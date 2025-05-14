Псковское озеро – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Псковское озеро» в Пскове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
На автобусе
8 часов
294 отзыва
Водная прогулка
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 10:30
6 июн в 10:30
4000 ₽ за человека
Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Талабские острова и путешествие на Псковское море
7 часов
66 отзывов
Водная прогулка
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда в 11:00
11 июн в 11:00
18 июн в 11:00
4600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 мая 2025
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Талабские острова это два острова - остров Залит и остров Белов. Замечательный экскурсовод Мария поведала об укладе жизни на островах,
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    историю основания островов, чем каждый остров отличается друг от друга. На острове Залит нам удалось посетить музей в действующей школе и коротко послушать исторические факты. Очень интересно. На острове Залит пекут хлеб для жителей острова. (можно купить) он отличается от хлеба к которому мы привыкли. Так же на острове Залит можно приобрести копченую рыбу(лещей, щук, судаков). Рыба очень вкусная и свежая. Остров Белов богат травами соснами, березами, - эко тропа. По ней надо пройти. К посещению был предложен еще Спасо-Елизаровский женский монастырь. Отличное место. Очень уложенный монастырь. К посещению рекомендую. Спасибо экскурсоводу Марии и водителю. Увлекательно и интересно

  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Все очень понравилось. Большое спасибо
  • Ч
    Чаукин
    7 сентября 2024
    Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов
    Очень познавательная и интересная экскурсия. Особая благодарность экскурсоводу Радомиле. Получили очень много полезной информации.
  • П
    Павел
    25 июля 2024
    Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов
    Побывала на семичасовой индивидуальной экскурсии с Радмилой на островах Залит и Белов. Гид встретила меня в удобном месте в Пскове
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    и мы на её автомобиле поехали в порт, где нас ожидал катер с замечательным капитаном Константином. В беседе с Радмилой выяснилось, что она хорошо знает историю и краеведение. Также Радмила оказалась философом. Диалог ведет ненавязчиво, без лишней воды. Основные факты последовательно нанизывает, словно жемчужины на ожерелье. На острове Залит посетили храм, в котором служил старец Николай Гурьянов. Его личный дом, в котором он принимал страждущих и просящих помощи, где собраны личные вещи старца, кроватка, на которой он спал, мебель. Домик очень маленький и скромный. Могила старца, подходя к которой, всё внутри сжимается от благодати. Ощущаешь присутствие батюшки, словно он жив. И Радмила плавно своей беседой настраивает на нужный лад восприятия. Важно, что гид отзывчива, с пониманием относится к собеседнику. Как музыкальный инструмент: пока не нажмешь на клавишу, не станет напрасно трезвонить. При знакомстве Радмила выяснила, какого я вероисповедания и в нужном ключе далее вела общение. Далее поплыли на о. Белов. Посетили храм Петра и Павла с подземельем, красивейшая дюна и гора, где молился святой Досифей. Озеро цвело, но это не помешало искупаться. После экскурсии поплыли обратно в порт, набрали чистейшей воды из святого источника и отправились в Псков. Эмоций и впечатлений за 7 часов больше, чем за последние полгода. Рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    5 августа 2023
    Талабские острова или «Псковская Исландия»
    Наша группа из 3 человек посетили Талабские острова с замечательным гидом Светланой Александровной, оказавшимся человеком близким по духу. Побывали в
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    Никольском храме, где служил протоиерей Николай Гурьянов. Посетили его могилу и домик, где он жил. После, осмотрев окрестности острова Талабск, поехали на катере на остров Верхний. Там побывали в нижнем пещерном храме преподобного Досифея Верхнеостровского, прошлись по чудесному лесу до горки, где он молился. Полюбовались далью Псковского озера.

  • Н
    Наталия
    31 июля 2023
    Талабские острова или «Псковская Исландия»
    Экскурсия интересная и познавательная. Не очень утомительная, я опасалась, что очень устану, экскурсия 7 часов. Острова разные, жизнь на них разная,
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    рассказывала Катя очень увлекательно, без экскурсии я бы вообще ничего не поняла, и не оценила бы. Рекоменлую. Экскурсия хоть и дорогая, но стоит того

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Псковское озеро»

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  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Пскову в мае 2025
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