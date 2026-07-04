На острове Залита туристы посещают храм с чудотворными иконами и домик протоиерея Николая Гурьянова. Остров Белов привлекает своими песчаными пляжами и местами силы. Это путешествие подарит уникальные впечатления и духовное обогащение. Посетители смогут насладиться царской ухой из судака и свежими дарами Псковского моря. Экскурсия подходит как для верующих, так и для тех, кто ищет вдохновение в природе
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение храма с чудотворными иконами
- 🏖️ Отдых на песчаных пляжах
- 🌿 Места силы и энергетики
- 🐟 Вкусная уха из судака
- 🌊 Природные красоты Псковского моря
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Талабских островов - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальное время года посещение возможно, но условия могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм с чудотворными иконами
- Домик протоиерея Николая Гурьянова
- Песчаные пляжи
Описание экскурсии
Что вас ждет
Сам по себе архипелаг Талабских островов уникален! Но каждый остров имеет свою энергетику. Поездка интересна и верующим, и как место силы для ищущих вдохновения!
Остров Залита
Остров Залита связывают прежде всего с именем протоиерея Николая Гурьянова, тысячи паломников и туристов стремятся прикоснуться к чудотворным иконам в храме, постоять в домике самого отца Николая, посмотреть на уклад жизни рыбацкой деревни, насладиться видами, и откушать царской ухи из судака.
Остров Белов
Совсем иной Остров Белов. Это место силы, энергетики, здесь можно отлично отдохнуть на шикарных песчаных пляжах, пройти к сказочному месту, где раньше был монастырь. Возможно посещение Елеазаровского монастыря, известного своей историей и святынями. А ещё можно побаловать себя свежими дарами Псковского моря!! Организационные моменты• Поездка на острова занимает весь день • В цену не включены транспортные расходы на автомобиль и корабль Обратите внимание! Есть два варианта выбора билетов:
С заездом в Елизаровский монастырь • Без заезда в Елизаровский монастырь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Залита
- Остров Белов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- В стоимость не входят транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Путешествовали втроем. очень понравилось. Организатор и гид Радмила была великолепна, все вовремя, все по обещанному графику, интересные и позноваткльные истории стории не только острова и про псковщину, спасибо ей огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Побывала на семичасовой индивидуальной экскурсии с Радмилой на островах Залит и Белов. Гид встретила меня в удобном месте в Пскове и мы на её автомобиле поехали в порт, где нас
Вам был полезен этот отзыв?
Ч
Очень познавательная и интересная экскурсия. Особая благодарность экскурсоводу Радомиле. Получили очень много полезной информации.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень познавательная и интересная экскурсия. Особая благодарность экскурсоводу Радомиле. Получили очень много полезной информации.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов»
Групповая
Автобусная экскурсия на Талабские острова
Поплавать на катере по Псковскому озеру и посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь
Начало: На площади Ленина в г. Псков
14 авг в 10:30
17 авг в 10:30
4750 ₽ за человека
Групповая
На обитаемые Талабские острова - из Пскова
Отправиться на Белов и Залит и познакомиться с местным бытом
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник в 09:30
18 авг в 09:30
25 авг в 09:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
Побывать там, где соединяются красота природы и духовные традиции, многовековая история и легенды
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 19 900 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 18 чел.
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Начало: Пл. Ленина,1
13 авг в 10:30
20 авг в 10:30
4450 ₽ за человека
14 000 ₽ за экскурсию