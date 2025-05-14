читать дальше

и мы на её автомобиле поехали в порт, где нас ожидал катер с замечательным капитаном Константином. В беседе с Радмилой выяснилось, что она хорошо знает историю и краеведение. Также Радмила оказалась философом. Диалог ведет ненавязчиво, без лишней воды. Основные факты последовательно нанизывает, словно жемчужины на ожерелье. На острове Залит посетили храм, в котором служил старец Николай Гурьянов. Его личный дом, в котором он принимал страждущих и просящих помощи, где собраны личные вещи старца, кроватка, на которой он спал, мебель. Домик очень маленький и скромный. Могила старца, подходя к которой, всё внутри сжимается от благодати. Ощущаешь присутствие батюшки, словно он жив. И Радмила плавно своей беседой настраивает на нужный лад восприятия. Важно, что гид отзывчива, с пониманием относится к собеседнику. Как музыкальный инструмент: пока не нажмешь на клавишу, не станет напрасно трезвонить. При знакомстве Радмила выяснила, какого я вероисповедания и в нужном ключе далее вела общение. Далее поплыли на о. Белов. Посетили храм Петра и Павла с подземельем, красивейшая дюна и гора, где молился святой Досифей. Озеро цвело, но это не помешало искупаться. После экскурсии поплыли обратно в порт, набрали чистейшей воды из святого источника и отправились в Псков. Эмоций и впечатлений за 7 часов больше, чем за последние полгода. Рекомендую!