Великолепие Пскова: обзорная экскурсия

Обзорная прогулка по Пскову позволит погрузиться в многовековую историю города и позволит прочувствовать его атмосферу.

Во время экскурсии вы увидите Псковский кремль, Свято-Троицкий кафедральный собор и Ольгинскую часовню, а также храмы и соборы. Каждая достопримечательность этого города имеет свою уникальную историю.
Великолепие Пскова: обзорная экскурсия
Великолепие Пскова: обзорная экскурсия
Великолепие Пскова: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
17
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дек
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Историческая прогулка по Пскову

Обзорная экскурсия по Пскову — это уникальная возможность погрузиться в многовековую историю одного из самых интересных городов России. Псков, с его удивительной атмосферой, предлагает множество впечатлений для каждого путешественника.

Величественный Псковский кремль

Вы сможете увидеть Псковский кремль, который славится своей мощью и красотой. Этот исторический памятник является символом города и впечатляет своим масштабом и архитектурными особенностями.

Свято-Троицкий кафедральный собор

Не менее захватывающим станет посещение знаменитого Свято-Троицкого кафедрального собора — главного храма Пскова. Его величие и духовная атмосфера оставят незабываемые впечатления.

Ольгинская часовня и другие достопримечательности

Вы также взглянете на Ольгинскую часовню, которая олицетворяет важные моменты истории и связана с именем княгини Ольги, первой христианки на Руси. Кроме того, вы насладитесь красотами других монастырей и храмов Пскова, каждый из которых обладает своей уникальной архитектурой и историей.

Прогулка по Пскову подарит вам множество ярких эмоций и позволит глубже понять культуру и традиции этого удивительного региона.

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Псковский кремль
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Ольгинская часовня
  • Монастыри и храмы Пскова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в кремль: 600 руб. (группа 1-5 человек), 1300 руб. (группа 6-15 человек)
  • Транспортное обслуживание: легковой автомобиль (1-3 чел.) - 3500 руб. /nминивэн (4-6 чел.) - 4000 руб. /nмикроавтобус (7-15 человек) - 9000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Ленину на площади Ленина
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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