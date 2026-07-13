Знакомство с древним Псковом начнем в центре, у Гремячей башни, славной не только своей боевой историей, но и легендами. Вы узнаете, как это место связано с Пушкиным и как повлияло на творчество Гоголя. Я расскажу, почему холм, на котором стоит башня, на самом деле не холм, и для чего в Гремячке нижний уровень и бойницы у самой земли.
Истории святых мест
Полюбуемся храмами, вошедшими с список ЮНЕСКО (и не только). Вы услышите, почему в псковских церквях хранили запасы и порох, почему во французской деревушке рядом с готическим храмом выстроена часовня как две капли воды похожая на псковскую церковь Богоявления с Запсковья. Как храмы Василия на горке и Анастасии Римлянки связаны с выходцем из Ливонского ордена, а церковь Пресвятой Богородицы — с прекращением мора. Кроме того, я расскажу, почему все церкви в Пскове построены на месте языческих капищ.
Псков в удивительных деталях
У Покровской башни я расскажу о героическом сопротивлении псковичей войскам Стефана Батория: какую роль сыграл в нем воевода Шуйский, именем которого названа прилегающая к башне улица, и как помогла псковским воинам братия Псково-Печерского монастыря.
В центре города покажу, где в прошлые века был Гостиный двор, псковские «Пять углов» и наша «Уолл-стрит». И расскажу о второй поре расцвета Пскова в 19 веке: как предприимчивые горожане «делали деньги» из пара, кто такой знаменитый «псковский американец» и как он распространял водопровод по подписке.
Также вы узнаете о детстве Софьи Перовской и судьбоносном знакомстве, которое произошло во дворе губернаторского дома. Покажу, где принял постриг будущий патриарх Тихон. И где проходил службу в Пскове ссыльный Ульянов-Ленин.
А «на закуску» оставлю рассказы о том, почему памятник героям книги Каверина в народе называют «Полтора капитана», и какое отношение к появлению другого памятника, полководцу Кутузову, имел гастролирующий по стране авантюрист.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная, от одной локации до другой будем перемещаться на комфортном внедорожнике
В стоимость включён транспорт для группы из 1-4 человек. Для большего количества участников — арендуется микроавтобус за дополнительную плату
Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат, не предвидится.
Женщинам, планирующим посетить церкви, желательно взять с собой платок и юбку
Возможно увеличение продолжительности экскурсии за дополнительную плату — подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2329 туристов
Меня зовут Денис. Я родился в Санкт-Петербурге, но с раннего детства живу в Пскове, знаю и люблю здесь каждый уголок. Всю жизнь увлекаюсь историей, каждый день продолжаю пополнять копилку своих читать дальшеуменьшить
знаний из самых разных источников. Дипломированный экскурсовод. В туристических поездках и на прогулках стараюсь найти к каждому гостю индивидуальный подход, доступным и понятным языком рассказать увлекательные истории о событиях и людях. Мои экскурсии для тех, кто хочет не просто любоваться архитектурными памятниками, а погрузиться в атмосферу суровой красоты псковской земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Инна
Побывали на интересной обзорной экскурсии у Дениса 18 июня. Очень комфортно осмотрели все достопримечательности. Денис легко и понятно рассказывал об исторических событиях данного региона. После экскурсии ориентировались в городе уже и без карты.
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В
Виктория
Большое спасибо за проведенное время. Было очень интересно и познавательно.
Денис
Ответ организатора:
Спасибо, Виктория! С вами тоже было легко и приятно общаться! 🤗
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Елена
Все понравилось. Обычно бронирую обзорную экскурсию для знакомства с городом в первый день. Гид забрал меня в аэропорту и сразу началась экскурсия. Очень понравилось что гид на планшете давал дополнительную читать дальшеуменьшить
информацию - в плане было-стало. Не помешала плохая погода в начале экскурсии. Где можно было подъезжали очень близко на машине. А потом и погода наладилась. Время пролетело незаметно. Информация о городе очень интересная. Однозначно рекомендую
Денис
Ответ организатора:
Спасибо елена за тёплый отзыв 🌹🌹🌹
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О
Ольга
Огромное спасибо Денису за увлекательную прогулку по древнему Пскову. С первых минут общения он расположил к себе. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. В Псков приезжали уже третий раз, многое знали о городе, но благодаря Денису сделали много неожиданных открытий
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Алексей
Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Понравилось неимоверно. Даже если вы все видели, то надо обязательно сходить. Много такого, что не расскажут другие гиды (экскурсоводы). Обязательно буду искать другие экскурсии Дениса.
Денис
Ответ организатора:
Спасибо большое, Алексей! Буду ждать новых встреч 🤝
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Анна
Огромная благодарность Денису за прекрасную экскурсию. Наша первая встреча с Псковом стала восхитительной. Город открывался нам с разных сторон и времен, мол, смотрите, какой я красивый, и старый и молодой, героический и уютный патриархальный. Какая долгая история, какие увлекательные истории. Все это, благодаря Денису! Низкий поклон!
Денис
Ответ организатора:
Спасибо большое за душевный отзыв! Именно такой наш город - у нас 21 век соседствует с 12 и всё в таком же духе. Спасибо, что вы его таким и увидели. Ждём снова!
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