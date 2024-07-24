Л Летучева Россия начинается здесь Доступно, понятно, комфортно. Очень интересная экскурсия, а Оленька выше всех похвал. Спасибо Вам за гостеприимство.

А Анна Россия начинается здесь Мы заказали у Ольги обзорную экскурсию «Здесь начинается Россия». На машине экскурсовода. Мы очень довольны. Слушать истории старинного города, местные наречия и истории было очень интересно. Мы увидели современный Псков, а Ольга показала нам фотографии старинного Пскова. Рекомендую всем.

Е Екатерина Теплая встреча с Псковом Большое спасибо, мы очень довольны!

А Андрей Россия начинается здесь Отличная экскурсия и экскурсовод Ольга. После экскурсии город стал своим. Все индивидуальные пожелания доброжелательно учитываются. Рекомендую.

В Валерия Теплая встреча с Псковом читать дальше 2 часа пролетели незаметно, получили много интересной информации. несмотря на экскурсию для взрослых, детки тоже не оставались без внимания, чувствовали себя важными и нужными. Большое спасибо! очень рекомендуем Забронировали экскурсию поздним вечером, утром уже встретились в назначенном месте. Анна очень доброжелательна и открыта, чувствуется с первых минут общения.