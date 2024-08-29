Туры к памятнику Александру Невскому

Найдено 9 туров в категории «Памятник Александру Невскому» в Пскове, цены от 11 200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Пешая
На автобусе
1.5 день
1 отзыв
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 11 200 ₽ за человека
Псковская классика за 3 дня
На автобусе
2.5 дня
5 отзывов
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и пятницам
8 апр в 10:30
9 апр в 10:30
от 18 100 ₽ за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
На автобусе
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям
6 апр в 08:30
7 апр в 08:30
от 26 400 ₽ за человека
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
На автобусе
3.5 дня
2 отзыва
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
от 26 700 ₽ за человека
На границе времён на 4 дня из Москвы
На автобусе
3.5 дня
2 отзыва
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
28 апр в 08:30
3 мая в 08:30
от 26 850 ₽ за человека
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
На автобусе
2.5 дня
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Даты заезда - 23 мая, 27 июня, 18 июля, 15 августа, 19 сентября
23 мая в 08:00
27 июн в 08:00
от 20 950 ₽ за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
На автобусе
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 18 600 ₽ за человека
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
На автобусе
2.5 дня
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам
1 апр в 08:30
8 апр в 08:30
от 18 000 ₽ за человека
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Пешая
На автобусе
1.5 день
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и четвергам
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 11 200 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    29 августа 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Очень хорошая, увлекательная и содержательная поездка. В первый день экскурсия по Пскову, мы получили массу интересной информации, о которой не
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    знали ранее. Экскурсия в Пушкинские Горы еще больше понравилась, очень хороший Гид, интересные факты жизни А. С. Пушкина. Печерский монастырь немного разочаровал своим ремонтом, но экскурсия в Изборск была прекрасной. В целом, мы очень довольны этой поездкой и уже порекомендовали ее своим друзьям.

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Псковская классика за 3 дня
    Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
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    начала путешествий. От этого зависит очередность экскурсий. Я приехала в Псков в среду, а экскурсия по городу была в последний день. Кпк- то не привычно. Но это мое упущение. А так все отлично.

  • Л
    Любовь
    23 января 2023
    Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
    Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
  • М
    Морозова
    19 сентября 2022
    На границе времён на 4 дня из Москвы
    Очень хорошо подобраны экскурсии. За очень короткий период времени увидели и услышали огромное количество очень интересных мест и информации. Экскурсоводы-
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    высший пилотаж. Интереснейшая информация,отлично преподнесли. Вне конкуренции по Пушкинским местам Мария Богданова. Вне всяких похвал. БРАВО! Остальные экскурсии сопровождали Мария Рыжкевич-благодарим сердечно. Спасибо организации за отличный транспорт,отличное питание. Отличное вождение водителем. Всем спасибо! Будем рекомендовать вас.

  • К
    Константин
    4 августа 2022
    Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
    Экскурсии просто замечательные. Мы отдыхали компанией и все влюбились в Псков и Псковскую область. Экскурсоводы молодцы!!! Юлия, Виолетта, Светлана - спасибо вам!!!
  • С
    Светлана
    14 сентября 2021
    Краткий справочник Пскова за 2 дня
    Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
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    влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа была в полнейшем восторге, и это не просто слова! Как прекрасно, что в нашей любимой стране есть увлеченные люди, которые любят свое дело, свои родные места, так много знают, интересуются историей, литературой! Это замечательно! отдельное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич (фамилию запомнила))), которая провела экскурсию на следующий день по Изборску и Печорам. Умница, красавица, интересно, искрометно, замечательно! И спасибо водителю Александру, который очень быстро и мягко довез нас куда было нужно. Организация работы компании Атмосфера путешествий просто великолепная, хочется путешествовать с ними снова и снова!!! вернусь обязательно!!!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Памятник Александру Невскому»

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