Знакомство с древним Псковом начнем в центре, у Гремячей башни, славной не только своей боевой историей, но и легендами. Вы узнаете, как это место связано с Пушкиным и как повлияло на творчество Гоголя. Я расскажу, почему холм, на котором стоит башня, на самом деле не холм, и для чего в Гремячке нижний уровень и бойницы у самой земли.
Полюбуемся храмами, вошедшими с список ЮНЕСКО (и не только). Вы услышите, почему в псковских церквях хранили запасы и порох, почему во французской деревушке рядом с готическим храмом выстроена часовня как две капли воды похожая на псковскую церковь Богоявления с Запсковья. Как храмы Василия на горке и Анастасии Римлянки связаны с выходцем из Ливонского ордена, а церковь Пресвятой Богородицы — с прекращением мора. Кроме того, я расскажу, почему все церкви в Пскове построены на месте языческих капищ.