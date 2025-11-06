Е Екатерина читать дальше Места потрясающие, несмотря на позднюю осень. Немного всё в темпе было. Но это понятно, расстояния большие. Чтобы пофотографироваться и посмотреть по сторонам иногда отставали от экскурсии. Обед вкусный был: салат, суп с мясом, второе греча и мясо с черносливом, хлеб, компот. Добрый день, ездили большой компанией 10 человек в Пушгоры, 3 ноября. Нам всем понравилось, гид Светлана Анатольевна рассказала много чего интересного по дороге да и в целом много интересного узнали.

Л Лариса Была на экскурсии в Пушкинские горы от оператора "Русский город". Экскурсоводрм была Стерлядкина Светлана Анатольевна. Великолепная грамотная речь, море информации, стихи, украсившие поездку.

Всё было отлично!

Д Дмитрий В целом экскурсия норм для автобусной, красивые места, рассказ интересный, но распределение времени странное - хотелось бы побольше времени в поместьях провести, на природу посмотреть, там есть на что поглядеть.



А здесь маловато времени на поместья, а к маленькому монастырю привезли на целый час и что там делать совершенно не понятно, территория вся практически перекрыта, вокруг ходить?

Г Галина Побольше скамеечек. Мне,в силу своего возраста, хотелось бы слушать эту интересную информацию сидя.

В Виктория Все понравилось, очень интересно и познавательно, экскурсовод много читал стихов. Единственный минус- не показывается Петровская усадьба, на мой взгляд самая интересная. Пожелание выделить время и на нее

В Вера Это какая то сказка! Времени все время не хватает. Оно там течёт совсем по другому. Прекрасные усадьбы и стихи Пушкина. Экскурсавод просто волшебница,которая очень любит Пушкина и многое знает о нем. Очень рекомендую эту экскурсию.

Л Любовь Добрый день! Спасибо большое за интересную экскурсию в Пушкинские горы! Отличная организация, прекрасный гид от Русского города Светлана Анатольевна. Поездка оставила самые хорошие впечатления!

М Мария Экскурсия понравилась, рассказ интересный, хоть не первый раз в Пушгорах, узнала новые факты и подробности жизни Пушкина.

Звезду снимаю за обед, несоответствие цена/качество, даже неожиданно. И за то, что экскурсовод не дожидалась группы, выходя из автобуса, сразу начинала рассказ, а 40 человекам надо время выйти.

И Инна Отличная экскурсия! Экскурсовод 👍

