Когда появились Кавказские горы? Могли ли динозавры обитать в этих краях? В поисках ответов в компании гида и в специальных наушниках вы прогуляетесь по склону горы Горячей и побываете в краеведческом музее. Прикоснётесь к палеонтологии, биологии, географии, химии. Пройдете 3 378 шагов, насладитесь потрясающей природой и узнаете много интересного о доисторическом прошлом КМВ.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Необычный формат

Мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о событиях, происходивших во Вселенной, на нашей планете и в регионе КМВ на протяжении 4 миллиардов лет. А опытный гид дополнит экскурсию любопытными деталями, которые обогатят ваши знания во многих научных областях.

Наш маршрут

Мы начнём путь от обзорной площадки в парке «Цветник», проследуем по склону горы Горячей и закончим осмотром музейной выставки «Природные особенности Кавказских Минеральных Вод» в Краеведческом музее (билет включён в стоимость экскурсии). Вы совершите невероятное путешествие в прошлое. С удивлением обнаружите, что на месте нынешних курортных парков был парк Юрского периода. Попробуете представить себя среди гигантских скал и древних папоротников.

Во время экскурсии вы сможете:

Выяснить, что происходило с планетой на разных этапах формирования;

Понять, как зародилась жизнь и насколько быстро она развивалась;

Пройти мимо природных залежей травертина и узнать, из чего он состоит;

Увидеть следы жизни, зародившейся задолго до появления человечества.

Организационные детали