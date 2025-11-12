Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если за одну поездку вы хотите увидеть разные по характеру, но живописные локации, то вы на правильном пути.



В Верхней Балкарии есть что посмотреть: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. А завершим мы такой активный день расслаблением на горячих источниках.

Екатерина Ваш гид в Пятигорске
Групповая экскурсия
Длитель­ность 12 часов
Размер группы 1-7 человек
Когда Тур проводится ежедневно. Сбор гостей с 6:30 - 7:00.
4500 ₽ за человека

Описание экскурсии Что вас ожидает: ЗАМОК ШАТО ЭРКЕН Откуда он взялся в этих краях на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы увидите виноградники, которыми он окружён, и понаблюдаете за лебедями. А также сможете выпить по чашечке кофе и воспользоваться уборной. ОЗЕРО ЦЕРИК - КЁЛЬ В Верхней Балкарии есть 5 карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик - Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная. ЧЕРЕКСКАЯ ТЕСНИНА Одна из самых известных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Её протяженность — 3 км, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 м. Здесь же находится одна из самых эффектных смотровых площадок. ВОДОПАД ТЫЖЫНТЫ - СУ Небольшой, но очаровательный карстовый водопад, из которого вы сможете наполнить себе бутылочку чистой воды. Сбоку от него проложена удобная, с естественными ступенями, тропа, по которой вы сможете подняться повыше и рассмотреть водопад с разных сторон. ЯЗЫК ТРОЛЛЯ Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы. БАШНЯ АБАЕВЫХ ИЛИ АБАЙ - КАЛА Вы побываете в заброшенном селении Кюнлюм-Эль и услышите историю древней постройки. Подняться к башне сможет каждый — дорога несложная. ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЕДУКО ИЛИ АУШИГЕР Пора отдохнуть в тёплой воде термального источника с целебной силой. Посещение по желанию. Важная информация: Накануне поездки с вами свяжется организатор с 18:00 до 21:00 и сообщит точное время выезда и информацию по машине. При себе иметь паспорт, солнцезащитные очки, крем от загара, дождевик (по погоде), купальные принадлежности, наличные (не везде возможно сделать перевод или оплату по карте). Можно взять легкий перекус и воду (остановки в кафе будут). Мы заберём вас с любого адреса из городов: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, и после экскурсии доставим обратно. Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Услуги гида Что не входит в цену Посещение термальных источников: 400-500 руб. /чел.

Вход в замок Шато-Эркен: 100 руб. /чел.

Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш адрес в Железноводске, Пятигорске, Ессентуки, Кисловодске Завершение: Доставим к вашему адресу Когда и сколько длится? Когда: Тур проводится ежедневно. Сбор гостей с 6:30 - 7:00. Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация Накануне поездки с вами свяжется организатор с 18:00 до 21:00 и сообщит точное время выезда и информацию по машине

При себе иметь паспорт, солнцезащитные очки, крем от загара, дождевик (по погоде), купальные принадлежности, наличные (не везде возможно сделать перевод или оплату по карте)

Можно взять легкий перекус и воду (остановки в кафе будут)

Мы заберём вас с любого адреса из городов: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, и после экскурсии доставим обратно

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.