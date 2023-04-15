Отправьтесь в путешествие по головокружительным горным дорогам, посетите красивый и самобытный перевал Актопрак, «город мертвых» Эль-Тюбю, бирюзовые озера Гижгит и термальный источник Гедуко. Оцените величественные ущелья, водопады и озера Северного Кавказа!
Ближайшие даты:
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озёра Гижгит
- Перевал Актопрак
- Древнее селение Эль-Тюбю
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Термальный источник Гедуко (при согласии всех участников группы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье. Отправной точкой нашего путешествия станет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам.
- Озёра Гижгит (Былымские). Проехав некоторое количество километров по ущелью, мы свернём в сторону другого знакового места — озёр Гижгит. Они являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Когда-то эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. К счастью, это уже в прошлом — завода давно нет, а местные рыбаки с удовольствием ловят здесь рыбу.
- Перевал Актопрак. Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»). Красивый и самобытный, он является одним из самых доступных перевалов в этой местности (его высота — 1 950 м).
- Древнее селение Эль-Тюбю. Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которого находят по сей день в виде различных древних захоронений. Селение Эль-Тюбю как раз является подобным местом. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе его название — «город мёртвых», получено из-за наличия большого количества склепов на его территории.
- Чегемское ущелье. Преодолев перевал Актопрак, мы плавно спустимся к Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение — в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров!
- Термальные источники (за дополнительную плату при согласии всех участников экскурсии). Напоследок мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).
Важно знать:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Рекомендуется взять с собой:
- питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
- продукты питания (если не планируете питание в кафе).
- солнцезащитные очки.
- наличные деньги.
- паспорт.
- купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Купание в термальном источнике
- Проезд к термальному источнику
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда — 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
- Рекомендуется взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Групповые
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Выездные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Эльбрус
Популярные места
Чегемские водопады
Экскурсии по Кавказу
Термальные источники
Гижгит
Перевал Актопрак
Похожие туры из Пятигорска
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
на проспекте Кирова в Пятигорске
Сегодня
19 апр
21 апр
26 апр
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
у места вашего проживания в Пятигорске
Завтра
16 апр
17 апр
18 апр
40003 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
у места вашего проживания
18 апр
20 апр
21 апр
22 апр
3 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании