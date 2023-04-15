4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске

Перенестись из парка «Цветник» в день, когда зародилась Земля

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Когда появились Кавказские горы? Могли ли динозавры обитать в этих краях? В поисках ответов в компании гида и в специальных наушниках вы прогуляетесь по склону горы Горячей и побываете в краеведческом музее. Прикоснётесь к палеонтологии, биологии, географии, химии.

Пройдете 3 378 шагов, насладитесь потрясающей природой и узнаете много интересного о доисторическом прошлом КМВ.
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Необычный формат

Мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о событиях, происходивших во Вселенной, на нашей планете и в регионе КМВ на протяжении 4 миллиардов лет. А опытный гид дополнит экскурсию любопытными деталями, которые обогатят ваши знания во многих научных областях.

Наш маршрут

Мы начнём путь от обзорной площадки в парке «Цветник», проследуем по склону горы Горячей и закончим осмотром музейной выставки «Природные особенности Кавказских Минеральных Вод» в Краеведческом музее (билет включён в стоимость экскурсии). Вы совершите невероятное путешествие в прошлое. С удивлением обнаружите, что на месте нынешних курортных парков был парк Юрского периода. Попробуете представить себя среди гигантских скал и древних папоротников.

Во время экскурсии вы сможете:

  • Выяснить, что происходило с планетой на разных этапах формирования;
  • Понять, как зародилась жизнь и насколько быстро она развивалась;
  • Пройти мимо природных залежей травертина и узнать, из чего он состоит;
  • Увидеть следы жизни, зародившейся задолго до появления человечества.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы выдадим вам специальные наушники и будем сопровождать вас
  • Рекомендованный возраст детей — 14+
  • Экскурсия не подходит маломобильным людям, т. к. наш путь частично проходит по необорудованным горным тропам

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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