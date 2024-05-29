Термальные источники Аушигер – экскурсии в Пятигорске

Найдено 7 экскурсий в категории «Термальные источники Аушигер» в Пятигорске, цены от 2 700 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900 за человека
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Пятигорска
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510 за человека
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Пятигорска
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорск
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
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    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
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    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    23 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
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    были в полном восторге! Начиная с того, что нас утром забрали от подъезда, мне посчастливилось получить место рядом с гидом и вся дорога была у меня как на ладони, величавые горы, великолепные виды и природа, просто взрыв мозга! Георгий очень аккуратно вел свой джип, хотя дорога в горах была сложной и местами даже опасной. Нам повезло и погода нас встретила солнышком и теплом, а горы как будто только нас и ждали, открылись во всей своей красе. Понравилось всё: экскурсия, кухня, компания. Советую эту экскурсию, не пожалеете.

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
    Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть
  • в
    валентина,
    5 мая 2024
    Язык тролля-Скала предков, Загадочная Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
    Нашим гидом и водителем был Георгий, спасибо ему за интересные рассказы о крае, во время поездки, угостил нас кофе,и не
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    только кофе,что было очень ко времени. Благодаря интересной информации время пролетело незаметно и очень быстро. Пощекотал немного нервы подъем к языку тролля, но бдагодаря Георгию, все прошло на ура. Много увидели,окунулись в источниках. Комфортный трансфер. Спасибо ему за прекрасное отношение.

  • В
    Виктория
    5 января 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Спасибо Фарруху за увлекательную экскурсию, смешные шутки, хорошую музыку и воспоминания на долгие годы. Вождение и общение - максимально комфортное. Рекомендуем!
  • Д
    Даниил
    21 марта 2023
    Язык тролля-Скала предков, Загадочная Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
    Смело могу рекомендовать Георгия для поездок по Кавказу! У нас с друзьями был всего один день на знакомство с горами
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    и мы очень рады, что удалось это сделать под руководством Георгия. Верхняя Балкария очень красивое место с богатой историей, поездка туда стала жемчужиной нашего путешествия на северный Кавказ. Еще раз хочу отметить профессионализм Георгия, видно, что для него это не просто работа, а любимое хобби, которым он делится с гостями родного для него края.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Термальные источники Аушигер»

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