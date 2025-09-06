Индивидуальная
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
6 сен в 12:00
16 сен в 10:00
10 850 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Царскосельские детки в Александровском парке в Пушкине
Выяснить, каким было детство у правителей царской России и детей из других сословий
Начало: В районе Александровского дворца, город Пушкин
4 сен в 09:00
5 сен в 12:00
6400 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Семейный квест-экскурсия по Александровскому парку (5-15 лет)
Пуститься на поиски царских подарков, разгадать тайные знаки и вспомнить историю России
Начало: У входа в Александровский парк в Пушкине
Завтра в 08:00
4 сен в 08:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
