Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Пятигорске, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Аудиогид Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске Погрузиться в историю Гражданской войны и увидеть связанные с ней места в иммерсивном формате Начало: У парка Цветник «Вы погуляете по Пятигорску с наушниками и послушаете аудиоспектакль, посвящённый Гражданской войне» Расписание: в воскресенье в 11:00 800 ₽ за человека Пешая 2 часа Аудиогид Пятигорск: аудиопрогулка по курортной жемчужине Кавказа Открыть богатую историю города - в своём темпе без гида Начало: У Вечного огоня «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 620 ₽ за человека Пешая 2 часа Аудиогид 4 миллиарда лет за 40 минут: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске Перенестись из парка «Цветник» в день, когда зародилась Земля Начало: В парке «Цветник» «Мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о событиях, происходивших во Вселенной, на нашей планете и в регионе КМВ на протяжении 4 миллиардов лет» Расписание: в пятницу в 15:00 800 ₽ за человека Другие экскурсии Пятигорска

Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2026 год по теме «Аудиогиды», цены от 620₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль