Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Во время экскурсии мы прогуляемся по одному из старейших русских городов с уникальной тысячелетней историей.

Начнётся путешествие с Крома — самого сердца города. Вы узнаете романтическую легенду о княгине Ольге и возникновении города, о ратных подвигах князя Довмонта и о том, как литовский язычник стал православным русским святым, череде войн и оборон мощнейшей крепости Древней Руси.

А чтобы наше знакомство с городом было в двойне приятным, мы сделаем перерыв, чтобы выпить чашку кофе по скандинавской традиции fika и послушать рассказ о том, что такое Псковская ересь.

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

хорошее настроение.

Туристы оплачивают самостоятельно: