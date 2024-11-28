2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знаменитые жители Пскова
Узнать историю города через судьбы выдающихся псковичей
Начало: Возле библиотеки
28 ноя в 11:00
3 дек в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пскова - в старинную деревянную усадьбу Лог
Посетить гостеприимный дом, окружённый прекрасными пейзажами, и погрузиться в атмосферу 19 века
Начало: На ул. Советская
Расписание: в воскресенье в 11:00
5 янв в 11:00
2 фев в 11:00
2 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Необычные дома»
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