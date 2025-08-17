-
10%
Квест
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6390 ₽
7100 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 15 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 10 чел.
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Пуститься на поиски царских подарков, разгадать тайные знаки и вспомнить историю России
Начало: У входа в Александровский парк в Пушкине
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKsenia17 августа 2025Экскурсия очень понравилось, энергично и нескучно.
- ААлександра11 августа 2025Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ребенку было очень интересно!
- ДДенис22 июля 2025Очень интересно, познавательно. Прекрасная подача материала. Были с детьми, детям очень понравилось
- ППолина14 июля 2025Людмила настоящий профессионал в своей работе, такой интересной экскурсии у нас еще никогда не было. Интересно было и нам и
- CChris13 июля 2025Fantastik guided tur. Kan anbefale alle ar tage denne tur. Var god fortæller og børbene var helt opslugt.
Фантастическая экскурсия. Рекомендую всем. Он был прекрасным рассказчиком, и дети были полностью поглощены.
- ЯЯна11 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Гульнарой! Спасибо большое!
- ММихаил9 июля 2025Замечательная программа-квест, которая подойдет и детям, и взрослым. Такой оригинальный формат экскурсии позволяет легко запомнить полученную информацию и крепко удерживать внимание даже маленьких слушателей.
- ЕЕлена8 июля 2025Нам очень понравилось! Дети в восторге! Спасибо за организацию!!! Много новой информации, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем!!!
- ТТатьяна1 июля 2025Чудесная, информативная и веселая экскурсия с прекрасной и стильной Гульнарой! нас было 6 чел, все в восторге! Рекомендуем!
- ЗЗлата28 июня 2025Огромное спасибо Людмиле за квест. Шилопопистая дочка 8 лет на 2 часа была занята разгадыванием заданий и расширяла свой кругозор интересной информацией о Царском селе, дворцах, архитекторах и статуях в парке. Прогулка удалась на 100 процентов.
- оольга27 июня 2025Лучше поздно, чем никогда))) Спустя почти год пишу этот отзыв о нашем замечательном экскурсоводе Людмиле Петровне! Спасибо Вам огромное! Мы
- ЕЕлена19 июня 2025Гульнара провела прекрасную экскурсию. Мы в восторге. Она развеяла слухи о том,что царское село это скучно! Ни капли! Решили вернуться осенью. Спасибо!
- ЕЕлена15 июня 2025В Пушкине были проездом, одним днём, специально искала экскурсию в игровой форме, чтобы детям было интересно. Нам все очень понравилось!
- ААнастасия14 июня 2025Для нас квест провела Гульнара. Дети (15 и 7 лет) с интересом участвовали, вместе, с увлечением! И это несмотря на
- ААнна1 июня 2025Самая лучшая детская экскурсия. Рекомендуем всем. У нас была группа из 5 детей: от 3 до 9 лет. Все были
- OOlga8 мая 2025Очень и очень интересная экскурсия!!! Гульнара- потрясающе интересная личность! Знающий и заинтересованный экскурсовод! Наши дети (подростки!) вовлеклись в экскурсию, с
- ММария4 мая 2025Потрясающий квест! Интересно и взрослым, и детям. Экскурсовод Гульнара очень подробно и доступно познакомила с Царским селом, Екатеринском парком. Нам очень понравилось!
- ООлеся1 октября 2024Экскурсия для класса. Ставлю оценку по отзывам родителей, присутствующих на экскурсии. По итогам 2-х дней экскурсионных дней - неплохо, познавательно, но не лучшее, что было. Для детей прекрасно, но группа должна быть менее 10 человек.
- ММаксим29 августа 2024Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸
- ННадежда26 августа 2024Для нашей семейной компании с ребенком 10-ти лет экскурсию проводила гид Гульнара, очень приятная девушка, расположила с первых минут знакомства.
