1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны 8000 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 15 чел. «Царские подарки» - семейная экскурсия-квест Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров Начало: В городе Пушкин от 6000 ₽ за всё до 15 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Царское Село и Екатерина II Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу Начало: У Екатерининского дворца 7000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пушкина

