Кавказские горы — отдельный мир, который можно изучать вечно. С нами вы отправитесь из Пятигорска в Северную Осетию.
Вы узнаете традиции и культуру осетин, посетите Дзивгисскую крепость и сторожевые башни, раскроете тайны некрополя Даргавс и смерти съемочной группы Сергея Бодрова. Это экскурсия только для вас и ваших друзей.
Вы узнаете традиции и культуру осетин, посетите Дзивгисскую крепость и сторожевые башни, раскроете тайны некрополя Даргавс и смерти съемочной группы Сергея Бодрова. Это экскурсия только для вас и ваших друзей.
Описание экскурсии
Cеверная Осетия: по следам аланов Говорят, если побывать сразу в трех ущельях - вы притянете в свою жизнь три радостных события. Именно их мы вам и предлагаем посетить: Куртатинское ущелье, Кармадонское ущелье и Даргавская котловина. Чтобы маршрут был очень живописным и очень интересным, мы добавили в программу посещение самого крупного некрополя на Кавказе - Даргавс, самой крупной наскальной крепости на Кавказе - Дзивгис, самого высокогорного монастыря - Аланского Свято-Успенского монастыря, а также многое другое! Приглашаем вас в невероятное путешествие по горам республики Северная Осетия - Алания. В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы сможете увидеть все самые красивые локации региона. И даже больше! Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате. Описание маршрута: Куртатинское ущелье Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути в Осетию, пересекая республику Кабардино - Балкария вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест: Горная часть нашего тура начнется с одного из самых красивых ущелий всего Кавказа - Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина Первой остановкой в ущелье будет Кардагаванская теснина. Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра. Крепость Дзивгис Далее, проехав несколько минут, нас ждет Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы - предки осетин выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Проехав через живописный посёлок Верхний Фиагдон мы поднимемся к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Монастырь — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России. Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать! Архонский перевал и «Лавочка счастья»* Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Там же расположен ставший уже популярным арт — объект «Лавочка счастья».
посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся на фото площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько впечатляющих фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс - самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь в Пятигорск. Формат путешествия • Время выезда может быть изменено в зависимости от загрузки дороги.
посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся на фото площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько впечатляющих фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс - самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь в Пятигорск. Формат путешествия • Время выезда может быть изменено в зависимости от загрузки дороги.
*посещаем при благоприятной погоде по согласованию с гидом Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Минуя перевал, мы остановимся на фото площадке: «Качели над пропастью» и сделаем несколько впечатляющих фото! Город мёртвых Даргавс Даргавс - самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном живописном холме. Последние захоронения производились здесь в начале 19-го века. За 7 веков существования некрополь отлично сохранился и очень популярен среди туристов. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места. Вокруг Даргавса витает множество мифов и былин, которыми с вами поделится гид. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове В завершение программы мы посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Место необычайно живописно — поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь в Пятигорск. Формат путешествия • Время выезда может быть изменено в зависимости от загрузки дороги.
- Обязательно возьмите паспорт и свидетельство рождения ребенка. Для иностранных граждан нужно спец. разрешение на въезд.
- Обязательно пришлите гиду ваш адрес.
- Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве.
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий, маршрут программы может быть скорректирован.
Ежедневно. Время индивидуально.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Фото площадка: качеля над пропастью
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Индивидуальный тур
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450р). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой
- Входной билет в некрополь - 200 руб. с человека.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Кармадонское ущелье потрясает! Очень красивая и познавательная экскурсия. Удобная, комфортная машина. Гид Рома - вежливый, интересный собеседник, спокойный водитель.
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