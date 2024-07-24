2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
16 авг в 10:00
9 сен в 08:30
3 300₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Россия начинается здесь: индивидуальная экскурсия по Пскову
При посещении древнего города самое важное - хороший проводник. Я помогу вам узнать Псков как старого доброго друга
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
По Пскову - на электровелосипедах и автомобиле
Знакомство с городом: древние храмы, живописные пейзажи и интересные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
13 авг в 09:00
15001 050₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛетучева24 июля 2024Доступно, понятно, комфортно. Очень интересная экскурсия, а Оленька выше всех похвал. Спасибо Вам за гостеприимство.
- ААнна23 июля 2024Мы заказали у Ольги обзорную экскурсию «Здесь начинается Россия». На машине экскурсовода. Мы очень довольны. Слушать истории старинного города, местные наречия и истории было очень интересно. Мы увидели современный Псков, а Ольга показала нам фотографии старинного Пскова. Рекомендую всем.
- ЕЕкатерина20 июля 2024Большое спасибо, мы очень довольны!
- ААндрей15 июля 2024Отличная экскурсия и экскурсовод Ольга. После экскурсии город стал своим. Все индивидуальные пожелания доброжелательно учитываются. Рекомендую.
- ВВалерия19 июня 2024Забронировали экскурсию поздним вечером, утром уже встретились в назначенном месте. Анна очень доброжелательна и открыта, чувствуется с первых минут общения.
- ГГеннадий6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Анна полностью погружена в тему, владеет большим объемом информации, умеет её интересно донести до слушателей. Время экскурсии пролетело незаметно
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ольгинская набережная»
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