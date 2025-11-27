Если вы думаете, что скандинавская ходьба — только для пенсионеров, я переверну ваше представление об этом виде спорта.
Интенсивная, но щадящая прогулка подарит вам удовольствие от движения, а по пути мы исследуем места, где катался на велосипеде и байдарке Николай II. Вы услышите удивительные истории об образе жизни, увлечениях и пристрастиях семьи императора.
Интенсивная, но щадящая прогулка подарит вам удовольствие от движения, а по пути мы исследуем места, где катался на велосипеде и байдарке Николай II. Вы услышите удивительные истории об образе жизни, увлечениях и пристрастиях семьи императора.
Описание экскурсии
Спортивная прогулка в Александровском парке — символичный выбор. Именно здесь жил со своей семьёй последний император династии Романовых. Он был настоящим «зожником», ежедневно проходил большие расстояния пешком, катался на велосипеде и байдарке по каналам Александровского парка. Мы пойдём теми же дорожками, что и Николай II более 100 лет назад.
На нашем маршруте: Александровский дворец — «Белая башня» — Детский остров — китайские мосты — Китайская деревня — гора Парнас — Золотые ворота — регулярный и пейзажный парки — холм Большой Каприз — оранжерея.
Вы узнаете:
- какое место в парке в разные эпохи становилось резиденцией, штабом гестапо, детским домом и музеем Пушкина
- где можно найти ракурсы для фото, совпадающие с семейными альбомами императорской семьи
- как Николай II стал одним из первых сторонников ЗОЖ и какие привычки его вдохновляли
- где учились дети императора и какие тайны хранит их Детский остров
- какое послание оставили реставраторы 1980 годов
- почему в парке появились китайские мотивы и как они связаны с эпохой Романовых
Как проходит экскурсия
- Мы выдадим вам палки для скандинавской ходьбы и проведём инструктаж
- Начнём с разминки, а затем отправимся на прогулку
- По ходу экскурсии сделаем 6–7 остановок для рассказа у основных достопримечательностей
- В конце выполним упражнения на растяжку и сделаем заминку
Организационные детали
- Вход в парк бесплатный, палки для скандинавской ходьбы мы предоставим
- Рекомендуемый возраст 14+
- Ограничений по физической подготовке нет, но рассчитывайте свои силы. Протяжённость маршрута — около 5 км
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Александровского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пушкине
Я линцензированный экскурсовод по профессии и заядлый петербуржец по зову сердца. Люблю, когда экскурсия — это не просто рассказ, а интересное впечатление! По этому принципу создаю свои маршруты: прогулка-спектакль в Павловске,
Входит в следующие категории Пушкина
Похожие экскурсии из Пушкина
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Екатерининскому парку
Индивидуальная фотопрогулка в Пушкине поможет сохранить ваши эмоции на фоне исторических аллей и набережной. Прекрасный способ запечатлеть моменты
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 3 чел.