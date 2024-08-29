Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 11 200 ₽ за человека
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и пятницам
8 апр в 10:30
9 апр в 10:30
от 18 100 ₽ за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям
6 апр в 08:30
7 апр в 08:30
от 26 400 ₽ за человека
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
от 26 700 ₽ за человека
На границе времён на 4 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
28 апр в 08:30
3 мая в 08:30
от 26 850 ₽ за человека
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Даты заезда - 23 мая, 27 июня, 18 июля, 15 августа, 19 сентября
23 мая в 08:00
27 июн в 08:00
от 20 950 ₽ за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 18 600 ₽ за человека
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам
1 апр в 08:30
8 апр в 08:30
от 18 000 ₽ за человека
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам и четвергам
8 апр в 08:30
9 апр в 08:30
от 11 200 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита29 августа 2024Очень хорошая, увлекательная и содержательная поездка. В первый день экскурсия по Пскову, мы получили массу интересной информации, о которой не
- ЕЕлена12 июля 2024Замечательная поездка. Гиды Атмосферы путешествий на высоте. А организация тура вне всяких похвал. Нужно обратить внимание туристам на день недели
- ЛЛюбовь23 января 2023Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
- ММорозова19 сентября 2022Очень хорошо подобраны экскурсии. За очень короткий период времени увидели и услышали огромное количество очень интересных мест и информации. Экскурсоводы-
- ККонстантин4 августа 2022Экскурсии просто замечательные. Мы отдыхали компанией и все влюбились в Псков и Псковскую область. Экскурсоводы молодцы!!! Юлия, Виолетта, Светлана - спасибо вам!!!
- ССветлана14 сентября 2021Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
- ННаталья1 мая 2021Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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