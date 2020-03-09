40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Город Псков впервые упоминается с летописи в 903 году. Но многие археологи найденные предметы относят и к I веку н.э. Особенная судьба города определилась уже, когда Великая Киевская княгиня Ольга повелела построить здесь первый храм во имя Святой Троицы. Удобное географическое положение: развитая водная магистраль, приграничное положение, способствовали расцвету древнего города Плесков, и в то же время накладывала на него большую ответственность за защиту северо-западных границ Руси.

Программа

На сегодняшний день в Пскове сохранилось огромное количество уникальных памятников монументальной живописи — фрески 12 века, гражданской архитектуры — купеческие палаты 17 века, разнообразие церквей, грандиозное военное сооружение — Псковская крепость и многое другое.

Здесь особая атмосфера спокойствия, уединения, умиротворения. Здесь ты оказываешься наедине с собой, со своими мыслями. Здесь время останавливается, и ты можешь задуматься о своей жизни. Не зря в старину говорили: “Неспешно ели наши предки, неспешно двигались они”.

Достопримечательности: