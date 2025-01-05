Туры на 23 февраля – туры в Пскове

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Пскове, цены от 14 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
На машине
11 отзывов
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
1 фев в 09:00
7 фев в 09:00
15 900 за человека
Выходные на псковской земле: познавательно-расслабляющий отдых только в вашей компании
На машине
2 дня
Выходные на псковской земле: познавательно-расслабляющий отдых только в вашей компании
Посетить древние крепости и монастыри, попариться в баньке и продегустировать пиво на пивоварне
Начало: Псков, 10:00
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
14 500 за человека
Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
На машине
2 дня
Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
Познакомиться с главными достопримечательностями древнего города и побывать на Острове-Залит
Начало: Псков, 10:00
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
21 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    5 января 2025
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Отличная экскурсия! Все понравилось 😊, Ольга отличный организатор, Наталья очень хороший экскурсовод, адекватный с большим объемом информации. Особенно понравился Изборск с его заповедником с лебедями 🤗, это просто изумительно 😘! Приедем еще! Всем спасибо большое 😊!
  • Л
    Лидия
    5 января 2025
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Посетили Псков с 3 по 5 января. Все прекрасно было организовано Ольгой (транспорт, питание). Отдельное спасибо за экскурсовода (Наталья Журавлева)
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    великолепно ведет экскурсию. Поездка в Печоры и Изборск очень интересная. Мы все и взрослые и дети остались очень довольны! Планируем весной или летом приехать еще раз. Спасибо!

  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  2. Выходные на псковской земле: познавательно-расслабляющий отдых только в вашей компании
  3. Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Кремль
  2. Псковский Кремль
  3. Музей Пушкина
  4. Псково-Печерский монастырь
  5. Михайловское
  6. Псковское озеро
  7. Новгородский кремль
  8. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в январе 2025
Сейчас в Пскове в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 14 500 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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