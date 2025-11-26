Свадебная прогулка в Царском Селе

Екатерининский парк в Пушкине - идеальное место для свадебных прогулок. Гид расскажет о любовных романах, вдохновивших поэтов, и подскажет лучшие места для фотосессий. Прогулка по аллеям, где когда-то гуляли великие, оставит незабываемые впечатления. Посетите цветники Фрейлинского садика и насладитесь атмосферой Камероновой галереи. Узнайте, что привлекало сюда Пушкина каждое утро
5 причин купить эту экскурсию
- 💍 Романтическая атмосфера
- 📸 Лучшие фотолокации
- 📚 Истории о великих романах
- 🌿 Прогулка по историческим местам
- 🎨 Вдохновение для творчества
Что можно увидеть
- Екатерининский парк
- Фрейлинский садик
- Камеронова галерея
- Палладиев мост
Описание экскурсии
Я наполню ваш день теплом и вдохновением — во время приятной беседы вы (и ваши гости, если они присоединятся к нам) узнаете:
- какие любовные романы и забавные истории помнят аллеи парка
- какие стихи написали поэты, вдохновившись этим местом
- что забавного подмечала Екатерина II в поведении своих левреток
- чем удивительна кухня-руина
- какие блюда видела Елизавета на праздничном столе
- для чего сюда приходил Пушкин каждое утро
А ещё сориентирую вашего фотографа по лучшим фотолокациям парка с учётом времени дня и освещённости. Приведу вас:
- к самым красивым цветникам Фрейлинского садика
- кружевным оградам Камероновой галереи
- зелёным зарослям перголы
- в прохладную тень колонн Палладиева моста
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в парк — 400 ₽ за чел.
- Продолжительность прогулки можно скорректировать — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 3715 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.
