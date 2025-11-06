Погрузитесь в мир великого поэта в усадьбе Михайловское, где вас ждут дом-музей А. С. Пушкина, живописные парки и легендарная аллея Керн. Посетите усадьбу Тригорское с уютным парком или родовое имение Ганнибалов в Петровском. Завершите путешествие в Святогорском монастыре, где покоится А. С. Пушкин.
Описание экскурсииУсадьба Михайловское Дом-музей А. С. Пушкина (передняя, девичья, комната родителей, гостиная и кабинет А. С. Пушкина), домик няни, кухня-людская, Михайловский парк и сад, аллея Керн и «Остров уединения». Усадьба Тригорское Дом-музей Осиповых-Вульф («Дом Лариных»), банька, Тригорский парк. Усадьба Петровское (вместо усадьбы Тригорское) Родовое имение предков А. С. Пушкина: дом-музей Ганнибалов, Петровский парк, беседка-грот. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Место, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин. Обратите внимание, 06.01.2025 вместо усадьбы Тригорское, в программе экскурсии будет посещение деревни Бугрово с фольклорной программой: Святочная фольклорная программа «НАСТАЛИ СВЯТКИ…» в музее "Пушкинская деревня": старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья. Важная информация: Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
по субботам в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Михайловское
- Усадьба Тригорское
- Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, перекус и др.)
- Входные билеты: взрослые, пенсионеры - 900 руб. учащиеся старше 14 лет - 800 руб. школьники до 14 лет - 500 руб.
- Обед, предварительный заказ обеда обязателен: 650 руб. /чел., с 01.01.26 - 750 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в центе города Псков
Завершение: Окончание экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Для вашего же комфорта
- На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 ноя 2025
Добрый день, ездили большой компанией 10 человек в Пушгоры, 3 ноября. Нам всем понравилось, гид Светлана Анатольевна рассказала много чего интересного по дороге да и в целом много интересного узнали.
Л
Лариса
15 окт 2025
Была на экскурсии в Пушкинские горы от оператора "Русский город". Экскурсоводрм была Стерлядкина Светлана Анатольевна. Великолепная грамотная речь, море информации, стихи, украсившие поездку.
Всё было отлично!
Всё было отлично!
Д
Дмитрий
8 окт 2025
В целом экскурсия норм для автобусной, красивые места, рассказ интересный, но распределение времени странное - хотелось бы побольше времени в поместьях провести, на природу посмотреть, там есть на что поглядеть.
А здесь маловато времени на поместья, а к маленькому монастырю привезли на целый час и что там делать совершенно не понятно, территория вся практически перекрыта, вокруг ходить?
А здесь маловато времени на поместья, а к маленькому монастырю привезли на целый час и что там делать совершенно не понятно, территория вся практически перекрыта, вокруг ходить?
Г
Галина
30 сен 2025
Побольше скамеечек. Мне,в силу своего возраста, хотелось бы слушать эту интересную информацию сидя.
В
Виктория
30 сен 2025
Все понравилось, очень интересно и познавательно, экскурсовод много читал стихов. Единственный минус- не показывается Петровская усадьба, на мой взгляд самая интересная. Пожелание выделить время и на нее
В
Вера
15 сен 2025
Это какая то сказка! Времени все время не хватает. Оно там течёт совсем по другому. Прекрасные усадьбы и стихи Пушкина. Экскурсавод просто волшебница,которая очень любит Пушкина и многое знает о нем. Очень рекомендую эту экскурсию.
Л
Любовь
9 сен 2025
Добрый день! Спасибо большое за интересную экскурсию в Пушкинские горы! Отличная организация, прекрасный гид от Русского города Светлана Анатольевна. Поездка оставила самые хорошие впечатления!
П
Пилкова
8 сен 2025
М
Менякина
26 авг 2025
М
Мария
26 авг 2025
Экскурсия понравилась, рассказ интересный, хоть не первый раз в Пушгорах, узнала новые факты и подробности жизни Пушкина.
Звезду снимаю за обед, несоответствие цена/качество, даже неожиданно. И за то, что экскурсовод не дожидалась группы, выходя из автобуса, сразу начинала рассказ, а 40 человекам надо время выйти.
Звезду снимаю за обед, несоответствие цена/качество, даже неожиданно. И за то, что экскурсовод не дожидалась группы, выходя из автобуса, сразу начинала рассказ, а 40 человекам надо время выйти.
К
Константин
26 авг 2025
И
Инна
18 авг 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод 👍
h
hi+79500
13 июл 2025
П
Попова
13 июл 2025
С
Софья
1 июл 2025
Кратко об экскурсии: «всё бегом».
К экскурсоводу претензий нет, все было интересно подано. Но не было времени самостоятельно походить по окрестностям и все рассмотреть, купить сувениры. Из одной точки бегом в
К экскурсоводу претензий нет, все было интересно подано. Но не было времени самостоятельно походить по окрестностям и все рассмотреть, купить сувениры. Из одной точки бегом в
