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Секреты и удивительные истории Пскова

Узнать о прошлом города через запоминающиеся факты и легенды о его достопримечательностях
Осматривая древние сооружения и гуляя по улочкам, вы погрузитесь в Средневековье, когда Псков был богатейшим городом-государством, и в относительно недавнее прошлое, когда он переживал второй расцвет.

А по пути услышите о связи капищ с псковскими церквями, следе Ливонского ордена, местных «Пяти углах» и «Уолл-стрит», загадке «Полутора капитанов» и это еще не все!
5
108 отзывов
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова
Секреты и удивительные истории Пскова

Описание экскурсии

Секреты Гремячки

Знакомство с древним Псковом начнем в центре, у Гремячей башни, славной не только своей боевой историей, но и легендами. Вы узнаете, как это место связано с Пушкиным и как повлияло на творчество Гоголя. Я расскажу, почему холм, на котором стоит башня, на самом деле не холм, и для чего в Гремячке нижний уровень и бойницы у самой земли.

Истории святых мест

Полюбуемся храмами, вошедшими с список ЮНЕСКО (и не только). Вы услышите, почему в псковских церквях хранили запасы и порох, почему во французской деревушке рядом с готическим храмом выстроена часовня как две капли воды похожая на псковскую церковь Богоявления с Запсковья. Как храмы Василия на горке и Анастасии Римлянки связаны с выходцем из Ливонского ордена, а церковь Пресвятой Богородицы — с прекращением мора. Кроме того, я расскажу, почему все церкви в Пскове построены на месте языческих капищ.

Псков в удивительных деталях

  • У Покровской башни я расскажу о героическом сопротивлении псковичей войскам Стефана Батория: какую роль сыграл в нем воевода Шуйский, именем которого названа прилегающая к башне улица, и как помогла псковским воинам братия Псково-Печерского монастыря.
  • В центре города покажу, где в прошлые века был Гостиный двор, псковские «Пять углов» и наша «Уолл-стрит». И расскажу о второй поре расцвета Пскова в 19 веке: как предприимчивые горожане «делали деньги» из пара, кто такой знаменитый «псковский американец» и как он распространял водопровод по подписке.
  • Также вы узнаете о детстве Софьи Перовской и судьбоносном знакомстве, которое произошло во дворе губернаторского дома. Покажу, где принял постриг будущий патриарх Тихон. И где проходил службу в Пскове ссыльный Ульянов-Ленин.
  • А «на закуску» оставлю рассказы о том, почему памятник героям книги Каверина в народе называют «Полтора капитана», и какое отношение к появлению другого памятника, полководцу Кутузову, имел гастролирующий по стране авантюрист.

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная, от одной локации до другой будем перемещаться на комфортном внедорожнике
  • В стоимость включён транспорт для группы из 1-4 человек. Для большего количества участников — арендуется микроавтобус за дополнительную плату
  • Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат, не предвидится.
  • Женщинам, планирующим посетить церкви, желательно взять с собой платок и юбку
  • Возможно увеличение продолжительности экскурсии за дополнительную плату — подробности уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2329 туристов
Меня зовут Денис. Я родился в Санкт-Петербурге, но с раннего детства живу в Пскове, знаю и люблю здесь каждый уголок. Всю жизнь увлекаюсь историей, каждый день продолжаю пополнять копилку своих
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знаний из самых разных источников. Дипломированный экскурсовод. В туристических поездках и на прогулках стараюсь найти к каждому гостю индивидуальный подход, доступным и понятным языком рассказать увлекательные истории о событиях и людях. Мои экскурсии для тех, кто хочет не просто любоваться архитектурными памятниками, а погрузиться в атмосферу суровой красоты псковской земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
5
3
2
1
И
Побывали на интересной обзорной экскурсии у Дениса 18 июня. Очень комфортно осмотрели все достопримечательности. Денис легко и понятно рассказывал об исторических событиях данного региона. После экскурсии ориентировались в городе уже и без карты.
Побывали на интересной обзорной экскурсии у Дениса 18 июня. Очень комфортно осмотрели все достопримечательности. Денис легко
Побывали на интересной обзорной экскурсии у Дениса 18 июня. Очень комфортно осмотрели все достопримечательности. Денис легко
Побывали на интересной обзорной экскурсии у Дениса 18 июня. Очень комфортно осмотрели все достопримечательности. Денис легко
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В
Большое спасибо за проведенное время. Было очень интересно и познавательно.
Большое спасибо за проведенное время. Было очень интересно и познавательно.
Большое спасибо за проведенное время. Было очень интересно и познавательно.
Большое спасибо за проведенное время. Было очень интересно и познавательно.
Денис
Денис
Ответ организатора:
Спасибо, Виктория!
С вами тоже было легко и приятно общаться! 🤗
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Елена
Все понравилось. Обычно бронирую обзорную экскурсию для знакомства с городом в первый день. Гид забрал меня в аэропорту и сразу началась экскурсия. Очень понравилось что гид на планшете давал дополнительную
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информацию - в плане было-стало. Не помешала плохая погода в начале экскурсии. Где можно было подъезжали очень близко на машине. А потом и погода наладилась. Время пролетело незаметно. Информация о городе очень интересная.
Однозначно рекомендую

Денис
Денис
Ответ организатора:
Спасибо елена за тёплый отзыв 🌹🌹🌹
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О
Огромное спасибо Денису за увлекательную прогулку по древнему Пскову. С первых минут общения он расположил к себе. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. В Псков приезжали уже третий раз, многое знали о городе, но благодаря Денису сделали много неожиданных открытий
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Алексей
Отличная экскурсия с потрясающим гидом. Понравилось неимоверно. Даже если вы все видели, то надо обязательно сходить. Много такого, что не расскажут другие гиды (экскурсоводы). Обязательно буду искать другие экскурсии Дениса.
Денис
Денис
Ответ организатора:
Спасибо большое, Алексей!
Буду ждать новых встреч 🤝
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Анна
Огромная благодарность Денису за прекрасную экскурсию. Наша первая встреча с Псковом стала восхитительной. Город открывался нам с разных сторон и времен, мол, смотрите, какой я красивый, и старый и молодой, героический и уютный патриархальный. Какая долгая история, какие увлекательные истории. Все это, благодаря Денису! Низкий поклон!
Денис
Денис
Ответ организатора:
Спасибо большое за душевный отзыв!
Именно такой наш город - у нас 21 век соседствует с 12 и всё в таком же духе. Спасибо, что вы его таким и увидели.
Ждём снова!
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