Что вас ждет

Сам по себе архипелаг Талабских островов уникален! Но каждый остров имеет свою энергетику. Поездка интересна и верующим, и как место силы для ищущих вдохновения!

Остров Залита

Остров Залита связывают прежде всего с именем протоиерея Николая Гурьянова, тысячи паломников и туристов стремятся прикоснуться к чудотворным иконам в храме, постоять в домике самого отца Николая, посмотреть на уклад жизни рыбацкой деревни, насладиться видами, и откушать царской ухи из судака.

Остров Белов

Совсем иной Остров Белов. Это место силы, энергетики, здесь можно отлично отдохнуть на шикарных песчаных пляжах, пройти к сказочному месту, где раньше был монастырь. Возможно посещение Елеазаровского монастыря, известного своей историей и святынями. А ещё можно побаловать себя свежими дарами Псковского моря!! Организационные моменты• Поездка на острова занимает весь день • В цену не включены транспортные расходы на автомобиль и корабль Обратите внимание! Есть два варианта выбора билетов:

С заездом в Елизаровский монастырь • Без заезда в Елизаровский монастырь.