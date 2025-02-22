Давайте на один день выедем за пределы Пятигорска и отправимся в путешествие по красотам Кавказа? Вы ощутите всю мощь Чегемских водопадов и познакомитесь с историей древнего городища среди скал. А в заключении дня мы доберемся до термального комплекса «Гедуко». Целебные воды помогут снять усталость после долгого дня.
Описание экскурсии
Чегемское ущелье: красота Кавказа
Кавказ, овеянный легендами, впечатляет своей природной красотой и историческими памятниками. Одним из самых захватывающих мест является Чегемское ущелье. Здесь вы сможете насладиться:
- величественными водопадами;
- узкими каньонами;
- чистыми реками;
- древним Городищем с мавзолеями;
- развалинами старинных храмов.
Прогуливаясь по этому живописному месту, вы на мгновение сможете почувствовать себя потомками древних народов, которые когда-то обитали на этих землях.
Термальный комплекс «Гедуко»
После увлекательного путешествия вас ожидает отдых в термальном комплексе «Гедуко». Тёплые воды термального источника с уникальным составом помогут вам:
- снять усталость;
- восстановить силы;
- получить заряд бодрости;
- наполниться положительными эмоциями.
Этот отдых станет прекрасным завершением вашего путешествия, позволяя вам насладиться природой и восстановить внутреннее равновесие.
Пятница 13:20
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские Водопады
- Термальный источник Гедуко
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Вход в Гедуко - 400 р.
Место начала и завершения?
Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница 13:20
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее
- Чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа
- Бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
22 фев 2025
Ущелье красивое, вкусная еда, шашлык из баранины!
Конечно 5. Спасибо огромное за чудесную экскурсию, за экипаж профи: Гида Татьяну, которая владеет огромным количеством информации, рассказывает интересно и за водителя первоклассного, все это отметили, никого даже не укачало, приветливый, доброжелательный, все было замечательно!
Конечно 5. Спасибо огромное за чудесную экскурсию, за экипаж профи: Гида Татьяну, которая владеет огромным количеством информации, рассказывает интересно и за водителя первоклассного, все это отметили, никого даже не укачало, приветливый, доброжелательный, все было замечательно!
I
Irina.gorokhina
21 окт 2024
В
Виктор
15 дек 2022
Е
Екатерина
15 окт 2022
Н
Наталья
29 сен 2022
Замечательная экскурсия. Интересный рассказ гида Алёны. Водитель Александр аккуратно и спокойно вез. Прекрасная природа, скалы, водопады. Все понравилось. Рекомендую!
Н
Наталья
23 апр 2022
Н
Надия
16 апр 2022
Спасибо нашему экскурсоводу, Елене Александровне, благодаря ей дорога до водопадов не показалась слишком длинной, рассказала много о истории края и традициях. Чегемское ущелье очень красивое, но там довольно холодно, нужно одеваться теплее. А после холодного ущелья купание в горячих источниках- это просто супер!
М
МАРИАННА
4 окт 2021
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