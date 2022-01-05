Что вы можете увидеть 🤩

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Что вас ждет
Во время экскурсии мы прогуляемся по одному из старейших русских городов с уникальной тысячелетней историей.
Начнётся путешествие с Крома — самого сердца города. Вы узнаете романтическую легенду о княгине Ольге и возникновении города, о ратных подвигах князя Довмонта и о том, как литовский язычник стал православным русским святым, череде войн и оборон мощнейшей крепости Древней Руси.
А чтобы наше знакомство с городом было в двойне приятным, мы сделаем перерыв, чтобы выпить чашку кофе по скандинавской традиции fika и послушать рассказ о том, что такое Псковская ересь.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
хорошее настроение.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
хорошее настроение.
Что не входит
личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Псков, ул. Кремль.
Завершение: г. Псков, ул. Советская, д. 23.
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно
О'Александръ С.
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