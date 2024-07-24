Ольгинская набережная – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Ольгинская набережная» в Пскове, цены от 1 050 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Теплая встреча с Псковом
Пешая
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
16 авг в 10:00
9 сен в 08:30
3 300 за всё до 8 чел.
Россия начинается здесь
На машине
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Россия начинается здесь: индивидуальная экскурсия по Пскову
При посещении древнего города самое важное - хороший проводник. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
6 490 за всё до 4 чел.
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
На велосипеде
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
13 авг в 09:00
15001 050 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Летучева
    24 июля 2024
    Россия начинается здесь
    Доступно, понятно, комфортно. Очень интересная экскурсия, а Оленька выше всех похвал. Спасибо Вам за гостеприимство.
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Россия начинается здесь
    Мы заказали у Ольги обзорную экскурсию «Здесь начинается Россия». На машине экскурсовода. Мы очень довольны. Слушать истории старинного города, местные наречия и истории было очень интересно. Мы увидели современный Псков, а Ольга показала нам фотографии старинного Пскова. Рекомендую всем.
    Мы заказали у Ольги обзорную экскурсию «Здесь начинается Россия». На машине экскурсоводаМы заказали у Ольги обзорную экскурсию «Здесь начинается Россия». На машине экскурсоводаМы заказали у Ольги обзорную экскурсию «Здесь начинается Россия». На машине экскурсовода
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2024
    Теплая встреча с Псковом
    Большое спасибо, мы очень довольны!
  • А
    Андрей
    15 июля 2024
    Россия начинается здесь
    Отличная экскурсия и экскурсовод Ольга. После экскурсии город стал своим. Все индивидуальные пожелания доброжелательно учитываются. Рекомендую.
  • В
    Валерия
    19 июня 2024
    Теплая встреча с Псковом
    Забронировали экскурсию поздним вечером, утром уже встретились в назначенном месте. Анна очень доброжелательна и открыта, чувствуется с первых минут общения.
    читать дальше

    2 часа пролетели незаметно, получили много интересной информации. несмотря на экскурсию для взрослых, детки тоже не оставались без внимания, чувствовали себя важными и нужными. Большое спасибо! очень рекомендуем

  • Г
    Геннадий
    6 июня 2024
    Теплая встреча с Псковом
    Экскурсия очень понравилась. Анна полностью погружена в тему, владеет большим объемом информации, умеет её интересно донести до слушателей. Время экскурсии пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ольгинская набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Теплая встреча с Псковом
  2. Россия начинается здесь
  3. По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Набережная
  5. Кремль
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Ольгинская набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1 050 до 6 490 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2024 год по теме «Ольгинская набережная», 68 ⭐ отзывов, цены от 1050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам