Перенестись из парка «Цветник» в день, когда зародилась Земля
Когда появились Кавказские горы? Могли ли динозавры обитать в этих краях? В поисках ответов в компании гида и в специальных наушниках вы прогуляетесь по склону горы Горячей и побываете в краеведческом музее. Прикоснётесь к палеонтологии, биологии, географии, химии.
Пройдете 3 378 шагов, насладитесь потрясающей природой и узнаете много интересного о доисторическом прошлом КМВ.
Пройдете 3 378 шагов, насладитесь потрясающей природой и узнаете много интересного о доисторическом прошлом КМВ.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Необычный формат
Мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о событиях, происходивших во Вселенной, на нашей планете и в регионе КМВ на протяжении 4 миллиардов лет. А опытный гид дополнит экскурсию любопытными деталями, которые обогатят ваши знания во многих научных областях.
Наш маршрут
Мы начнём путь от обзорной площадки в парке «Цветник», проследуем по склону горы Горячей и закончим осмотром музейной выставки «Природные особенности Кавказских Минеральных Вод» в Краеведческом музее (билет включён в стоимость экскурсии). Вы совершите невероятное путешествие в прошлое. С удивлением обнаружите, что на месте нынешних курортных парков был парк Юрского периода. Попробуете представить себя среди гигантских скал и древних папоротников.
Во время экскурсии вы сможете:
- Выяснить, что происходило с планетой на разных этапах формирования;
- Понять, как зародилась жизнь и насколько быстро она развивалась;
- Пройти мимо природных залежей травертина и узнать, из чего он состоит;
- Увидеть следы жизни, зародившейся задолго до появления человечества.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы выдадим вам специальные наушники и будем сопровождать вас
- Рекомендованный возраст детей — 14+
- Экскурсия не подходит маломобильным людям, т. к. наш путь частично проходит по необорудованным горным тропам
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке «Цветник»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пятигорске
Приветствуем! Наша команда с удовольствием проведёт для вас интересные экскурсии с элементами аудиоспектакля и сопровождением гида. Такой формат экскурсий мы проводим с 2020 года. Выбирая тему, мы собираем максимально достоверную информацию и подаём её так, чтобы увлечь всех. Будем рады показать вам Пятигорск по-новому, до скорых встреч!
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