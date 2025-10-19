Мои заказы

Романтические экскурсии по Пушкину

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Пушкине, цены от 2100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волшебство Царского Села
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
11 дек в 13:45
2100 ₽ за человека
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
1.5 часа
-
15%
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽6275 ₽ за всё до 6 чел.
Свадебная прогулка в Царском Селе
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пушкин: истории и вдохновение
Романтическая прогулка по Екатерининскому парку с увлекательными историями и советами для фотосессий. Идеально для вашего особенного дня
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    19 октября 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на протяжении всей экскурсии. Грамотная и легкая подача материала. Много интересных заданий, загадок, подарков. Всем рекомендую!
    Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены наТамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара, мы благодарим вас за познавательный квест. Понравился формат и даже мы взрослые познали новые детали! Вам удачи. Рекомендуем всем друзьям.
  • M
    Maxim
    28 июля 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Брали экскурсию-квиз с Тамарой по Царскому селу. Очень понравилось 🔥

    Тамара отлично знает все исторические факты, интересно рассказывает, с лёгкостью заинтересовала детей и взрослых!

    Рекомендуем от всей души!
  • И
    Ииина
    12 июля 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Мы были в восторге, даже мой 6ти летний сын увлеченно слушал Тамару. Так здорово,они искали кусочки карты, чтобы потом получить
    читать дальше

    целую, при этом получая знания, которые наверняка запомнят. Спасибо Вам,Тамарочка, от всей души. Спасибо за подарки детям, Вы так все здорово приподнесли, еще и реквизиты для фото были у Вас. Нам всем очень понравилось. Познавательно,интересно,простым языком, душевно и увлекательно.

  • А
    Арина
    2 июля 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Вчера с двумя девочками 5 и 10 лет были на экскурсии в Царском селе с Тамарой. Замечательная познавательная экскурсия в
    читать дальше

    формате квеста. Искали фрагменты карты, обсуждали исторические моменты истории России, говорили о жизни имератриц того времени. Тамара прекрасна! С первых минут беседы и до конца экскурсии мы с детьми узнавали что-то новое! Маленькая 5 лет тоже в восторге! Активно участвовала и отвечала на вопросы. Дворец, сад, лицей, сам город… Очень познавательная прогулка. Рекомендую экскурсию с Тамарой 1000%! Не пожалеете!!!

  • А
    Анна
    25 июня 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Были на экскурсии 23 июня в Царском Селе по Екатерининскому парку с экскурсоводом Тамарой. Нас было 4 человека на экскурсии.
    читать дальше

    Экскурсия получилась очень душевной. Все были на одной волне. Тамара как будто чувствовала что нам интересно. Нам очень понравилось. Огромная благодарность Тамаре!

  • О
    Олег
    20 июня 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям. Узнавать новое в игре всегда увлекательнее. Приятным бонусом были полученные от Тамары сувениры. Огромное ей спасибо и привет от туристов из Беларуси!
    Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Вчера посетили экскурсию-квест "В погоне за кладом", дети остались довольны, взрослые -тоже. Прекрасный гид - Тамара, я уже порекомендовала друзьям.
    читать дальше

    Тамара очень мило общается с детьми. Грамотная подача материала, доступная даже детям, прекрасный русский язык. При следующем посещении Питера обязательно ещё запланируем экскурсию с Тамарой.

  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Заказывала экскурсию для мамы и ее друзей. Такого внимательного, талантливого, креативного экскурсовода и великолепного рассказчика они еще не встречали! Радовались
    читать дальше

    как дети! Обошли парк, налюбовались цветами, разгадали кучу загадок, нафотографировались! Даже хмурая погода не испортила поход! Все сошлись во мнении, что получился настоящий праздник, - благодаря такому светлому, открытому человеку как Тамара, настоящему профессионалу, который просто обожает свое дело. Огромное, огромное спасибо от Галины, Людмилы и Валерия. Тамара- Вы лучшая!

  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем очень понравилась. Тамара смогла
    читать дальше

    заинтересовать детей разного возраста, заранее подготовилась и разложили по всему парку части карты и подсказки. Несмотря на то, что дети замёрзли, они все равно увлечённо слушали экскурсовода и с удовольствием отвечали на вопросы. Было очень весело, с танцами, разной атрибутикой, конфетами и в конце с подарочками не только детям, но и взрослым. Обязательно порекомендуем данного экскурсовода и программу. С удовольствием ещё раз приедем и воспользуемся услугами Тамары.

    Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем
  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    31 октября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно.
  • А
    Александра
    29 октября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Отличный гид и отличная экскурсия! Спасибо 😍
  • О
    Ольга
    23 сентября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Тамаре за прекрасный рассказ о Царском Селе. Мы совершили чудесную прогулку по парку. Детей среди
    читать дальше

    нас не было, но мы с удовольствием отгадывали загадки и искали клад. Тамара очень сердечный человек и классный профессионал. Мы с радостью рекомендуем её всем гостям города.
    В следующий раз поедем с Тамарой на экскурсию на великах! 🙏🙂🌹
    С благодарностью и уважением, Ольга Анатольевна.

  • а
    алексей
    16 сентября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Нам очень понравилось. Тамара замечательный экскурсовод, с харизмой и редким чувством юмора. Большое ей спасибо.
  • И
    Инна
    10 сентября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара прекрасно провела для нас экскурсию, все было четко организовано, от момента планирования, до нашей встречи и самого маршрута. Легкая
    читать дальше

    подача материала для наших детей 12 и 14 лет оказалась оптимальной. Даже тому из них, кто был настроен скептически на слово "квест", очень понравилось. Большое спасибо за ваш профессионализм и любовь к своему делу.

  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Прежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с Екатерининским парком. Все прошло весело, довольно спокойно с учетом маленького ребенка, без чувства усталости и перегруженности, а главное при этом познавательно.
    Прежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с ЕкатерининскимПрежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с ЕкатерининскимПрежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с ЕкатерининскимПрежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с Екатерининским
  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Замечательная экскурсия с интересной подачей, которая особенно понравится детям. Без излишнего академизма, но при этом дочка информацию запомнила. Мы приятно провели время.
  • Л
    Людмила
    15 июля 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Экскурсия-квест очень понравилась. Детям было интересно. Взрослым тоже. Тамара очень доходчиво и захватывающе рассказывала много интересных историй и фактов. Долго
    читать дальше

    сомневались, платить ли за индивидуальную экскурсию, но в итоге не пожалели. Конечно, когда с вами ходит профессионал, который рассказывает только для вас - это намного интереснее и лучше запоминается. Спасибо большое!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебство Царского Села
  2. Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
  3. Свадебная прогулка в Царском Селе
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Екатерининский парк
  2. Самое главное
  3. Александровский парк
  4. Царскосельский лицей
  5. Александровский дворец
  6. Екатерининский дворец
  7. Адмиралтейство
  8. Павильон Эрмитаж
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в декабре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 2100 до 16 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Романтические», 36 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль