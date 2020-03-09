40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по знаковым историческим местам города

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Приглашаю на обзорную экскурсию по Пскову, во время которой вы сможете получить общую картину прошлой и современной жизни города и его горожан, узнать историю создания его достопримечательностей и насладиться атмосферой умиротворения.
3720 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
4.97
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом

Город Псков впервые упоминается с летописи в 903 году. Но многие археологи найденные предметы относят и к I веку н.э. Особенная судьба города определилась уже, когда Великая Киевская княгиня Ольга повелела построить здесь первый храм во имя Святой Троицы. Удобное географическое положение: развитая водная магистраль, приграничное положение, способствовали расцвету древнего города Плесков, и в то же время накладывала на него большую ответственность за защиту северо-западных границ Руси.

Программа

На сегодняшний день в Пскове сохранилось огромное количество уникальных памятников монументальной живописи — фрески 12 века, гражданской архитектуры — купеческие палаты 17 века, разнообразие церквей, грандиозное военное сооружение — Псковская крепость и многое другое.

Здесь особая атмосфера спокойствия, уединения, умиротворения. Здесь ты оказываешься наедине с собой, со своими мыслями. Здесь время останавливается, и ты можешь задуматься о своей жизни. Не зря в старину говорили: “Неспешно ели наши предки, неспешно двигались они”.

Достопримечательности:

  • Псковский Кремль
  • Троицкий кафедральный собор
  • Довмонтов город
  • Покровский комплекс
  • памятник Княгине Ольге
  • Купеческие палаты

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия по Пскову с посещением Кремля может быть пешеходной, либо на вашем транспорте.
  • Начать экскурсию мы можем либо от входа в Кремль, либо от вашей гостиницы, если она находится в исторической части .

Дополнительные расходы

  • посещение макета — 100 р. взрослый, 50 р. детский
  • посещение территории кремля с экскурсией: группа 1-5 человек — 200 р.; 6-10 человек — 500 р.; 11-20 человек — 700 р.; более 20 человек — 1000 р.
  • посещение смотровой площадки на Власьевской башне: взрослые — 100 р., школьники, студенты, пенсионеры — 50 р. (с апреля по ноябрь)
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом
Первое свидание с Псковом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Приветствую, дорогие гости Пскова! Буду рада познакомить вас с историей этого древнего города. Не смотря на то, что Псков сложился как форпост на северо-западе нашей страны, тему войны в своих экскурсиях я не раскрываю (есть другие специалисты для этого). Для себя решила, что в истории есть много увлекательных моментов и из бытовой жизни людей, их культуры, народного творчества, интерес представляют и отдельные человеческие судьбы. Также меня привлекают археологические раскопки и работы современных историков. Поэтому в своих экскурсиях я не придерживаюсь одной версии, а показываю ситуации под разными ракурсами. В основном мне интересен период до отречения Николая II от престола. Экскурсии провожу для души, поэтому и рассказываю только о том, что мне нравится.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Это была потрясающая экскурсия! Прогулялись по Кремлю, улочкам города и закончили у Покровской башни. Впечатлили интересные факты внутри Троицкого собора про иконы, иконостас и прочее. Узнали очень много интересного, время пролетело незаметно. Елизавета скорректировала программу с учетом того, что начинали мы довольно поздно и за время экскурсии успело стемнеть.
Все очень понравилось, спасибо!
9 марта 2020
Огромное спасибо Елизавете за экскурсию! Материал очень интересный, рассказывает Елизавета увлечённо и видно, что она очень любит свой город. Если бы не экскурсия, думаю, Псков бы нам не очень понравился, но узнав его историю, мы практически влюбились в этот милый город! Ещё раз хотим поблагодарить Елизавету и очень рекомендуем её всем гостям города!
1 марта 2020
Огромное спасибо Елизавете за такую интересную и содержательную экскурсию. Много исторических моментов и фактов. Хотите познакомиться со Псковом по-настоящему? Берите экскурсию!!!!
26 февраля 2020
Сказать что понравилось - ничего не сказать! Приезжала с коллегой в Псков по работе. Учитывая, что оба живем в больших городах любая вылазка за пределы Москвы и Спб - это маленький отпуск. Зная, что Псков славится своей историей решили совместить приятное с полезным. И, наверное, хороший настрой и желание узнать больше о городе сделали свое дело. Гида нашла через Трипстер легко - очень звучное название экскурсии и много положительных отзывов. Встретились в назначенное время по договоренности. Впечатление - 3 часа как 15 минут. Во- первых, очень правильно поставленная речь гида, во-вторых, не только ее, но и наша вовлеченность в процесс - во время прогулки по городу Елизавета задавала вопросы, общение происходило в формате диалога. Заодно и школьный курс истории вспомнили. А голос у Елизаветы - словно реченька журчит. Был и смех и шутки, а какие-то исторические данные заставляли задуматься о прошлом, настящем и будущем. Много сделали открытий в архитектуре и зодчестве. А в конце экскурсии нас ждал маленький подарок от Елизаветы. Оставлю маленькую интригу. Елизавета огромное спасибо!
9 июня 2019
Спасибо огромное Елизавете за проведенную экскурсию! Впечатление о городе сформировалось во многом благодаря ей! Прекрасный рассказчик со знанием своего дела, с умением легко преподнести информацию.
5 июня 2019
Имели удовольствие познакомиться и побывать на экскурсии у Елизаветы. По времени наша экскурсия длилась 3часа. Мы посетили территорию Кремля, увидели макет территории( без дополнительной платы за вход), погуляли по городу. Елизавета запомнилась как человек, любящий историю своего города. Ответила на все вопросы.Время пролетело незаметно. Обязательно будем рекомендовать ее другим гостям города.
19 мая 2019
Спасибо большое за экскурсию!!! Елизавета замечательный рассказчик, который заражает своей любовью к этому удивительному городу!!! Историю города приподносит доходчиво и Интересно, информация подкрепляется фотографиями исторических памятников в разное время!!!! Свидание с Псковом было чудесным и запоминающимся!!
5 мая 2019
Отличная экскурсия!
Очень много нового и интересного открыли для себя.
Экскурсия превзошла ожидания :)
Большое спасибо Елизавете.
7 августа 2018
Елизавета, спасибо за такого замечательного экскурсовода! Игорь рассказал нам столько, что мы поняли , двух дней нам не хватило для того, чтобы осмотреться в Пскове и его окрестностях. Всенепременно будем планировать еще одно путешествие в сторону Пскова! А уж трапезные дворы, которые Игорь нам посоветовал посетить, поразили до невозможности -высокий уровень сервиса, интерьер, атмосфера-идеально! Спасибо огромное!!!
14 июля 2018
Наше знакомство с Псковом произошло 2 июля. Нас с ним знакомила очень милая девушка Елизавета, любящая и знающая свой город 🤗, которая открыла для нас много нового о нём. Когда тебе после экскурсии хочется узнать о городе ещё больше, то это говорит о том, что вы общались с очень знающим экскурсоводом, который открыл для вас город во всей его красе, но оставил желание познакомиться с ним ещё глубже. Лиза, спасибо Вам большое за Ваши знания и любовь к городу в которым Вы живёте!
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