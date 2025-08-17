Мои заказы

Развлечения для детей – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Пушкине, цены от 6000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пешая
2 часа
-
10%
91 отзыв
Квест
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6390 ₽7100 ₽ за всё до 10 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
Квест
до 15 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Пуститься на поиски царских подарков, разгадать тайные знаки и вспомнить историю России
Начало: У входа в Александровский парк в Пушкине
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Ksenia
    17 августа 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Экскурсия очень понравилось, энергично и нескучно.
  • А
    Александра
    11 августа 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ребенку было очень интересно!
  • Д
    Денис
    22 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Очень интересно, познавательно. Прекрасная подача материала. Были с детьми, детям очень понравилось
  • П
    Полина
    14 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Людмила настоящий профессионал в своей работе, такой интересной экскурсии у нас еще никогда не было. Интересно было и нам и
    читать дальше

    детям 7 и 10 лет, очень много узнали интересной информации. Людмила смогла заинтересовать и держать внимание всю экскурсию. В конце дети нашли клад, чему были безумно рады. Буду рекомендовать Людмилу всем свои знакомым.
    Мы замечательно провели время! Спасибо, Людмила, за Ваш труд!

  • C
    Chris
    13 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Fantastik guided tur. Kan anbefale alle ar tage denne tur. Var god fortæller og børbene var helt opslugt.
    Фантастическая экскурсия. Рекомендую всем. Он был прекрасным рассказчиком, и дети были полностью поглощены.
  • Я
    Яна
    11 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Очень понравилась экскурсия с Гульнарой! Спасибо большое!
  • М
    Михаил
    9 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Замечательная программа-квест, которая подойдет и детям, и взрослым. Такой оригинальный формат экскурсии позволяет легко запомнить полученную информацию и крепко удерживать внимание даже маленьких слушателей.
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Нам очень понравилось! Дети в восторге! Спасибо за организацию!!! Много новой информации, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем!!!
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Чудесная, информативная и веселая экскурсия с прекрасной и стильной Гульнарой! нас было 6 чел, все в восторге! Рекомендуем!
  • З
    Злата
    28 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Огромное спасибо Людмиле за квест. Шилопопистая дочка 8 лет на 2 часа была занята разгадыванием заданий и расширяла свой кругозор интересной информацией о Царском селе, дворцах, архитекторах и статуях в парке. Прогулка удалась на 100 процентов.
  • о
    ольга
    27 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Лучше поздно, чем никогда))) Спустя почти год пишу этот отзыв о нашем замечательном экскурсоводе Людмиле Петровне! Спасибо Вам огромное! Мы
    читать дальше

    с друзьями до сих пор вспоминаем Вашу замечательную экскурсию и смело могу заявить, что она была лучшей не только из тех экскурсий, которые мы заказывали на Tripster! Желаем Вам здоровья и неиссякаемой энергии! Дарите положительные эмоции, знание и Вашу доброту!!!

  • Е
    Елена
    19 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Гульнара провела прекрасную экскурсию. Мы в восторге. Она развеяла слухи о том,что царское село это скучно! Ни капли! Решили вернуться осенью. Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    В Пушкине были проездом, одним днём, специально искала экскурсию в игровой форме, чтобы детям было интересно. Нам все очень понравилось!
    читать дальше

    Спасибо большое Гульнаре за прогулку! Нам и с погодой повезло, и с экскурсией, и с гидом. Не скучно, информативно, прекрасно провели время! Спасибо большое за интересный формат🤗

  • А
    Анастасия
    14 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Для нас квест провела Гульнара. Дети (15 и 7 лет) с интересом участвовали, вместе, с увлечением! И это несмотря на
    читать дальше

    то, что в тот день это уже была третья (!) по счету экскурсия🙈. Гульнара смогла заинтересовать и два часа пролетели незаметно в поисках клада🤩 Ну и родители (мы) прогулялись с огромным удовольствием, узнавая новое и новое с каждым шагом пути.
    Отличная атмосфера семейной познавательной прогулки.
    Рекомендуем. Не пожалеете😃

  • А
    Анна
    1 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Самая лучшая детская экскурсия. Рекомендуем всем. У нас была группа из 5 детей: от 3 до 9 лет. Все были
    читать дальше

    в восторге. Людмила с такой душой, энтузиазмом ее проводит. Профессионал с большой буквы. Сумела найти подход ко всем детям. Кто едет в Царское село с детьми - 100% необходимо попасть именно к Людмиле.

  • O
    Olga
    8 мая 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Очень и очень интересная экскурсия!!! Гульнара- потрясающе интересная личность! Знающий и заинтересованный экскурсовод! Наши дети (подростки!) вовлеклись в экскурсию, с
    читать дальше

    удовольствием проходили квест) Приятный сюрприз- сладкий приз и подарок в окончании- неожиданно)) Я, человек, достаточно давно пользующийся данным приложением, оцениваю эту экскурсию очень высоко! Рекомендую, однозначно! 👍

  • М
    Мария
    4 мая 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Потрясающий квест! Интересно и взрослым, и детям. Экскурсовод Гульнара очень подробно и доступно познакомила с Царским селом, Екатеринском парком. Нам очень понравилось!
  • О
    Олеся
    1 октября 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Экскурсия для класса. Ставлю оценку по отзывам родителей, присутствующих на экскурсии. По итогам 2-х дней экскурсионных дней - неплохо, познавательно, но не лучшее, что было. Для детей прекрасно, но группа должна быть менее 10 человек.
  • М
    Максим
    29 августа 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸
  • Н
    Надежда
    26 августа 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Для нашей семейной компании с ребенком 10-ти лет экскурсию проводила гид Гульнара, очень приятная девушка, расположила с первых минут знакомства.
    читать дальше

    Интересно было всем: и старшим членам семьи и дочери. Познавательно, увлекательно, в свободном, не напрягающем ритме прогулялись по красивейшему парку под исторические справки и рассказы гида. Получили массу приятных эмоций. Хочется отметить большой объем знаний гида, было много сопутствующих вопросов, на которые все получили ответ. Рекомендуем.

