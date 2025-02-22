Давайте на один день выедем за пределы Пятигорска и отправимся в путешествие по красотам Кавказа? Вы ощутите всю мощь Чегемских водопадов и познакомитесь с историей древнего городища среди скал. А в заключении дня мы доберемся до термального комплекса «Гедуко». Целебные воды помогут снять усталость после долгого дня.

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Время начала: 13:20

Описание экскурсии

Чегемское ущелье: красота Кавказа

Кавказ, овеянный легендами, впечатляет своей природной красотой и историческими памятниками. Одним из самых захватывающих мест является Чегемское ущелье. Здесь вы сможете насладиться:

величественными водопадами;

узкими каньонами;

чистыми реками;

древним Городищем с мавзолеями;

развалинами старинных храмов.

Прогуливаясь по этому живописному месту, вы на мгновение сможете почувствовать себя потомками древних народов, которые когда-то обитали на этих землях.

Термальный комплекс «Гедуко»

После увлекательного путешествия вас ожидает отдых в термальном комплексе «Гедуко». Тёплые воды термального источника с уникальным составом помогут вам:

снять усталость;

восстановить силы;

получить заряд бодрости;

наполниться положительными эмоциями.

Этот отдых станет прекрасным завершением вашего путешествия, позволяя вам насладиться природой и восстановить внутреннее равновесие.