Путешествуя по земле Псковской: древние крепости, святые обители, пушкинские места
Изучить кремль, усадьбы и монастыри, съездить в Изборск и пройти по следам великого поэта
Начало: Ж/д вокзал Пскова, у таблички «Я люблю Псков», 8:2...
26 мар в 08:20
28 мар в 08:20
16 250 ₽ за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
1 мая в 08:15
2 мая в 08:15
27 100 ₽ за человека
Пушкинские места, Псков и область: вся классика за выходные
Раскрыть секреты Изборской крепости, пройтись по аллеям, вдохновлявшим поэта, и узнать историю Печор
Начало: Псков, ж/д вокзал, утро
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
21 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
- ААлексей8 ноября 2023Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Усадьба Тригорское»
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