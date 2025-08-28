Индивидуальная
до 6 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
28 авг в 11:00
29 авг в 11:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 15 чел.
«Царские подарки» - семейная экскурсия-квест
Пройти по Александровскому парку и разгадать загадки российских императоров
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село и Екатерина II
Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу
Начало: У Екатерининского дворца
Завтра в 14:00
29 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
