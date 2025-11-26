Свадебная прогулка в Царском Селе

Екатерининский парк в Пушкине - идеальное место для свадебных прогулок. Гид расскажет о любовных романах, вдохновивших поэтов, и подскажет лучшие места для фотосессий. Прогулка по аллеям, где когда-то гуляли великие, оставит незабываемые впечатления. Посетите цветники Фрейлинского садика и насладитесь атмосферой Камероновой галереи. Узнайте, что привлекало сюда Пушкина каждое утро

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Я наполню ваш день теплом и вдохновением — во время приятной беседы вы (и ваши гости, если они присоединятся к нам) узнаете:

какие любовные романы и забавные истории помнят аллеи парка

какие стихи написали поэты, вдохновившись этим местом

что забавного подмечала Екатерина II в поведении своих левреток

чем удивительна кухня-руина

какие блюда видела Елизавета на праздничном столе

для чего сюда приходил Пушкин каждое утро

А ещё сориентирую вашего фотографа по лучшим фотолокациям парка с учётом времени дня и освещённости. Приведу вас:

к самым красивым цветникам Фрейлинского садика

кружевным оградам Камероновой галереи

зелёным зарослям перголы

в прохладную тень колонн Палладиева моста

Организационные детали