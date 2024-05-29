1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900₽ за человека
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорск
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 202429 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
- ООлеся29 мая 2024Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
- ГГалина24 мая 202423 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
- ССветлана23 мая 2024Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть
- ввалентина,5 мая 2024Язык тролля-Скала предков, Загадочная Верхняя Балкария, Голубые озера, термыНашим гидом и водителем был Георгий, спасибо ему за интересные рассказы о крае, во время поездки, угостил нас кофе,и не
- ВВиктория5 января 2024Спасибо Фарруху за увлекательную экскурсию, смешные шутки, хорошую музыку и воспоминания на долгие годы. Вождение и общение - максимально комфортное. Рекомендуем!
- ДДаниил21 марта 2023Язык тролля-Скала предков, Загадочная Верхняя Балкария, Голубые озера, термыСмело могу рекомендовать Георгия для поездок по Кавказу! У нас с друзьями был всего один день на знакомство с горами
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Термальные источники Аушигер»
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