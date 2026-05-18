В Псковском озере есть места, где жизнь идёт так же спокойно, как десятки лет назад. На катере мы посетим два Талабских острова — Белов и Залит.
Вы пройдёте по тропе через еловую, лиственную и сосновую рощи, увидите рыбацкую деревню и узнаете о старце Николае Гурьянове. Будет время спокойно погулять, зайти в храм и почувствовать ритм островной жизни.
Описание экскурсии
9:30 — встреча на площади Ленина
9:50–10:30 — переезд в деревню Толба (28 км), трассовая экскурсия
10:30–10:50 — посадка на катера, переезд на остров Белов
11:00–13:10 — экскурсия по острову Белов (храм Петра и Павла, Досифеева горка)
Для желающих — прогулка по еловой, лиственной и сосновой роще (4 км) либо свободное время для отдыха.
13:15–13:30 — переезд на остров Залит
13:30–15:00 — экскурсия по острову Залит
Набережная и Верхняя улицы, вид на пролив Малый Ксут, памятник погибшим революционерам, домик старца Николая Гурьянова, Никольский храм.
15:00–16:00 — свободное время на острове Залит
В это время вы сможете подать записки в Никольском храме, купить копчёную рыбу у местных жителей или отдохнуть на берегу озера.
16:00–16:15 — переезд в деревню Толба
16:15–17:00 — переезд в Псков (28 км) с двумя остановками: площадь Ленина и железнодорожный вокзал
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе, поездка на катере
- Мы не предлагаем комплексные обеды, потому что это дорого и не всегда вкусно. Вы можете взять перекус с собой, заглянуть в ресторан «Ёрш» на острове Залит, устроить пикник, купить рыбку у местных
- На острове Белов вы можете либо отправиться с гидом на прогулку по рощам (4 км, группа идёт средним темпом 1 ч), либо остаться отдыхать на деревенском пляже
- Для посещения храмов девушкам лучше взять с собой платок
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети до 12 лет
|3800 ₽
|Школьники
|3900 ₽
|Студенты
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 357 туристов
Я коренная псковичка, гид и организатор путешествий по всей Псковской области. Работаю гидом с 2015 года и за это время смогла собрать вокруг себя людей, которые любят и умеют рассказывать о
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Т
Спасибо за отличную экскурсию с замечательным экскурсоводом. Всё было замечательно.
