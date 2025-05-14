Водная прогулка
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 10:30
6 июн в 10:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Талабские Острова - Остров Залита и Остров Белов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда в 11:00
11 июн в 11:00
18 июн в 11:00
4600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 мая 2025Талабские острова это два острова - остров Залит и остров Белов. Замечательный экскурсовод Мария поведала об укладе жизни на островах,
- ЕЕлена13 мая 2025Все очень понравилось. Большое спасибо
- ЧЧаукин7 сентября 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. Особая благодарность экскурсоводу Радомиле. Получили очень много полезной информации.
- ППавел25 июля 2024Побывала на семичасовой индивидуальной экскурсии с Радмилой на островах Залит и Белов. Гид встретила меня в удобном месте в Пскове
- ЕЕкатерина5 августа 2023Талабские острова или «Псковская Исландия»Наша группа из 3 человек посетили Талабские острова с замечательным гидом Светланой Александровной, оказавшимся человеком близким по духу. Побывали в
- ННаталия31 июля 2023Талабские острова или «Псковская Исландия»Экскурсия интересная и познавательная. Не очень утомительная, я опасалась, что очень устану, экскурсия 7 часов. Острова разные, жизнь на них разная,
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Псковское озеро»
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