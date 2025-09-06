Найдено 3 экскурсии в категории « Пушкин, Павловск и Гатчина » в Пушкине, цены от 6400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ Начало: У Александровского дворца 10 850 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Царскосельские детки в Александровском парке в Пушкине Выяснить, каким было детство у правителей царской России и детей из других сословий Начало: В районе Александровского дворца, город Пушкин 6400 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 10 чел. Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет) Пуститься на поиски царских подарков, разгадать тайные знаки и вспомнить историю России Начало: У входа в Александровский парк в Пушкине 7000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Пушкина

