторые объекты могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.