В Псковском озере есть места, где жизнь идёт так же спокойно, как десятки лет назад. На катере мы посетим два Талабских острова — Белов и Залит. Вы пройдёте по тропе через еловую, лиственную и сосновую рощи, увидите рыбацкую деревню и узнаете о старце Николае Гурьянове. Будет время спокойно погулять, зайти в храм и почувствовать ритм островной жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:30 — встреча на площади Ленина

9:50–10:30 — переезд в деревню Толба (28 км), трассовая экскурсия

10:30–10:50 — посадка на катера, переезд на остров Белов

11:00–13:10 — экскурсия по острову Белов (храм Петра и Павла, Досифеева горка)

Для желающих — прогулка по еловой, лиственной и сосновой роще (4 км) либо свободное время для отдыха.

13:15–13:30 — переезд на остров Залит

13:30–15:00 — экскурсия по острову Залит

Набережная и Верхняя улицы, вид на пролив Малый Ксут, памятник погибшим революционерам, домик старца Николая Гурьянова, Никольский храм.

15:00–16:00 — свободное время на острове Залит

В это время вы сможете подать записки в Никольском храме, купить копчёную рыбу у местных жителей или отдохнуть на берегу озера.

16:00–16:15 — переезд в деревню Толба

16:15–17:00 — переезд в Псков (28 км) с двумя остановками: площадь Ленина и железнодорожный вокзал

Организационные детали