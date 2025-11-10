Приглашаю на необычную прогулку — лёгкую и неутомительную — вокруг древней крепости Пскова. Это будет не просто пересказ фактов — вы сможете почувствовать себя частью богатого прошлого этих мест. И представить, будто древние стены обрели голос и заговорили с вами через авторские сказки, старинные легенды и забытые предания.

Описание экскурсии

Мы неспешно обойдём могущественный Псковский Кром — одну из самых славных и древних крепостей Руси. Наш путь пройдёт по живописным набережным рек Великой и Псковы, через место их слияния, где всегда дует свежий ветер и открываются лучшие виды на стены и башни. По пути вы увидите:

Псковский Кром — сердце города, чьи стены помнят бесчисленные осады

— сердце города, чьи стены помнят бесчисленные осады Боевые башни — мощные стражи крепости, у каждой из которых свой характер и своя судьба

— мощные стражи крепости, у каждой из которых свой характер и своя судьба Троицкий собор — мы полюбуемся его величественным силуэтом и обсудим значение для всей Псковской земли

История, рассказанная как сказка

Вы услышите семь авторских сказок — по числу легендарных башен Крома. Они основаны на реальных событиях и фактах, но составлены живым, образным языком, понятным и детям, и взрослым.

Организационные детали

Экскурсия проходит недалеко от реки. Одевайтесь теплее.