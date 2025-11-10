Приглашаю на необычную прогулку — лёгкую и неутомительную — вокруг древней крепости Пскова.
Это будет не просто пересказ фактов — вы сможете почувствовать себя частью богатого прошлого этих мест.
И представить, будто древние стены обрели голос и заговорили с вами через авторские сказки, старинные легенды и забытые предания.
Описание экскурсии
Мы неспешно обойдём могущественный Псковский Кром — одну из самых славных и древних крепостей Руси. Наш путь пройдёт по живописным набережным рек Великой и Псковы, через место их слияния, где всегда дует свежий ветер и открываются лучшие виды на стены и башни. По пути вы увидите:
- Псковский Кром — сердце города, чьи стены помнят бесчисленные осады
- Боевые башни — мощные стражи крепости, у каждой из которых свой характер и своя судьба
- Троицкий собор — мы полюбуемся его величественным силуэтом и обсудим значение для всей Псковской земли
История, рассказанная как сказка
Вы услышите семь авторских сказок — по числу легендарных башен Крома. Они основаны на реальных событиях и фактах, но составлены живым, образным языком, понятным и детям, и взрослым.
Организационные детали
Экскурсия проходит недалеко от реки. Одевайтесь теплее.
в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Псковского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 858 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я — Марина-Маргарита. В Псков переехала из Латвии более 15 лет назад. Город привлёк меня древностью и своеобразием архитектурного стиля. Познакомившись с его славной историей, я решилаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
10 ноя 2025
Рассказ был составлен в интересной форме, что особенно полезно для путешественников с детьми.
И
Игорь
10 ноя 2025
Подача материала скорее для детей школьного возраста. Но в целом интересно и неутомительно.
Сразу видно, что Маргарита любит свое дело. У реки действительно прохладно. Но экскурсия того стоит. Получили некое представление о городе и его истории.
К
Кучина
5 ноя 2025
Когда ты на отдыхе в расслабленном состоянии, то оцениваешь, что подача материала у Маргариты то что надо!
не перегружена датами, именами, все интереснои доступно для восприятия!
А
Анна
3 ноя 2025
Сложно это назвать экскурсией, это больше просто прогулка с разговором, если совсем делать нечего и хорошая погода на улице, то можно прогуляться. Когда холодно и ненастно, ещё дует ветер от реки, то совсем не уютно, хотелось быстрее,чтоб все закончилось и убежать…
Маргарита
Ответ организатора:
Действительно, у реки прохладно, прохладнее чем в городе, и это обстоятельство, если одежда не совсем соответствует случаю, способно сильно испортить
Г
Геннадий
22 окт 2025
Отличная экскурсия!!!
Название довольно оригинальное и интригующее даже взрослого человека. Всю экскурсию мы внимательно слушали рассказ Маргариты.
Спасибо за те знания о Псковском Кроме, которые мы получили!
И
Иван
19 окт 2025
Все было хорошо и интересно.
Входит в следующие категории Пскова
