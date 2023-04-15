Перевал Актопрак и Чегемские водопады

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Отправьтесь в путешествие по головокружительным горным дорогам, посетите красивый и самобытный перевал Актопрак, «город мертвых» Эль-Тюбю, бирюзовые озера Гижгит и термальный источник Гедуко. Оцените величественные ущелья, водопады и озера Северного Кавказа!
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Озёра Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Древнее селение Эль-Тюбю
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Термальный источник Гедуко (при согласии всех участников группы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье. Отправной точкой нашего путешествия станет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам.
  • Озёра Гижгит (Былымские). Проехав некоторое количество километров по ущелью, мы свернём в сторону другого знакового места — озёр Гижгит. Они являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Когда-то эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. К счастью, это уже в прошлом — завода давно нет, а местные рыбаки с удовольствием ловят здесь рыбу.
  • Перевал Актопрак. Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»). Красивый и самобытный, он является одним из самых доступных перевалов в этой местности (его высота — 1 950 м).
  • Древнее селение Эль-Тюбю. Когда-то давно через Кавказ проходило множество ветвей Великого Шёлкового Пути, наследие которого находят по сей день в виде различных древних захоронений. Селение Эль-Тюбю как раз является подобным местом. Здесь находили остатки стоянок человека, возраст которых достигает порядка 15 тысяч лет! Второе его название — «город мёртвых», получено из-за наличия большого количества склепов на его территории.
  • Чегемское ущелье. Преодолев перевал Актопрак, мы плавно спустимся к Чегемскому ущелью с не менее знаменитыми водопадами, являющимися визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом. Ущелье имеет удивительное строение — в некоторых местах ширина теснины может достигать 20-25 метров при высоте стен почти в 300 метров!
  • Термальные источники (за дополнительную плату при согласии всех участников экскурсии). Напоследок мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).

Важно знать:

  • ориентировочное время выезда — 7:00.
  • менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.

Рекомендуется взять с собой:

  • питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
  • продукты питания (если не планируете питание в кафе).
  • солнцезащитные очки.
  • наличные деньги.
  • паспорт.
  • купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Купание в термальном источнике
  • Проезд к термальному источнику
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 5
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда — 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
  • Рекомендуется взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
  • Купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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