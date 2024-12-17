Во время экскурсии вы увидите Псковский кремль, Свято-Троицкий кафедральный собор и Ольгинскую часовню, а также храмы и соборы. Каждая достопримечательность этого города имеет свою уникальную историю.
Описание экскурсии
Историческая прогулка по Пскову
Обзорная экскурсия по Пскову — это уникальная возможность погрузиться в многовековую историю одного из самых интересных городов России. Псков, с его удивительной атмосферой, предлагает множество впечатлений для каждого путешественника.
Величественный Псковский кремль
Вы сможете увидеть Псковский кремль, который славится своей мощью и красотой. Этот исторический памятник является символом города и впечатляет своим масштабом и архитектурными особенностями.
Свято-Троицкий кафедральный собор
Не менее захватывающим станет посещение знаменитого Свято-Троицкого кафедрального собора — главного храма Пскова. Его величие и духовная атмосфера оставят незабываемые впечатления.
Ольгинская часовня и другие достопримечательности
Вы также взглянете на Ольгинскую часовню, которая олицетворяет важные моменты истории и связана с именем княгини Ольги, первой христианки на Руси. Кроме того, вы насладитесь красотами других монастырей и храмов Пскова, каждый из которых обладает своей уникальной архитектурой и историей.
Прогулка по Пскову подарит вам множество ярких эмоций и позволит глубже понять культуру и традиции этого удивительного региона.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский кремль
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Ольгинская часовня
- Монастыри и храмы Пскова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в кремль: 600 руб. (группа 1-5 человек), 1300 руб. (группа 6-15 человек)
- Транспортное обслуживание: легковой автомобиль (1-3 чел.) - 3500 руб. /nминивэн (4-6 чел.) - 4000 руб. /nмикроавтобус (7-15 человек) - 9000 руб.