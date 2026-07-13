Осматривая древние сооружения и гуляя по улочкам, вы погрузитесь в Средневековье, когда Псков был богатейшим городом-государством, и в относительно недавнее прошлое, когда он переживал второй расцвет. А по пути услышите о связи капищ с псковскими церквями, следе Ливонского ордена, местных «Пяти углах» и «Уолл-стрит», загадке «Полутора капитанов» и это еще не все!

Описание экскурсии

Секреты Гремячки

Знакомство с древним Псковом начнем в центре, у Гремячей башни, славной не только своей боевой историей, но и легендами. Вы узнаете, как это место связано с Пушкиным и как повлияло на творчество Гоголя. Я расскажу, почему холм, на котором стоит башня, на самом деле не холм, и для чего в Гремячке нижний уровень и бойницы у самой земли.

Истории святых мест

Полюбуемся храмами, вошедшими с список ЮНЕСКО (и не только). Вы услышите, почему в псковских церквях хранили запасы и порох, почему во французской деревушке рядом с готическим храмом выстроена часовня как две капли воды похожая на псковскую церковь Богоявления с Запсковья. Как храмы Василия на горке и Анастасии Римлянки связаны с выходцем из Ливонского ордена, а церковь Пресвятой Богородицы — с прекращением мора. Кроме того, я расскажу, почему все церкви в Пскове построены на месте языческих капищ.

Псков в удивительных деталях

У Покровской башни я расскажу о героическом сопротивлении псковичей войскам Стефана Батория: какую роль сыграл в нем воевода Шуйский, именем которого названа прилегающая к башне улица, и как помогла псковским воинам братия Псково-Печерского монастыря.

В центре города покажу, где в прошлые века был Гостиный двор, псковские «Пять углов» и наша «Уолл-стрит». И расскажу о второй поре расцвета Пскова в 19 веке: как предприимчивые горожане «делали деньги» из пара, кто такой знаменитый «псковский американец» и как он распространял водопровод по подписке.

Также вы узнаете о детстве Софьи Перовской и судьбоносном знакомстве, которое произошло во дворе губернаторского дома. Покажу, где принял постриг будущий патриарх Тихон. И где проходил службу в Пскове ссыльный Ульянов-Ленин.

А «на закуску» оставлю рассказы о том, почему памятник героям книги Каверина в народе называют «Полтора капитана», и какое отношение к появлению другого памятника, полководцу Кутузову, имел гастролирующий по стране авантюрист.

Организационные детали