Индивидуальное путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
15 900 ₽ за человека
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, точное место по договорённости, 10:00
18 янв в 08:00
31 янв в 08:00
15 500 ₽ за человека
Талабские острова, Изборск, Печоры: индивидуальный тур
Познакомиться с Псковом, побывать на острове Залита и посетить древние крепости и монастыри
Начало: Псков, 10:00
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
18 500 ₽ за человека
