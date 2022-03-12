Секреты и удивительные истории Пскова

Узнать о прошлом города через запоминающиеся факты и легенды о его достопримечательностях

5
1 отзыв
Индивидуальная
Осматривая древние сооружения и гуляя по улочкам, вы погрузитесь в Средневековье, когда Псков был богатейшим городом-государством, и в относительно недавнее прошлое, когда он переживал второй расцвет.

А по пути услышите о связи капищ с псковскими церквями, следе Ливонского ордена, местных «Пяти углах» и «Уолл-стрит», загадке «Полутора капитанов» и это еще не все!
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
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Что вас ожидает

Секреты Гремячки

Знакомство с древним Псковом начнем в центре, у Гремячей башни, славной не только своей боевой историей, но и легендами. Вы узнаете, как это место связано с Пушкиным и как повлияло на творчество Гоголя. Я расскажу, почему холм, на котором стоит башня, на самом деле не холм, и для чего в Гремячке нижний уровень и бойницы у самой земли.

Истории святых мест

Полюбуемся храмами, вошедшими с список ЮНЕСКО (и не только). Вы услышите, почему в псковских церквях хранили запасы и порох, почему во французской деревушке рядом с готическим храмом выстроена часовня как две капли воды похожая на псковскую церковь Богоявления с Запсковья. Как храмы Василия на горке и Анастасии Римлянки связаны с выходцем из Ливонского ордена, а церковь Пресвятой Богородицы — с прекращением мора. Кроме того, я расскажу, почему все церкви в Пскове построены на месте языческих капищ.

Псков в удивительных деталях

  • У Покровской башни я расскажу о героическом сопротивлении псковичей войскам Стефана Батория: какую роль сыграл в нем воевода Шуйский, именем которого названа прилегающая к башне улица, и как помогла псковским воинам братия Псково-Печерского монастыря.
  • В центре города покажу, где в прошлые века был Гостиный двор, псковские «Пять углов» и наша «Уолл-стрит». И расскажу о второй поре расцвета Пскова в 19 веке: как предприимчивые горожане «делали деньги» из пара, кто такой знаменитый «псковский американец» и как он распространял водопровод по подписке.
  • Также вы узнаете о детстве Софьи Перовской и судьбоносном знакомстве, которое произошло во дворе губернаторского дома. Покажу, где принял постриг будущий патриарх Тихон. И где проходил службу в Пскове ссыльный Ульянов-Ленин.
  • А «на закуску» оставлю рассказы о том, почему памятник героям книги Каверина в народе называют «Полтора капитана», и какое отношение к появлению другого памятника, полководцу Кутузову, имел гастролирующий по стране авантюрист.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, от одной локации до другой будем перемещаться на комфортном внедорожнике
  • Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат, не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле или по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
12 мар 2022
Очень интересно и познавательно! Денис знает своё дело на отлично!

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