2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
1 фев в 09:00
7 фев в 09:00
15 900₽ за человека
2 дня
Выходные на псковской земле: познавательно-расслабляющий отдых только в вашей компании
Посетить древние крепости и монастыри, попариться в баньке и продегустировать пиво на пивоварне
Начало: Псков, 10:00
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
14 500₽ за человека
2 дня
Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
Познакомиться с главными достопримечательностями древнего города и побывать на Острове-Залит
Начало: Псков, 10:00
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
21 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана5 января 2025Отличная экскурсия! Все понравилось 😊, Ольга отличный организатор, Наталья очень хороший экскурсовод, адекватный с большим объемом информации. Особенно понравился Изборск с его заповедником с лебедями 🤗, это просто изумительно 😘! Приедем еще! Всем спасибо большое 😊!
- ЛЛидия5 января 2025Посетили Псков с 3 по 5 января. Все прекрасно было организовано Ольгой (транспорт, питание). Отдельное спасибо за экскурсовода (Наталья Журавлева)
- ИИрина30 июля 2023Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Туры на 23 февраля»
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