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Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов

Погрузитесь в атмосферу духовности и природной красоты на Талабских островах. Исследуйте уникальные места и насладитесь незабываемыми видами
На острове Залита туристы посещают храм с чудотворными иконами и домик протоиерея Николая Гурьянова. Остров Белов привлекает своими песчаными пляжами и местами силы. Это путешествие подарит уникальные впечатления и духовное обогащение. Посетители смогут насладиться царской ухой из судака и свежими дарами Псковского моря. Экскурсия подходит как для верующих, так и для тех, кто ищет вдохновение в природе
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение храма с чудотворными иконами
  • 🏖️ Отдых на песчаных пляжах
  • 🌿 Места силы и энергетики
  • 🐟 Вкусная уха из судака
  • 🌊 Природные красоты Псковского моря

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшие месяцы для посещения Талабских островов - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальное время года посещение возможно, но условия могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов
Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов
Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов

Что можно увидеть

  • Храм с чудотворными иконами
  • Домик протоиерея Николая Гурьянова
  • Песчаные пляжи

Описание экскурсии

Что вас ждет

Сам по себе архипелаг Талабских островов уникален! Но каждый остров имеет свою энергетику. Поездка интересна и верующим, и как место силы для ищущих вдохновения!

Остров Залита

Остров Залита связывают прежде всего с именем протоиерея Николая Гурьянова, тысячи паломников и туристов стремятся прикоснуться к чудотворным иконам в храме, постоять в домике самого отца Николая, посмотреть на уклад жизни рыбацкой деревни, насладиться видами, и откушать царской ухи из судака.

Остров Белов

Совсем иной Остров Белов. Это место силы, энергетики, здесь можно отлично отдохнуть на шикарных песчаных пляжах, пройти к сказочному месту, где раньше был монастырь. Возможно посещение Елеазаровского монастыря, известного своей историей и святынями. А ещё можно побаловать себя свежими дарами Псковского моря!! Организационные моменты• Поездка на острова занимает весь день • В цену не включены транспортные расходы на автомобиль и корабль Обратите внимание! Есть два варианта выбора билетов:
С заездом в Елизаровский монастырь • Без заезда в Елизаровский монастырь.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Залита
  • Остров Белов
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • В стоимость не входят транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
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1
А
Путешествовали втроем. очень понравилось. Организатор и гид Радмила была великолепна, все вовремя, все по обещанному графику, интересные и позноваткльные истории стории не только острова и про псковщину, спасибо ей огромное.
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П
Побывала на семичасовой индивидуальной экскурсии с Радмилой на островах Залит и Белов. Гид встретила меня в удобном месте в Пскове и мы на её автомобиле поехали в порт, где нас
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ожидал катер с замечательным капитаном Константином. В беседе с Радмилой выяснилось, что она хорошо знает историю и краеведение. Также Радмила оказалась философом. Диалог ведет ненавязчиво, без лишней воды. Основные факты последовательно нанизывает, словно жемчужины на ожерелье. На острове Залит посетили храм, в котором служил старец Николай Гурьянов. Его личный дом, в котором он принимал страждущих и просящих помощи, где собраны личные вещи старца, кроватка, на которой он спал, мебель. Домик очень маленький и скромный. Могила старца, подходя к которой, всё внутри сжимается от благодати. Ощущаешь присутствие батюшки, словно он жив. И Радмила плавно своей беседой настраивает на нужный лад восприятия. Важно, что гид отзывчива, с пониманием относится к собеседнику. Как музыкальный инструмент: пока не нажмешь на клавишу, не станет напрасно трезвонить. При знакомстве Радмила выяснила, какого я вероисповедания и в нужном ключе далее вела общение. Далее поплыли на о. Белов. Посетили храм Петра и Павла с подземельем, красивейшая дюна и гора, где молился святой Досифей. Озеро цвело, но это не помешало искупаться. После экскурсии поплыли обратно в порт, набрали чистейшей воды из святого источника и отправились в Псков. Эмоций и впечатлений за 7 часов больше, чем за последние полгода. Рекомендую!

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Ч
Очень познавательная и интересная экскурсия. Особая благодарность экскурсоводу Радомиле. Получили очень много полезной информации.
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С
Очень познавательная и интересная экскурсия. Особая благодарность экскурсоводу Радомиле. Получили очень много полезной информации.
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Б
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