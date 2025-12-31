Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Пятигорске, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Пешая
2 часа
Аудиогид
Погрузиться в историю Гражданской войны и увидеть связанные с ней места в иммерсивном формате
Начало: У парка Цветник
«Вы погуляете по Пятигорску с наушниками и послушаете аудиоспектакль, посвящённый Гражданской войне»
Расписание: в воскресенье в 11:00
4 янв в 11:00
11 янв в 11:00
800 ₽ за человека
Пятигорск: аудиопрогулка по курортной жемчужине Кавказа
Пешая
2 часа
Аудиогид
Открыть богатую историю города - в своём темпе без гида
Начало: У Вечного огоня
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
620 ₽ за человека
4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Пешая
2 часа
Аудиогид
Перенестись из парка «Цветник» в день, когда зародилась Земля
Начало: В парке «Цветник»
«Мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о событиях, происходивших во Вселенной, на нашей планете и в регионе КМВ на протяжении 4 миллиардов лет»
Расписание: в пятницу в 15:00
2 янв в 15:00
9 янв в 15:00
800 ₽ за человека

